Советский шпион, ограбивший 17 банков США: что стало с Кристофером Бойсом

Русская семерка

Отец будущего агента КГБ Кристофера Бойса был сотрудником ФБР. Именно это помогло отпрыску получить престижную работу, но денег, как известно, много не бывает. Финансовая нужда заставила Бойса-младшего заняться шпионажем в пользу СССР. После своего разоблачения он умудрился совершить побег из тюрьмы, а до своего повторного ареста ограбил 17 банков. Деньги ему требовались для бегства в Советский Союз.

Советский шпион ограбил 17 банков США: что стало с Кристофером Бойсом
© unsplash

Золотая молодёжь

Детство Бойса прошло в квартале в Южной Каролине, где поселиться рядовые граждане не могли себе позволить. Парень любил вечеринки и подсел на наркотики. Эти привычки не способствовали учёбе, а поэтому из колледжа он вылетел довольно быстро. Только благодаря связям отца Бойс в 1975 году смог устроиться в престижную калифорнийскую фирму TRW, которая была подрядчиком Агентства национальной безопасности США и занималась разработкой высокотехнологичных секретных программ. Таким образом 23-летний Бойс получил не только высокую должность, но и доступ к важным документам.

Конечно, он получал приличную зарплату, но денег на вечеринки и наркотики по-прежнему не хватало. Нужно было искать подработку. Так у Бойса с другом детства Эндрю Ли родилась идея продавать в СССР секретные документы и другую ценную информацию. Благо, что первого, что второго у предприимчивого Кристофера было в избытке.

Резиденты советской разведки знали Бойса под псевдонимом Сокол (он с детства увлекался соколиной охотой), а его напарника Ли, приторговывавшего наркотиками, как Снеговика.

Спрос рождает предложение

За время взаимовыгодного сотрудничества советская сторона выплатила Бойсу более 70 тысяч долларов, а объëм переданных секретных сведений в ЦРУ после поимки предателя сравнивали с национальным бедствием.

В 1977 году Ли попался во время передачи очередной партии документов. Отнекиваться он долго не стал, но и отдуваться за всех не планировал. Так американские спецслужбы узнали о том, что в шпионаже был задействован и Бойс. Кристофер свой поступок объяснил тем, что разочаровался в политике родного государства после Вьетнамской войны, но от наказания его это не спасло. Приговор – 40 лет лишения свободы.

В феврале 1980 года советскому шпиону удалось сбежать. На поиски преступника были брошены «сливки» американских спецслужб, а поиски велись во многих странах мира. Тем временем Сокол под именем Энтони Эдварда Лестера спокойно жил в штате Вашингтон в городе Порт-Анджеле. Целый год он готовился к путешествию в СССР, зарабатывая на это деньги ограблении банков. Сотрудники ФБР подсчитали – за время, что Бойс, находился на свободе, ему удалось ограбить 17 банков!

Задуманное Бойсу осуществить не удалось. Его поймали и повторно поместили в тюрьму, добавив к сроку ещё 28 лет.

История нахождения Бойса в местах не столь отдалённых завершилась в 2002 году. Предателя освободили условно-досрочно, а в 2008 году – полностью.