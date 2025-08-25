Кто основал Киев на самом деле

Вопрос, кто именно основал Киев, остается предметом дискуссий среди историков, археологов и исследователей по сей день. Существует несколько научных гипотез, каждая из которых имеет свои аргументы и сторонников. В целом же история основания столицы Древнерусского государства настолько многогранна, что однозначного ответа на этот вопрос до сих пор не существует.

Легенда о Кии, Щеке, Хориве и Лыбеди

Самая известная версия происхождения Киева изложена в древнерусской “Повести временных лет”, написанной монахом Нестором. Согласно этому источнику, город был основан тремя братьями — Кием, Щеком и Хоривом, а также их сестрой Лыбедь — представителями племени полян. Они выбрали место для поселения на живописных холмах над Днепром, каждый из братьев обосновался на своей горе, которые позже получили их имена: Щековица и Хоривица. А сам город был назван в честь старшего брата — Кия.

Эта легенда стала общепринятой и глубоко укоренилась в культуре. Однако историки отмечают, что “Повесть временных лет” скорее похожа на литературное произведение, чем на достоверный исторический документ. Так что считать ее надежным источником вряд ли стоит. Несмотря на это, археологические раскопки подтверждают, что поселения на территории современного Киева действительно существовали уже в VI–VII веках, что косвенно согласуется с летописным рассказом.

Скандинавская версия

Скандинавская гипотеза утверждает, что Киев был основан варягами, которые активно взаимодействовали с восточными славянами на протяжении нескольких веков. Шведский историк Дик Харрисон считает, что город мог быть заложен в VI веке и назывался Кенугардом, что в переводе со скандинавского означает “Королевский город”.

Эта версия также подкрепляется археологическими находками, свидетельствующими о присутствии викингов на территории Киева. В пользу данной гипотезы говорит и тесная связь между скандинавскими и славянскими правителями. Например, дочь Ярослава Мудрого была замужем за шведским королем Олафом Шетконунгом. Также в скандинавских сагах упоминается Ярицлейв (Ярослав Мудрый) и его отец Вальдемар (Владимир Святославич), что указывает на взаимодействие двух культур.

Хазарская теория

Георгий Вернадский, известный историк, выдвинул гипотезу о том, что Киев изначально был основан хазарами как пограничная крепость на рубеже с Аварским каганатом. Согласно этой версии, город служил важным стратегическим пунктом, контролировавшим торговые пути и обеспечивавшим сбор дани с местных славянских племен. Археологические находки и летописные упоминания о выплатах дани хазарам подтверждают, что те имели значительное влияние на регион. Однако нет прямых доказательств, что именно они заложили Киев. Тем не менее, эта теория остается одной из наиболее обсуждаемых.

Альтернативные гипотезы

Существуют также менее популярные, но интересные гипотезы. Например, некоторые исследователи предполагают, что Киев мог быть основан местными славянскими племенами задолго до появления варягов или хазар. Археолог Борис Рыбаков указывал на то, что поселения полян, упомянутых в летописи, существовали в этом районе еще в раннем железном веке.

Другая версия связывает основание Киева с кельтами или сарматами, которые могли обосноваться на этой территории в ходе миграции. Однако эти гипотезы не получили широкого признания среди историков.

Сегодня большинство ученых сходятся во мнении, что Киев возник как результат сложного взаимодействия различных культур и народов. Археологические исследования показывают, что на территории современного Киева существовали поселения еще в эпоху трипольской культуры (IV–III тысячелетия до н. э.). Однако как город Киев начал формироваться только в VI–VII веках, когда здесь появились относительно крупные славянские поселения.