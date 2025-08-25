Жена спасла мужа из пасти крокодила

В Индии мужчина чудом спасся из пасти крокодила. Об этом сообщает Deccan Herald.

Инцидент произошел в деревне Мадхавапур, штат Махараштра. Хищник напал на 45-летнего Сайфу, когда тот вместе с женой и золовкой переходил канал вброд. Он вцепился в ногу мужчины и стащил его в воду. На помощь Сайфу пришла жена. Она бросила ему свое сари, за которое он смог ухватиться.

На их крики прибежали окрестные жители и стали бить крокодила палками. В конце концов тому пришлось отпустить свою жертву. Пострадавшего доставили в местную больницу, а затем перевели в медицинский колледж Бахрайча, где врачи наблюдают за его состоянием.

Представители лесного департамента пояснили, что из-за сильных дождей поднялся уровень воды в каналах, что позволило крокодилам приблизиться к населенным пунктам. Спасательные команды проводят операции по отлову рептилий.

Индийские власти усиливают меры безопасности в сезон дождей, когда активность крокодилов достигает пика. По данным за 2024 год, в Уттар-Прадеше зафиксировано 12 нападений рептилий на людей, три из которых закончились летальным исходом. Экологи призывают устанавливать предупреждающие знаки и ограждения в особо опасных зонах.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина вступил в схватку с крокодилом, напавшим на его мать. Он отбил женщину у хищника при помощи палки.