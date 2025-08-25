Где произошло последнее сражение Второй мировой войны

80 лет назад десанты Тихоокеанского флота освободили Курильские острова. И вот уже 80 лет идёт спор о принадлежности этих территорий.

Доказывать, что на островах испокон жили славяне, я, естественно, не стану, но и японцев там отродясь не бывало. Коренной народ Курил – айны. Внешне айны не имели ничего общего с монголоидной расой. Существуют три версии происхождения айнов – с Кавказа, из Сибири и с юга Тихого океана. Обратим внимание и на само самоназвание – «айны», что означает «люди». То есть они были единственными людьми в местах своего обитания.

Первыми русскими, побывавшими на Курильских островах, стали казаки Д. Анциферов и И. Козыревский. В 1711 году они обследовали северный остров Шумшу. В 1713 году Козыревский высадился на Парамушире. Козыревский нанёс оба острова на карту и объявил их территорией русского государства.

В конце XVIII века на островах было создано несколько русских колоний. Одной из них было поселение Александра на острове Уруп.

Любопытно прошение Екатерине II, которое было направлено ей в 1788 году главой Северо-Восточной американской компании Голиковым. От лица компании он просил «в предупреждение покушений других держав построить крепостцу и гавань на 21-м (Шикотан) или 22-м (Хоккайдо) из Курильских островов для заведения торговли с Китаем и Японией».

Екатерина отказала. Но каково предложение! И ведь инициатором его были не петербургские чиновники, а люди, которые провели на Дальнем Востоке долгие годы. Разве мог кто-нибудь предложить строить крепость где-нибудь на Хонсю? И крепость-то нужна была для защиты не от японцев, а от «покушений других держав».

Правители Японии до конца XVIII века не считали своей территорией не только Курилы, но и северную часть острова Хоккайдо.

В Крымскую войну, 2 сентября 1855 года, английский фрегат «Пик» и французский фрегат «Сибилл» под командованием соответственно Фредерика Николсона и Симонэ де Мэзоннёв обстреляли из корабельных орудий факторию Российско-Американской компании (РАК) на острове Уруп. Затем с фрегатов был высажен десант, который с ходу захватил поселение.

В 1875 году благодаря усилиям канцлера Александра Горчакова Россия потеряла все Курильские острова. Для начала князь в 1867 году продал Аляску. Этим он нанёс смертельный удар РАК, в ведении которой находились русские поселения на Курильских островах. А затем, мотивируя, что эти поселения стали меньше давать дохода, Горчаков настоял перед Александром II на передаче их Японии в обмен на отказ Японии от претензий на Сахалин.

На самом деле в 1875 году на Дальнем Востоке находилась мощная русская эскадра, а у Японии не было ни флота, ни современной армии. Тут не отдавать острова, а Хоккайдо запросто можно было брать.

В 1877 году русский клипер «Абрек» эвакуировал с Курильских островов на Камчатку русских и алеутов. С 1892 года японцы начали принудительно ассимилировать айнов. Их детей заставляли в школах учить только японский язык, а всех айнов – поменять свои имена на японские.

© Айны с острова Хоккайдо. Конец XIX века

К 1914 году на Курилах постоянно проживало около 800 японцев и айнов.

Однако в 1945-1946 годах с Курил было выселено 17 тысяч гражданских лиц. Откуда они взялись? Что, за 30 лет (с 1914 по 1944 года) на островах произошел небывалый в истории демографический взрыв и население увеличилось в десятки раз?

Ничуть не бывало. В 1930-х и начале 1940-х годов японцы построили на Курилах десятки военно-морских баз и аэродромов, предназначенных для нападения на СССР и США. Для создания военной инфраструктуры на Курилы доставили тысячи гражданских строителей, причем среди них имелись не только японцы, но и корейцы, китайцы, представители других национальностей. Вместе с военнослужащими прибывали их семьи.

В начале 1930-х годов Япония ввела полный запрет на посещение иностранцами Курильских островов без специального разрешения правительства. Япония категорически запретила иностранным самолётам вторгаться в пределы 20-километровой зоны вокруг Курильских островов.

© Атака на Перл-Харбор, 7 декабря 1941 года

Мало кто знает, что атака Пёрл-Харбора была произведена с острова Итуруп, а конкретно из залива Хитокаппу. Сосредоточение японской эскадры на Итурупе началось 18 ноября 1941 года.

Ну а базой для нападения на Алеутские острова в июне 1942 года стал остров Парамушир. Там базировались десантные части и 21-я дивизия крейсеров. После захвата японцами ряда Алеутских островов их снабжение велось также с Курил.

В свою очередь американское командование в августе 1942 года начало прорабатывать планы захвата Курильского архипелага для подготовки вторжения на Японские острова. Планы захвата Курил возникали вновь – и в 1944, и в 1945 годах. Для вторжения на Курилы на острове Адак (западные Алеутские острова) был сосредоточен американский десантный корпус численностью в 22 тыс. солдат.

Почему же янки не высадили десант на Курилах? Причин много. Это и сложные климатические условия на островах, и превращение их в неприступные японские крепости, ну а главное, президент Рузвельт боялся испортить отношения с СССР.

29 ноября 1943 года в Тегеране Рузвельт предложил Сталину провести совместную операцию по захвату Курил. «Дядя Джо» отмолчался, а потом доверительно намекнул президенту, что Южный Сахалин и Курилы должны стать русской территорией, так как это даст Советскому Союзу выход к Тихому океану и возможность более надёжной обороны советского Дальнего Востока.

Окончательное решение по Курилам было принято на Ялтинской конференции. «Нескольких минут обмена любезностями со Сталиным на закрытом заседании 8 февраля (с 11.30 до 15.45) оказалось достаточно для соглашения о передаче СССР этих территорий. Сталин начал беседу, объединив Курилы и Южный Сахалин в одно целое: “Я только хочу возвратить России то, что у неё отняли японцы”. Президент Рузвельт охотно с этим согласился: “Очень резонное предложение нашего союзника. Русские хотят только возвратить то, что было у них отнято”».

18 августа 1945 года советские войска высадились на самом северном острове Шумшу. Ожесточённые бои длились до 21 августа, и это сражение называют «последней битвой Второй мировой войны». В боях за остров погибло 539 советских военнослужащих. Японцы потеряли 369 человек убитыми, 649 ранеными и 12 1226 пленными.

© Моряки Тихоокеанского флота водружают флаг ВМС СССР над бухтой Порт-Артура, 25 августа 1945 года

На всех остальных Курильских островах японцы сопротивления не оказывали. Всего на Курильских островах было разоружено и пленено 50 442 японских солдат и офицеров, в их числе 4 генерала. Ещё около 10 тыс. человек японское командование успело эвакуировать в Японию. На островах захвачено свыше 300 орудий и миномётов, около 1000 пулемётов, 217 автомашин и тягачей.

В советское время началось экономическое и военное освоение островов. На восьми островах базировались погранотряды, на нескольких островах были военные базы. А на острове Симушир находилась ВМБ, где базировались даже подводные лодки.

Вместо того, чтобы усиливать военное присутствие на Курилах, правительство Ельцина попросту бросило большую часть советских баз. Население на островах сократилось с 29,5 тыс. человек в 1989 году до 20,8 тысяч в 2023-м.

Хуже всего то, что сейчас на Курилах население имеется лишь на двух островах, прилегающих к Камчатке, и на двух, прилегающих к Японии. А между ними на протяжении более 1000 км расположено свыше 30 больших безлюдных островов.

В настоящее время японский флот и ВВС существенно превышают силы ТОФ и ВВС как по численности, так и по боевой мощи. Если не считать ядерного оружия.

Внезапное нападение японского флота с цель захвата Курильских островов крайне маловероятно. Но я лично не уверен, что и сейчас на этой тысячекилометровой бесконтрольной для России гряде нет живых существ – тех же японских рыбаков или диверсантов, а может и американских морпехов.