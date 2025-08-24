24 августа: какие праздники отмечают в России и в мире

24 августа в России готовятся провожать лето и отмечают День валяния в стоге сена. В Крыму — один из главных аграрных праздников, День виноградарства и виноделия. В мире в это воскресенье проводят фестивали странной музыки. По народному календарю пора садиться за вязание теплых вещей на зиму. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 24 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

© Газета.Ru

Праздники в России и мире 24 августа

День виноградарства и виноделия в Республике Крым

Праздник отмечают в четвертое воскресенье августа, в 2025 году он выпал на 24-е число. Виноград в Крыму выращивали еще в древние времена, а промышленное виноделие началось в XIX веке, самыми известными его центрами стали Массандра и Абрау-Дюрсо. Современная история отрасли непроста: в годы перестройки уникальные крымские виноградники массово вырубались в рамках антиалкогольной кампании. Однако сегодня Крым вернул себе статус одного из ключевых винодельческих регионов России. Здесь работают энтузиасты, возрождающие забытые сорта и внедряющие современные технологии.

Международный день странной музыки

Этот необычный неофициальный праздник появился по инициативе Патрика Гранта — музыканта и композитора из Нью-Йорка. Его цель — побудить людей играть и слушать музыку, с которой они раньше не сталкивались. Грант верил, что такая простая вещь, как развитие музыкального вкуса, может сделать людей более восприимчивыми к окружающим. С 2012 года в этот день в разных странах мира проходят концерты и музыкальные конкурсы.

День валяния в стоге сена

Еще один неофициальный праздник. Он появился в России как дань уважения традициям предков. К 24 августа на Руси традиционно заканчивался один из этапов сбора урожая, подходила к концу пора сенокосов. Последние теплые августовские деньки — это отличная возможность выбраться за город, устроить пикник и поваляться в стоге сена.

Дeнь рoждeния кapтoфeльныx чипcoв

24 августа 1853 года американский повар Джордж Крам как обычно готовил в кафе города Саратога-Спрингс жареный картофель. Один из посетителей оказался привередой: заявил, что брусочки уж очень толстые. Тогда повар нарезал картошку тончайшими слайсами и обжарил в кипящем масле. Он хотел уколоть заносчивого посетителя, однако тот пришел в восторг от необычного блюда. Вскоре фирменные «саратогские чешуйки» стали невероятно популярны в городе и повар открыл собственный ресторан. Сегодня чипсы — один из самых популярных продуктов фастфуда по всему миру. Однако, какими бы вкусными они ни были, увлекаться такой едой не стоит: чипсы содержат очень много соли и жира.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 24 августа в других странах

День Пяртеля — Эстония. Этот народный праздник посвящен встрече осени. К этому времени в стране издревле заканчивали жать рожь, продолжали убирать яровые и начинали собирать картофель. В этот день крестьяне стригли овец и варили пиво.

Винный фестиваль — Португалия. Ежегодно в конце августа на португальском острове Мадейра стартует винный фестиваль. В этом году он начнется 24 августа и продлится до 14 сентября. Это событие объединяет людей, культуры, ароматы и вкусы, погружает в традиции этого очаровательного острова. Гостей ждет выступление фольклорных ансамблей, театральные представления, торжественный отжим винограда и другие активности.

День вафель — США. 24 августа 1869 года американец Корнелиус Свартхаут запатентовал сковородку для выпечки вафель. Она состояла из двух частей, и ее требовалось переворачивать для равномерного приготовления десерта. Сегодня существует множество разновидностей вафель — бельгийские, гонконгские, венские, штрупвафли. Их подают как самостоятельное блюдо, так и с начинками — мороженым, сиропом, фруктами и шоколадом.

Религиозные праздники 24 августа

День памяти священномученика Евпла Катанского

Священномученик Евпл Катанский, архидиакон был родом из Сицилии. Несмотря на жестокие гонения язычников он исповедовал христианство. Однажды святого схватили прямо во время проповеди и бросили в темницу. Там он сумел обратить в христианство многих язычников. Мучители подвергли святого жестоким пыткам и обезглавили.

Собор Валаамских святых

В 4 июля 1999 году по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II был установлен специальный день празднования памяти Собора Валаамских святых. Он приходится на первое воскресенье после 19 августа. В этот день вспоминают прославленных церковью святых и местночтимых подвижников, чей жизненный путь был связан с Валаамским монастырем.

День святого Варфоломея у католиков

В этот день католическая церковь чтит память Святого Варфоломея — одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. После вознесения Спасителя он много путешествовал и проповедовал. Святой нес слово Божие в Индию и Великую Армению (сегодня территория Турции). По преданию святой Варфоломей был схвачен язычниками, прошел через страшные пытки и был распят. С именем святого связано множество чудесных событий: он исцелял людей и приводил их к христианству. Согласно преданию, останки святого хранятся в храме на острове Липари.

Православная церковь 24 августа также чтит память:

преподобномучеников Феодора и Василия Печерских, в Ближних пещерах;

преподобного Феодора, инока, кн. Острожского, Печерского, в Дальних пещерах;

преподобного Иоанна Святогорского, затворника, иеросхимонаха;

мученицы Сосанны девы и с нею мучеников Гаия, папы Римского, Гавиния, пресвитера, Клавдия, Максима, Препедигны, Александра и Куфия;

обретение мощей прав. Иулиании Лазаревской, Муромской.

Народные праздники и приметы 24 августа

Евпатий Коловрат

В этот день на Руси вспоминали священномученика Евпла Катанского, отдавшего жизнь за христианскую веру, и русского богатыря Евпатия Коловрата, погибшего при защите родных земель от хана Батыя. В народе считали, что в этот день на болотах можно встретить белого коня, ищущего своего убитого всадника. А еще люди верили, что вечером там можно увидеть блуждающие огни. Ходить за ними строго запрещалось: можно было сгинуть в бескрайних топях.

На Евпатия мастерицы принимались прясть шерстяные нитки и вязать вещи на зиму. В состриженную овечью шерсть заворачивали младенцев — чтобы те росли крепкими и здоровыми.

Приметы

Если на Евпатия солнечно — осень будет такой же погожей.

Туман стелется над водой — к тихой и теплой погоде.

Звезды перемигиваются ночью — к дождю.

Леса щедры на орехи, а вот грибов нет — много снега зимой выпадет.

Птицы стихли в лесу — к сильному ливню.

Утки ведут себя беспокойно — скоро наступят сильные холода.

Какие исторические события произошли 24 августа

79 год — предполагаемая дата извержения Везувия, уничтожившего Помпеи.

— предполагаемая дата извержения Везувия, уничтожившего Помпеи. 1542 год — испанский конкистадор Франсиско де Орельяна открыл устье Амазонки. Он назвал его так в честь индейских женщин-воинов, напавших на экспедицию.

— испанский конкистадор Франсиско де Орельяна открыл устье Амазонки. Он назвал его так в честь индейских женщин-воинов, напавших на экспедицию. 1572 год — Варфоломеевская ночь: массовое убийство гугенотов-протестантов в Париже, начавшееся во время бракосочетания лидера протестантов Генриха Наваррского с Маргаритой Валуа.

— Варфоломеевская ночь: массовое убийство гугенотов-протестантов в Париже, начавшееся во время бракосочетания лидера протестантов Генриха Наваррского с Маргаритой Валуа. 1720 год — основано Сардинское королевство.

— основано Сардинское королевство. 1814 год — в ходе войны между Великобританией и США англичане взяли Вашингтон и сожгли Белый дом.

— в ходе войны между Великобританией и США англичане взяли Вашингтон и сожгли Белый дом. 1876 год — индейцы Центральной Канады согласились поселиться в резервациях.

— индейцы Центральной Канады согласились поселиться в резервациях. 1937 год — советский летчик Константин Кайтанов первым в мире совершил парашютный прыжок из стратосферы.

— советский летчик Константин Кайтанов первым в мире совершил парашютный прыжок из стратосферы. 1954 год — в США запретили компартию.

— в США запретили компартию. 1991 год — Михаил Горбачев сложил с себя полномочия генсека ЦК КПСС.

— Михаил Горбачев сложил с себя полномочия генсека ЦК КПСС. 1995 год — официально представлена операционная система Windows 95.

Дни рождения и юбилеи 24 августа

В 1845 году родился князь Лев Голицын — основатель виноделия в России, создатель русского шампанского, винодельческих центров в Массандре и Абрау-Дюрсо.

— основатель виноделия в России, создатель русского шампанского, винодельческих центров в Массандре и Абрау-Дюрсо. В 1892 году родился Леонид Макарьев — советский актер, драматург, основоположник русского театра для детей.

— советский актер, драматург, основоположник русского театра для детей. В 1899 году родился Хорхе Луис Борхес — аргентинский писатель.

— аргентинский писатель. В 1902 году родился Карло Гамбино — американский мафиози, босс одной из «Пяти семей» мафии Нью-Йорка.

— американский мафиози, босс одной из «Пяти семей» мафии Нью-Йорка. В 1923 году родился Виктор Глушков — русский, советский математик, кибернетик, Герой Социалистического Труда.

— русский, советский математик, кибернетик, Герой Социалистического Труда. В 1929 году родился Ясир Арафат — председатель исполкома Организации освобождения Палестины.

Кто отмечает дни рождения