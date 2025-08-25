Как ловили самого жестокого маньяка России

Сергей Головкин, известный как Фишер, стал одним из самых жестоких серийных убийц в истории России, совершив как минимум 11 убийств мальчиков-подростков в период с 1986 по 1992 годы. Он мучил, насиловал и зверски убивал своих жертв, превратив свой гараж в пыточную. Фишер превзошел Чикатило по жестокости и стал последним маньяком, казненным в России. Что или кто превратили обычного мальчика в жестокого и беспощадного убийцу, почему он сам просил о казни, о чем написал своей матери в прощальном письме? Ответы на эти и другие вопросы читайте в нашем материале.

Детство будущего зверя

Отец Сергея Головкина злоупотреблял алкоголем, в то время как мать была обычной, незаметной женщиной, занимающейся домашним хозяйством. Сережа рос болезненным мальчиком, проблемы со здоровьем у него были с самого рождения. Отметим, что родители мало уделяли ему внимания. Их не волновало, что у сына энурез, проблемы с легочной и пищеварительной системами организма. Обливание холодной водой – единственное «лекарство», которое «выписывали» Головкину-младшему.

В юности Головкин не привлекал внимания. Один из его одноклассников вспоминал, что девочки интересовались хорошо одетыми парнями с музыкальными увлечениями, а Головкин, сутулый и с акне, не вызывал интереса.

В возрасте 13 лет у него возникла жестокая идея – повесить кошку. Совершив это, Головкин почувствовал облегчение, словно мучившее его напряжение отступило. Это ощущение настолько понравилось ему, что в следующий раз он опустил кипятильник в аквариум с рыбами.

Единственными живыми существами, которые нравились будущему маньяку, были лошади. Семья жила рядом с ипподромом, поэтому у Сергея была возможность любоваться скакунами в свободное время. Именно лошади и помогли ему сделать выбор будущей профессии – после школы он поступил в Тимирязевскую академию, а после ее окончания устроился на конезавод.

Следствие установило, что в студенческие годы Головкин подвергся нападению группы хулиганов. Эксперты считают, что это событие усилило его садистские фантазии, которые присутствовали и ранее. Он представлял, как мстит обидчикам, насилует и убивает их. Тогда же в его сознании сформировался образ идеальной жертвы – худощавый темноволосый мальчик 12-14 лет, общительный и любознательный.

Первые преступления и первые жертвы

Первые попытки нападений Фишер совершил в 1982 году, но они были неудачными. Трижды Головкин заводил разговоры с подростками, однако терпел фиаско. Неудачи только разжигали пыл «охотника», он становился все более агрессивным. Так, вблизи пионерлагеря «Романтик» ему удалось заманить подростка в лес, но парню удалось вырваться. Что с ним произошло, он так и не смог рассказать. О том, чем могла закончиться его лесная прогулка, поведали только следы от веревки на шее.

В 1986 году Головкин совершил свое первое доказанное убийство. В лесном массиве он напал на 16-летнего юношу и совершил акт насилия сексуального характера.

За первым преступлением последовали новые. Головкин подкарауливал своих жертв вблизи пионерских лагерей и заманивал под разными предлогами их в лес, затем насиловал и убивал.

«Московские школьники 80-х реально пугали им друг друга, особенно вечером в пионерлагерях. Не врали значит», - пишет подписчик одного из форумов Виктор С. (здесь и далее орфография и пунктуация комментаторов оставлены без изменений – прим. ред.).

Неуловимый Фишер

После совершения нескольких преступлений к Сергею Головкину прикрепилась кличка Фишер. Если быть более точным, не к тому тихому и незаметному в толпе молодому человеку, а к тому зверю, что жил в глубине его души и совершал такие зверские убийства юношей.

После того как руководство конезавода выделило своему старательному сотруднику Сергею Головкину участок земли буквально в полукилометре от дачи Бориса Ельцина, осуществлять свои замыслы Фишеру стало намного проще. Он обзавелся новенькими «Жигулями», возвел на наделе гараж и оборудовал самую настоящую пыточную, начал заманивать туда подростков, предварительно предлагая им обворовать склад или магазин. Согласие на «сотрудничество» автоматически становилось подписанием смертного приговора.

«Выкопал подвал, где сначала собирался делать мастерскую. Но затем мне пришла мысль использовать подвал для совершения половых актов и преступлений», – рассказывал на допросах Головкин.

Следствие долго не могло выйти на след Фишера, несмотря на составленный словесный портрет и проверку порядка 50 тысяч подозреваемых. Никто и подумать не мог, что маньяк из приезжих, а не житель Одинцовского района, места успевшего обрести дурную славу.

«Ой, помню в те годы в пионерлагерь ездила. В какую-то смену было много милиции. Говорили не выходить за территорию. Про маньяка говорили. Но лагерь был в Пушкинском районе МО. Когда вожатые спросили про Фишера, они сказали, что нет, не тот маньяк. Тут, сказали, гуляет другой, он себя Шеф называет. Начало девяностых было. Что за Шеф такой? Милиционеры не давали никаких подробностей. Рядом было две деревни и два пионерлагеря», - рассказывает интернет-пользовательница, представившаяся Лианой.

Дело сдвинулось с мертвой точки благодаря свидетелю, который рассказал о встрече с подозрительным зоотехником Сергеем. Головкина задержали после автомобильной погони, а после обыска в его гараже, где были найдены улики, он признался в своих преступлениях. Всего на счету Фишера 11 жертв – все подростки в возрасте от 12 до 16 лет.

Представители правоохранительных структур высказали предположение, что количество жертв серийного убийцы могло оказаться большим, однако, признав себя виновным в 11 эпизодах, Фишер закончил рассказ о своих злодеяниях. Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый признан вменяемым, несмотря на наличие определенных психических аномалий — иными словами, осознающим свои поступки и адекватно воспринимающим реальность.

В своих злодеяниях Головкин не раскаялся и даже пытался ими бравировать. Единственное, о чем сожалел Фишер: как все это перенести его матери. В своем прощальном письме родительнице он написал, что чувствует себя инопланетянином и ему тяжело смотреть на счастливых людей. У него нет, не было и не будет любимой женщины, жены и ребенка.

«Я понимаю, да и раньше понимал, сколько горя могу причинить тебе и всем родным, но ничего не мог с собой поделать», – написал Фишер своей матери.

Судебный процесс над Головкиным вызвал широкий общественный резонанс. Жестокость и хладнокровие, с которыми он совершал преступления, поразили даже опытных следователей и криминалистов. Психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым, позволила суду вынести обвинительный приговор.

«А это история специально для тех, кто не понимает, что в школе нужны реально работающие психологи. И что издевательств и буллинга нельзя допускать», - делится своим мнением в социальных сетях Наталья Е.

Общество вздохнуло с облегчением после вынесенного смертного приговора. Головкин оказался последним осужденным, которого казнили в России до введения запрета на применение высшей меры наказания. Исполнение приговора состоялось в августе 1996 года.