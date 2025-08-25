Почему православная церковь против того, чтобы называть котов Васьками

На Руси клички домашним животным обычно подбирались так, чтобы они отражали внешний вид, характер или, например, время рождения животного. Эти традиции уходят корнями в глубокую древность, когда каждое имя имело свой смысл и нередко связывалось с народными верованиями, природой или мифологией. При этом существовали и некоторые клички, которые в отношении животных старались не использовать.

Типичные имена

Клички животных на Руси чаще всего основывались на их физических характеристиках. Например, корову могли назвать Рябинкой, если ее шкура была пятнистой, или Белянкой, если она была белого окраса. Черную козу звали Чернушкой, а бурой корове давали имя Буренка. Такие имена были не только простыми и понятными, но и помогали владельцам легко различать животных в стаде.

Для собак и кошек подход был схожим. Черного пса могли назвать Черныш, а белого — Снежок. Если собака была подвижной и игривой, ей могли дать имя Волчок или Вьюн. Коты, обладающие мягким и ласковым нравом, нередко получали имя Мурка — от глагола "мурлыкать".

Но не только внешний вид влиял на выбор клички. Характер животного также играл важную роль. Например, спокойного и молчаливого пса могли назвать Молчан, а задиристого и энергичного — Буян. Умных и сообразительных собак нередко называли Умник или Миляй, а любимцев всей семьи — Любим.

Влияние мифологии и религии

В языческую эпоху на Руси клички животных часто связывались с мифологией. Покровителем скота считался бог Велес, поэтому домашним животным нередко давали имена, связанные с этим божеством. Однако с приходом христианства ситуация изменилась. Упоминание языческих богов стало запрещено, и имя Велеса было постепенно вытеснено именем святого Власия, который стал новым покровителем скота.

Это привело к тому, что котов начали называть Васьками, что, по сути, было отсылкой к тому же Велесу. Однако христианская традиция наложила свои ограничения. Православие запрещало давать животным имена, связанные с христианскими святыми. Это считалось кощунством, так как имя святого угодника не могло использоваться для обозначения животного. В "Спутнике исповедника" даже упоминалось, что наречение животного человеческим именем является грехом. Поэтому в христианскую эпоху начали появляться так называемые "нехристианские" клички, которые не имели никакого отношения к именам святых.

Иностранные имена

Интересно, что некоторые используемые на Руси клички происходили от иностранных слов. Например, кличка Трезор, популярная среди сторожевых собак, имеет два возможных происхождения: от старославянского слова "тревзор" (ясновидящий) или от французского "trésor" (сокровище). Это могло подчеркивать ценность и важность собаки, которая охраняла хозяйское добро. Кличка Барбос, напротив, имела более простое значение — "дворовая собака". Шарик, как ни странно, произошел не от слова "шар", а от польского "szary", что означает "серый". А вот Тузик, по одной из версий, получил свое имя благодаря карте — тузу, возможно, намекая на лидерство или значимость.

Кошачьи клички

Особое место в русской культуре занимают кошачьи клички. Например, из фольклора нам известен Кот Баюн — мифическое существо, которое своим голосом убаюкивало людей. Имя этого кота произошло от глагола "баюкать" — навевать сон. Кошачье имя Мурка часто связывают с женским именем Мария, однако на самом деле оно происходит от глагола "мурлыкать". Вальяжного и величественного кота могли назвать Берендеем — в честь сказочного персонажа. А вот популярное имя Барсик указывает на сходство кота с барсом.