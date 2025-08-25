Олимпийский позор: как профи из НХЛ «веселились» в Нагано

Олимпиада-1998 в Нагано стала первой в истории, где участвовали игроки НХЛ. Сборная США, в составе которой блистали звёзды лиги – Майк Рихтер, Майк Модано, Брайан Лич, Джереми Рёник, Бретт Халл и Кит Ткачук – считалась одним из главных фаворитов турнира. Однако реальность оказалась куда более удручающей.

Американская команда, которая годом ранее выиграла Кубок мира, показала крайне неудовлетворительные результаты. Из четырёх матчей сборная США смогла выиграть лишь один – у команды Беларуси. Поражения от Швеции (2:4) и Канады (1:4) отправили американцев в четвертьфинал, где их ждала встреча с неуступчивой сборной Чехии. Сборная Штатов не справилась с Гашеком, Ягром и компанией.

После вылета с турнира хоккеисты устроили небывалый скандал. Около четырёх утра группа американских игроков, находившихся, по свидетельствам очевидцев, в нетрезвом состоянии, разгромила апартаменты в Олимпийской деревне.

В результате погрома были:

разрушены три номера в апарт-отеле;

испорчены три огнетушителя;

сломаны десять стульев;

повреждены двери, стены и напольные покрытия;

нанесён ущерб на сумму около $ 3 тыс.

Скандал вызвал шквал критики в адрес американской сборной. Американские СМИ не щадили хоккеистов. «The Vice» назвал игроков «кучкой пьяных и злых великовозрастных детей», «The Baltimore Sun» призвал сборную «остаться дома» в следующий раз, а официальные лица выразили глубокое недовольство поведением спортсменов.

Игроки пытались оправдаться, но их объяснения выглядели совсем уж неубедительно. Джереми Рёник утверждал, что стулья ломались из-за их веса, Даг Уэйт говорил о том, что команда просто «веселилась».

Генменеджер сборной Лу Ламорелло выразил глубокое разочарование поведением игроков. Чтобы загладить вину, хоккеисты «скинулись» в общую копилку и возместили нанесённый ущерб. В марте 1998 года защитник Крис Челиос отправил чек на адрес оргкомитета Нагано. Однако испорченный имидж команды таким образом восстановить вряд удалось. Четыре года спустя Челиосу пришлось клятвенно обещать, что в Солт-Лейк-Сити подобного не повторится.

В газете «The Baltimore Sun» сообщалось, что японская полиция даже взялась за выяснение, не американцы ли ответственны за травму канадского бобслеиста Мэттью Хиндла. По некоторым данным, на Хиндла упало разбитое оконное стекло, выброшенное из комнаты на шестом этаже, которую занимали как раз члены делегации США.

Помимо прочего, после победы над Беларусью журналисты заметили, как Бретт Халл выходил из ночного клуба. Сам Халл своё присутствие в заведении отрицал:

«Да я всё время только плеер слушал и кроссворды разгадывал, лёжа в кровати, а спать ложился в восемь вечера!».

Всё тот же «The Baltimore Sun» писал об этих словах Бретта:

«Кроссворды, говорите? Вот вам разгадка для тупиц – олимпийский позор, 10 букв. Ответ – «Сборная США».

Этот скандал стал чёрным пятном в истории американского хоккея и напоминанием о том, что спортивные достижения не должны затмевать уважение к соперникам и принимающей стране.