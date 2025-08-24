«Бабки»: почему русские стали называть так деньги

В русском языке часто используются жаргонные слова, обозначающие определённые предметы или деньги. Данная особенность делает язык крайне трудным для изучения иностранцами, так как без экскурса в историю понять многие реплики им порой просто невозможно. Яркий пример – слово «бабки», которое русские «эксплуатируют» как синоним к слову «деньги».

В честь «царственной бабки»

По одной из версий, жаргонизм «бабки» появился ещё в дореволюционной России. Тогда в ходу находилась купюра в сто рублей, на которой была изображена императрица Екатерина II в преклонном возрасте. Формированию «денежного синонима» мог косвенно способствовать Александр I, внук Екатерины II. В своих официальных речах он частенько вспоминал о неординарной родственнице, именуя её «царственной бабкой». Вскоре сторублëвую купюру в обиходе и начали «обзывать» этим словосочетанием, а для краткости со временем сократили до одного слова.

Крестьянское богатство

Есть ещё одна версия, объясняющая происхождение жаргонизма. Опять же до революции в деревнях крестьяне снопы во время жатвы, составленные один к другому, называли «бабками». Как только снопов набиралось около дюжины, то начиналось «построение» во второй ряд.

Визуально это чем-то напоминало матрёшку или бабку. Так как урожай в то время считался мерилом достатка, то крестьяне постоянно интересовались – кто и сколько «бабок» снял. Спустя десятилетия понятие «бабки» стало аналогом слова «деньги», а использовать его стали в речи не только жители деревень, но и городов.

Что наша жизнь? Игра!

В период становления советской власти в России подростки во дворах частенько играли в азартную игру на деньги, которая так и называлась «в бабки». «Бабкой», как правило, являлась кость копыта животного, из которого вырезалась максимально круглая «фишка». Игра заключалась в том, чтобы своей «бабкой» выбить как можно большее количество чужих. Победителю доставалась вся мелочь, стоящая на кону, а также звание самого обеспеченного во дворе человека. Повзрослевшие игроки «в бабки» по привычке продолжали называть деньги «бабками». Способ же их заработать звучал как «набить бабок».