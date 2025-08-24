«Народные афродизиаки»: как советские мужчины повышали либидо

В Советском Союзе «секса не было». Понятно, что данная фраза действительности не соответствует, но, например, различные медицинские препараты для повышения либидо и потенции в аптеке не продавались. Гражданам СССР, оставшимся с проблемой наедине, пришлось выкручиваться самостоятельно. В ход пошли народные средства, которые называли «подъёмными кранами».

© РИА Новости

Ешь и желай

Лук, чеснок, хрен, перец, лавровый лист и другие острые специи и приправы – именно эти продукты в Советском Союзе заслужили славу главных «пищевых афродизиаков». По этой причине женщины старались кормить своих мужчин острыми блюдами.

Также популярностью у представителей сильного пола, которые желали удивить дам в постели, пользовались сырые яйца, мёд, говядина, телячьи и куриные потроха. Налегали половые гиганты и на грибы с орехами.

Если говорить про молочные продукты, то выделялась сметана, полезная как для мужского организма в целом, так и для выработки спермы. Фирменным «комбо» являлся коктейль, состоящий из сметаны и сырого яйца.

Кроме того, мужчины перед бурной ночью старались достать дефицитную икру (о мидиях и креветках в то время мало кто слышал) и приготовить «витаминный салат» из яблока, моркови, редьки, мёда, заправленный лимонным соком.

Лошадиная история

Не обходили стороной в СССР траву. Женщины делали отвары из чабреца, зверобоя, крапивы, клевера, дубровника, череды, тысячелистника, хмеля, можжевельника, берёзовых почек, рябины, шиповника и боярышника. Приготовить такую «смесь» было довольно трудно, так как требовалось не только найти необходимые ингредиенты, но и взять их в нужных пропорциях. Рецепты «создания» «мужских отваров» передавались женщинами из поколения в поколения и тщательно переписывались в тетрадки со всякими полезностями. Часто делали настойку из алоэ, для чего выращивали это растение дома в горшках чуть ли не на каждом подоконнике.

Что касается таблеток, спреев, кремов, мазей, то об этом в СССР даже не мечтали. Одно время существовала мода на «конский возбудитель», который доставали у ветеринаров по блату. Вытяжку тестикулярной сыворотки изначально использовали исключительно с целью стимулирования домашнего скота к размножению. Впрочем, советские граждане довольно быстро поняли, что ветеринарный препарат аналогичным образом воздействует и на мужчин. «Конский возбудитель» считался главным «подъёмным краном» у тех женщин, которые не хотели готовить травяные отвары или часами стоять у плиты на кухне.