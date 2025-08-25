Почему Россия забрала все ядерное оружие СССР

В начале 90-х годов весь мир понял – СССР доживает свои последние деньки. После этого главным вопросом международной безопасности стал контроль над советским ядерным оружием. Представители США, Великобритания, Франция, Китай, так называемого ядерного клуба, сделали всё, чтобы оно попало в одни руки. В итоге «наследство» досталось полностью России. Но почему именно этой бывшей социалистической республике?

В одних руках

Российская Федерация получила от перечисленных выше стран огромную поддержку в установлении контроля над всем ядерным арсеналом. Конечно, сделано это было за определённую «плату» – согласие российских властей взять на себя обязательства по выплате большей части госдолга (61,34%). Но Узбекистан, Азербайджан, Молдова, Туркменистан, Литва, Латвия и Эстония отказались подписывать Договор о правопреемстве внешнего госдолга и активов СССР. Пришлось использовать «нулевой вариант», по которому весь внешний госдолг до копейки вешается на Москву, а Россия становится официально правопреемницей Советского Союза во всех международных организациях.

Но договориться – одно, а добиться реального контроля – совершенно другое. Ситуация осложнялась тем, что на территории Украины находились 176 шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и 46 стратегических бомбардировщиков, в Белоруссии – 81 МБР, в Казахстане – 104 МБР и 40 стратегических бомбардировщиков. Теперь уже пришлось договариваться российскому, украинскому, белорусскому и казахстанскому лидерам о совместных мерах контроля над «опасным наследством».

С прицелом на будущее

25 декабря 1991 года «ядерный чемоданчик» перешёл от Михаила Горбачёва к Борису Ельцину, после чего Вашингтон стал активно поторапливать Киев с передачей ядерных боеголовок России. В Белом доме справедливо опасались, что Украина может заявить свои претензии на оружие массового поражения, чего допускать в целях безопасности было никак нельзя. США даже согласились оплатить Украине все расходы по демонтажу шахтных пусковых установок, на что выделили 276 миллионов долларов.

Позже Белоруссия и Казахстан открыто заявили о своём безъядерном статусе и обязались такое оружие или ликвидировать, или передать России. Фактически единственным обладателем ядерного арсенала бывшего СССР Москва стала только в 1996 году.

Передача и утилизация оружия массового поражения в итоге обошлись США в огромную сумму – 8,8 миллиарда долларов. Но американские власти не считают, что деньги были выброшены на ветер. После завершения процесса в Вашингтоне вздохнули спокойно – держать под наблюдением нужно теперь только Россию, но сделать это оказалось невозможно.