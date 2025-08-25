Как работало право первой ночи в Европе

Каждый народ имеет свои интересные традиции проведения брачной ночи. И хотя нам они кажутся порой странными, но все-таки имеют право быть в связи с особенностями развития культуры, историей той или иной страны.

Ответственная роль

В то время в Европе был обычай, который назывался «право первой ночи». Его суть – феодал имел право лишить невинности любую девушку из своих владений, которая выходила замуж. Именно поэтому после заключения брака невеста проводила брачную ночь не с новоиспеченным мужем, а феодалом. Если невеста ему не нравилась, он имел право отказаться от первой ночи, или продать это право жениху. В некоторых странах эта традиция сохранялась до конца XIX века.

Как появилась эта традиция? Согласно одной из гипотез, таким образом, феодал подтверждал свое право собственности.

Согласно другой версии, господин брал на себя эту «нелегкую» роль, чтобы жена досталась мужу «проверенной». Некоторые историки видят в этой традиции элементы жертвенности (девственность приносилась в жертву божеству, при этом роль божества в некоторых странах исполнял жрец).

У некоторых народов считалось, что кровь, появляющаяся при лишении девственности, приносит зло и болезни. Поэтому провести обряд поручали старейшине племени или колдуну - то есть человеку сильному, способному противостоять козням злых чар. И лишь после этого обряда «очищения» новобрачную отдавали жениху.

В скандинавских языческих культах существовал такой обычай. С наступлением темноты перед первой брачной ночью жрец бога плодородия Фрейра уводил невесту (разумеется, чужую) в лес, разжигал костер и приносил в жертву свинью. После этого он совершал ритуал, а потом приводил невесту жениху. Считалось, что после этой мистерии, женщина сможет родить много здоровых сыновей.

У некоторых племен в Африке и Южной Америке акт лишения невинности и вовсе совершали женщины (знахарки или супруги вождя племени).

Праздник первой брачной ночи

Очень интересная традиция существовала в Шотландии - там друзья и родственники всеми, доступными способами мешали провести молодоженам их первую брачную ночь. Сразу они не позволяли молодым уединиться, а если им это удавалось – шумели и кричали, мешая наслаждаться друг другом. Все прелести первой брачной ночи они могли почувствовать только тогда, когда гости уставали от веселья и засыпали.

В Греции по брачному ложу обязательно должен побегать ребенок, для того чтобы в семье в будущем родились здоровые дети.

В Германии и Франции друзья и родственники поступали таким же образом, как и в Шотландии – шумели под окнами, раскладывали в комнате заведенные будильники.

На Филиппинах, молодожен и вовсе было запрещено заниматься сексом в первую брачную ночь, и это связано с тем, что ребенок, зачатый в день свадьбы, через употребление алкоголя будущими родителями мог родиться больным.

Китайская традиция проведения первой ночи отличаются от европейской, так как здесь большое значение придавали красоте помещения, где должно было пройти такое важное событие. Комнату украшали цветами, красными и желтыми свечами в виде драконов, основное предназначение которых – изгнание злых духов от молодоженов. Перед тем как зайти в эту комнату, молодые должны были выпить вина из бокалов, которые связаны между собой красной лентой.

Самые экзотические традиции существовали в Африке. Там, в некоторых племенах после свадьбы муж в первую брачную ночь выбивал жене два передних зуба. Таким образом, муж сообщал соплеменникам, что эта девушка – замужняя.