Какая часть Российской империи стала «государством в государстве»

История отношений между Финляндией и Российской империей представляет собой один из самых интересных примеров двойственной политической системы. Княжество Финляндское, ставшее частью России в начале XIX века, на протяжении более ста лет сохраняла уникальный статус, являясь как бы государством в государстве.

© globallookpress

Присоединение Финляндии к России

В 1808 году, во время последней русско-шведской войны, российские войска заняли территорию Финляндии. Уже в следующем году император Александр I официально объявил о включении этой территории в состав Российской империи в качестве Великого княжества Финляндского. Однако, в отличие от других регионов, Финляндия получила особый статус, который закреплял ее автономию. Даже император, будучи абсолютным монархом в России, в Финляндии был ограничен во власти конституцией и парламентом.

Финляндия сохранила свои законы, гражданство, денежную систему, полицию, таможню и даже армию. В государственных учреждениях продолжали использовать шведский язык, который позже был дополнен финским, а еще позже — и русским. Лютеранская церковь оставалась государственной, что также подчеркивало культурную и религиозную самостоятельность региона.

Парадоксы правового статуса

Автономия Финляндии создавала множество правовых и политических нюансов. Например, граждане Великого княжества Финляндского пользовались на всей территории Российской империи теми же правами, что и подданные императора. Однако сами россияне, не имеющие финляндского гражданства, считались в Финляндии иностранцами. Более того, российская полиция не имела права действовать на территории княжества, что значительно ограничивало контроль центральной власти над регионом.

Эта ситуация создавала предпосылки для использования финской автономии в интересах революционного движения. Однако до конца XIX века тамошнее общество оставалось преимущественно лояльным к монархии, что сдерживало развитие подпольной деятельности.

Рост недовольства

Ситуация начала меняться в последние десятилетия XIX века, когда российское самодержавие предприняло попытки ограничить автономные права Финляндии. При Николае II началась политика “русификации”, хотя это определение не совсем точно. Целью было унифицировать управление в рамках империи, что рассматривалось как восстановление справедливости. Однако эти меры не учитывали специфики финляндской автономии и вызвали резкое недовольство среди местного населения. Все эти реформы, направленные на ограничение автономии, привели к радикализации общественного мнения.

Финляндия и революция

Революционные события 1905 года в России нашли отклик и в Финляндии. Местное население активно участвовало в борьбе за восстановление автономных прав. В результате Финляндия добилась значительных уступок: был восстановлен прежний статус автономии, а в 1906 году состоялись выборы в финляндский сейм на основе всеобщего избирательного права. Финляндия стала первой страной в Европе, где право голоса получили женщины, что также стало важным шагом в развитии демократии. Однако конфликт между Финляндией и имперской властью уже нельзя было остановить. Укрепление автономии сделало княжество удобной базой для революционеров.

В 1906-1907 годах Владимир Ленин спокойно проживал в Финляндии, используя ее территорию для организации партийной деятельности. Это лишь усиливало напряжение между Санкт-Петербургом и Гельсингфорсом (нынешний Хельсинки). Несколько приструнить автономию удалось столыпинскими реформами в 1910 году, позволившими российской полиции действовать на территории княжества. Но былого повиновения и лояльности уже не было. Не удивительно, что в ходе Первой мировой войны на стороне кайзеровской Германии оказалось больше финских добровольцев, чем на стороне России.