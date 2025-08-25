«Уральские авиалинии» рассказали, как путешествовал медведь Кира

Авиакомпания «Уральские авиалинии» организовала специальный перелет для гималайской белогрудой медведицы по кличке Кира из Читы в Екатеринбург. Общий вес животного вместе со специальной транспортировочной коробкой составил 245 килограммов. Для обеспечения комфорта и безопасности животного во время полета были созданы особые условия.

© unsplash

Как пояснил директор по производству авиакомпании Александр Зиновьев, перевозка животных требует особого подхода. Для Киры был подготовлен самолет с обогреваемым грузовым отсеком, где на протяжении всего полета поддерживалась температура +20 градусов. Работу по организации перевозки выполнил проверенный экспедитор — компания «ТЭК Север-Юг».

В настоящее время медведица проходит обязательный месячный карантин в екатеринбургском зоопарке. Она постепенно осваивается в отреставрированных вольерах и привыкает к новому климату. По словам сотрудников, Кира ведет себя осторожно и пока неохотно идет на контакт с новыми смотрителями.

Рацион животного включает разнообразные продукты: каши, овощи, фрукты, хлеб, говядину, субпродукты, курицу и яйца. В качестве особого лакомства медведице предлагают мед. Для создания естественных условий в питание также включены листья ивы и осины.

Планируется, что посетители смогут увидеть новую обитательницу зоопарка уже в сентябре. Кира была приобретена в пару к самцу гималайского медведя Айсару, который прибыл в Екатеринбург из Казахстана ранее вместе с самкой тяньшанского медведя по кличке Алма. Пополнение в коллекции зоопарка произошло своевременно — другие гималайские медведи учреждения достигли преклонного возраста, один из них, медведь Гай, старше 30 лет. ИА «Уральский меридиан» писало, что бегемотам в Екатеринбурге повезло меньше: из-за санкций нельзя привезти из Европы самца, так что самка-бегемотиха с сакраментальным именем Ева вынуждена горевать без своего Адама.