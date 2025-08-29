История Арбата: каким он был и каким остается в сердце Москвы

Арбат известен как шумная пешеходная улица с музыкой, художниками и сувенирами. Но стоит свернуть в переулки, и он становится другим — спокойным и настоящим, с духом старой Москвы. Московский Арбат вне турпотока: чем живёт главная улица без туристов - об этом подробнее на сайте Туристас.

Когда-то это была окраина города, где жили ремесленники и стояли деревянные дома. Позже здесь появились особняки, а вместе с ними — дворяне, актёры и писатели. Постепенно Арбат превратился в культурный центр столицы.

В XX веке улица изменилась: появился трамвай, было построено здание МИД, война принесла разрушения. В 1986 году Арбат стал первой пешеходной зоной Москвы.

Сегодня туристический фасад с кафе и уличными артистами соседствует с тихим Арбатом, где живут люди и сохраняется память о прошлом. Атмосфера улицы раскрывается в мелочах — старых табличках, дверях и граффити.

Арбат — это два мира рядом. Чтобы увидеть настоящий, нужно замедлиться, пройтись без карты и прислушаться к городу.