Приметы и поверья на 25 августа: что нельзя делать в день Фотия Поветенного

По народному календарю 25 августа отмечается день Фотия Поветенного. Название праздника связано с тем, что в это время крестьяне начинали наводить порядок на поветях, где хранились орудия для обработки земли, корм для скота и упряжь.

В этот день предки старались не подниматься на чердак. На Руси верили, что этим можно разозлить домового, который в этот день начинает готовить там место для зимовки. Также нельзя было назначать дату сватовства или свадьбы и ходить на свидания это могло привести к неудачам в любви и безответным чувствам.

Утром в день Фотия Поветенного не рекомендовалось выходить из дома в легкой одежде, чтобы серьезно не заболеть зимой. Перед сном не разрешалось смеяться и смешить других, иначе обоих ждала бессонница.

На Фотия ходили собирать облепиху. Считалось, что в это время она обладает целительными свойствами. Из нее варили компоты, варенье, делали настойки и начинки для пирогов. Также с этого дня начиналась подготовка к зиме.

Согласно народным приметам, если в этот день дождливо бабье лето будет коротким. Теплая и ясная погода к обилию грибов в лесах. Иней с утра к хорошему урожаю озимых, гроза к затяжной осени.