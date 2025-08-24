«Нас не будет в живых». Как советские альпинистки покорили пик Ленина

Российскую альпинистку Наталью Наговицыну признали погибшей. Со сломанной ногой она 11 дней ждала помощи на высоте более семи тысяч метров на пике Победы в Киргизии, но 23 августа ввиду крайне неблагоприятных погодных условий спасательная операция была прекращена. Смерть Наговицыной стала трагедией для отечественного альпинизма — советские и российские спортсменки успешно совершали восхождения на самые сложные вершины. Огромный вклад в развитие женского альпинизма внесла Эльвира Шатаева — советская альпинистка, трагически погибшая на другом семитысячнике 50 лет назад. Она собрала первую в истории СССР группу, состоящую исключительно из женщин, и повела ее на пик Ленина. Группа из восьми альпинисток достигла вершины, но назад никто из них не вернулся — все участницы того восхождения погибли. О главной трагедии в истории советского альпинизма — в материале «Ленты.ру».

«Бог дал мужчине и женщине разные физические возможности»

Эльвира родилась в 1938 году в Москве, ее детство пришлось на военные годы. Она много лет занималась конькобежным спортом, участвовала в соревнованиях, но в 26 лет серьезно травмировала колено. Поехала восстанавливаться в лагерь «Шхельда» на Кавказе, где встретила будущего мужа — известного советского альпиниста Владимира Шатаева.

Эльвира влюбилась не только в мужчину, но и в кавказские горы, которые он покорял. До этого она окончила художественное училище и недолго работала в артели монтажником кукольной головки, после этого — инженером. Но бросила все и увлеклась альпинизмом: в 1970 году получила звание мастера спорта СССР и стала инструктором, а через год с мужем достигла самой высокой точки СССР — пика Коммунизма в Таджикистане (7495 метров), став третьей женщиной в истории, которой это удалось.

Шатаеву поздравляли, но она не считала это успехом, ведь покорила вершину в мужской группе. Она слышала, как высокомерно об альпинистках говорили коллеги, поэтому поставила цель: покорить все пять советских семитысячников в женской группе. Как говорила сама Эльвира — с тетками.

Когда мужчины-альпинисты слышали об этой мечте, то не скрывали насмешек. Отговаривали от этой безумной по тем временам затеи даже друзья — советский альпинист Юрий Сергеев просил «не доводить идеи феминизма до абсурда» и заверял, что «бог дал мужчине и женщине разные физические возможности». Шатаева не соглашалась.

«Мужчине никогда не понять, что женщина всю жизнь стоит перед необходимостью доказывать свое истинное равноправие», — Эльвира Шатаева.

В 1972 году Эльвира участвовала в первом в мире успешном женском восхождении на семитысячник — пик Евгении Корженевской (7105 метров). В группе под руководством Галины Рожальской не было ни одного мужчины, а участницы получили медали «За выдающиеся спортивные достижения».

Исторический успех окрылил Шатаеву — через год она сама возглавила женскую группу для восхождения на кавказскую гору Ушба. Альпинистки планировали траверс — это подъем на вершину и спуск по разным маршрутам, прохождение вершины с полным набором экипировки и снаряжения.

Шатаева решилась на сложную задачу. Хотя вершина была относительно невысокой — всего 4690 метров, однако имела мрачную репутацию, даже само ее название, Ушба, в переводе со сванского — «гора, приносящая несчастье». Многие альпинисты погибли на ней из-за непредсказуемой погоды и крутого профиля.

Идея траверса Ушбы без мужской помощи вызывала насмешки у альпинистов. Шатаевой говорили, что у ее группы недостаточно опыта — без навыков скалолазания покорить гору не получится (двигаться нужно было вдоль нее, а не вверх). Но женщины совершили успешное восхождение, доказав, что способны покорять сложнейшие советские вершины.

«Психологический барьер, его преодоление — вот одна из основных задач нашего восхождения-эксперимента», — говорила Шатаева.

«Нас осталось двое, сил больше нет»

Шатаева по годам расписала план покорения всех советских семитысячников. Следующим в списке стоял пик Ленина — гора на границе Таджикистана и Киргизии (7134 метра). К августу 1974 года Эльвира собрала команду из семи опытных альпинисток, чтобы совершить траверс вершины.

Пик Ленина считался едва ли не самым безопасным семитысячником — за 45 лет восхождений никто не погиб. В спорткомитете по альпинизму Шатаевой предлагали более сложные маршруты, но она отказалась. Ее целью было покорение всех пяти семитысячников СССР, поэтому она выбирала безопасные маршруты.

Эльвира готовилась ответственно: сборы группы заняли больше полугода — женщины слаженно работали по заранее составленному плану тренировок. Накануне восхождения Шатаева напутствовала команду:

«Подражать никому и гонку устраивать не будем. Мы создадим свой стиль восхождения — женский, поскольку не должны и не можем ходить как мужчины».

Восхождение прошло успешно, 5 августа группа достигла вершины. Однако там альпинисток накрыла сильнейшая метель, из-за чего они не смогли спуститься сразу. Женщины переночевали в палатках, но чуть не замерзли. Посовещавшись с коллегами в лагере, решили спускаться в нулевую видимость — метель к тому моменту превращалась в настоящий ураган.

По пути заболела одна из альпинисток, подозревали пневмонию. Группу по рации торопили, но участницы продолжали гибнуть. Редкие сообщения от Шатаевой становились все тревожнее.

«Ураган разорвал палатки, унес вещи. Умерли двое, ночью погибла Ирина Любимцева. На пятерых три спальных мешка. Мы очень сильно мерзнем», — Эльвира Шатаева, по рации 7 августа в два часа дня.

Последнее сообщение от группы поступило в тот же день — в 21:12. Сквозь слезы Галина Переходюк сказала, что живы только они с Шатаевой:

«Нас осталось двое, сил больше нет... Через 15-20 минут нас не будет в живых».

Все восемь участниц восхождения погибли: Эльвира Шатаева, Ильсияр Мухамедова, Нина Васильева, Валентина Фатеева, Ирина Любимцева, Галина Переходюк, Людмила Манжарова и Татьяна Бардашева. Попытки спасательных операций, в том числе группы японских альпинистов, провалились из-за ураганного ветра и нулевой видимости.

«Человек всегда будет проверять себя, в том числе и горами»

Официальной причиной трагедии признали внезапное ухудшение погодных условий. Однако некоторые альпинисты винили слабую подготовку женщин, указывая на недостаточный опыт восхождений без мужчин.

Трагедия на пике Ленина имела катастрофические последствия для женского альпинизма в СССР. В стране появился негласный запрет на формирование чисто женских альпинистских групп. Почти 20 лет после этого женщины могли участвовать в восхождениях только в составе смешанных групп.

Обычно в экспедицию брали не более одной женщины на группу.

«Сколько наших девчонок ревело по этому поводу: они имеют право идти на восхождение, а их не берут, потому что одна уже есть в группе», — вспоминал альпинист Дмитрий Греков.

Только после распада СССР женский альпинизм в постсоветских странах постепенно начал возрождаться. В конце 1980-х годов Федерация альпинизма СССР стала проводить первенства среди женских групп, а в 1991 году женская команда впервые прошла маршрут категории сложности «6а» (экстремально сложные маршруты, доступные мастерам спорта).

Хотя Эльвира так и не исполнила свою заветную мечту, память о ней жива. В честь советской альпинистки названа вершина хребта Петра I на Памире. А ее борьба за права женщин и по сей день вдохновляет новые поколения спортсменок.

Шатаеву вспоминают не за покоренные вершины, а за смелость: бросить вызов не только горам, но и стереотипам. Про равенство говорил и муж Шатаевой Владимир: