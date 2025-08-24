Какими ранениями поразили врачей красноармейцы

«Войну мы выиграли ранеными», – заявил как-то Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. И со словами прославленного военачальника трудно не согласиться. За годы войны медики вернули в строй 72,3% раненых или 17 миллионов человек. Среди них были также уникальные случаи – выживали красноармейцы, которым с точки зрения военно-полевой медицины оставалось совсем недолго.

Спасение лётчика

Лётчика Алексея Маресьева в московский госпиталь доставили в тяжёлом состоянии – с многочисленными ранениями, обмороженными ногами, заражением крови и гангреной. На тот момент ему не было и 30 лет.

Его признали безнадёжным, а поэтому должного внимания не уделили. Накрыли простынёй и оставили умирать на каталке.

Но мимо по коридору было суждено пройти знаменитому хирургу Теребинскому. Он осмотрел умирающего лётчика и велел готовить операционную.

Маресьев выжил и через некоторое время вернулся в строй. После своего чудесного излечения он сбил ещё семь немецких самолётов и был удостоен звания Героя Советского Союза.

Спасение танкиста

Александр Милюков был командиром экипажа танка Т-34, который фашистам во время одного из боёв удалось подбить. Алексей в последний момент попытался спасти боевую машину, но произошёл взрыв. Сослуживцы уверяли, что выжить шансов у него не было, а поэтому матери отправили «похоронку».

Но раненый и контуженный Милюков всё-таки пришёл в себя. Он смог добраться до позиций Красной Армии, после чего его срочно госпитализировали в госпиталь. Врачи не могли до конца поверить, что перед ними живой человек. Александр потерял много крови, но всё же смог преодолеть огромное расстояние. После выздоровления Милюков участвовал в освобождении Германии, штурмовал Берлин и получил звание Героя Советского Союза.

Спасение санинструктора

Санинструктор Александр Леви на момент начала войны служил в Бресте. Во время наступления немцев он получил ранение в живот и попал в плен. Естественно, рассчитывать на медицинскую помощь Леви даже не стоило. Он должен был умереть.

Но рядом оказались товарищи по несчастью – врач и санитар. Они делали всё, чтобы Александр пошёл на поправку. В тяжёлых условиях, без лекарств, но раненый всё-таки выжил. Советские доктора, изучив феноменальный случай, только удивлялись его живучисти.

После войны Леви стал известным юристом и защитил кандидатскую диссертацию.

Спасение миномётчика

Миномётчик Виктор Савченко в 1943 году в Донбассе попал под огонь фашистских самолётов-штурмовиков. В госпитале врачи обнаружили у пациента рядом с сердцем крупный металлический осколок. Операцию делать побоялись. Впрочем, «инородное тело» не слишком беспокоило бойца. Так Виктор вернулся на фронт.

Осколок дал о себе знать уже после войны. После повторного исследования киевские специалисты установили, что в груди у Савченко застрял… неразорвавшийся бронебойный патрон малокалиберной авиапушки.

Тут же была назначена операция, которая завершилась благополучно. Из тела солдата хирурги извлекли снаряд, который весил более 200 граммов, и имел 9 сантиметров в длину.