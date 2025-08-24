Советский шпион ограбил 17 банков США: что стало с Кристофером Бойсом

Отец будущего агента КГБ Кристофера Бойса был сотрудником ФБР. Именно это помогло отпрыску получить престижную работу, но денег, как известно, много не бывает. Финансовая нужда заставила Бойса-младшего заняться шпионажем в пользу СССР. После своего разоблачения он умудрился совершить побег из тюрьмы, а до своего повторного ареста ограбил 17 банков. Деньги ему требовались для бегства в Советский Союз.

Золотая молодёжь

Детство Бойса прошло в квартале в Южной Каролине, где поселиться рядовые граждане не могли себе позволить. Парень любил вечеринки и подсел на наркотики. Эти привычки не способствовали учёбе, а поэтому из колледжа он вылетел довольно быстро. Только благодаря связям отца Бойс в 1975 году смог устроиться в престижную калифорнийскую фирму TRW, которая была подрядчиком Агентства национальной безопасности США и занималась разработкой высокотехнологичных секретных программ. Таким образом 23-летний Бойс получил не только высокую должность, но и доступ к важным документам.

Конечно, он получал приличную зарплату, но денег на вечеринки и наркотики по-прежнему не хватало. Нужно было искать подработку. Так у Бойса с другом детства Эндрю Ли родилась идея продавать в СССР секретные документы и другую ценную информацию. Благо, что первого, что второго у предприимчивого Кристофера было в избытке.

Резиденты советской разведки знали Бойса под псевдонимом Сокол (он с детства увлекался соколиной охотой), а его напарника Ли, приторговывавшего наркотиками, как Снеговика.

Спрос рождает предложение

За время взаимовыгодного сотрудничества советская сторона выплатила Бойсу более 70 тысяч долларов, а объëм переданных секретных сведений в ЦРУ после поимки предателя сравнивали с национальным бедствием.

В 1977 году Ли попался во время передачи очередной партии документов. Отнекиваться он долго не стал, но и отдуваться за всех не планировал. Так американские спецслужбы узнали о том, что в шпионаже был задействован и Бойс. Кристофер свой поступок объяснил тем, что разочаровался в политике родного государства после Вьетнамской войны, но от наказания его это не спасло. Приговор – 40 лет лишения свободы.

В феврале 1980 года советскому шпиону удалось сбежать. На поиски преступника были брошены «сливки» американских спецслужб, а поиски велись во многих странах мира. Тем временем Сокол под именем Энтони Эдварда Лестера спокойно жил в штате Вашингтон в городе Порт-Анджеле. Целый год он готовился к путешествию в СССР, зарабатывая на это деньги ограблении банков. Сотрудники ФБР подсчитали – за время, что Бойс, находился на свободе, ему удалось ограбить 17 банков!

Задуманное Бойсу осуществить не удалось. Его поймали и повторно поместили в тюрьму, добавив к сроку ещё 28 лет.

История нахождения Бойса в местах не столь отдалённых завершилась в 2002 году. Предателя освободили условно-досрочно, а в 2008 году – полностью.