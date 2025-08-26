Рыбий жир в СССР: от триумфа до запрета

Те, кто застал советскую эпоху, хорошо помнят настоящий культ рыбьего жира, процветавший в стране. Его давали детям в дошкольных учреждениях и дома, а также активно рекламировали на информационных стендах в поликлиниках и школах. Это продолжалось достаточно долго, а потом неожиданно прекратилось. Почему рыбий жир сначала насаждали, а потом его запретили?

Рыбий жир считался в СССР практически панацеей. Тем, кто его употребляет, обещали не только крепкий иммунитет и отличное самочувствие, но и избавление от множества разных недугов.

Продукт этот известен с древности – еще в 10 веке арабский путешественник Ибн-Фадлан в своей книге «Рисала» писал, что на рыбьем жире готовят пищу русы, огузы, башкиры и татары. Но всемирную популярность этот продукт обрел только в 19 веке, благодаря усилиям норвежского фармацевта и бизнесмена Петере Меллера.

Большим недостатком жиров, получаемых из рыбы, всегда был неприятный запах, о котором упоминал еще Ибн-Фадлан. Меллеру удалось найти простой и эффективный способ избавить рыбий жир от «амбре», после чего ученый и предприниматель начал продавать его через собственную компанию.

Пиар средства был настолько удачно организован, что вскоре о рыбьем жире узнали во всем мире, а о его чудесных свойствах начали ходить легенды. В начале 20 столетия рыбий жир в промышленных масштабах выпускали во многих странах. Не стали исключением и США с СССР.

Независимые исследования, проведенные советскими учеными, показали, что рыбий жир содержит множество витаминов и микроэлементов, необходимых для нормальной работы человеческого организма. Его начали назначать не только больным, но и здоровым людям в качестве профилактики разных заболеваний.

Особенно настойчиво его прописывали детям для укрепления иммунной системы и укрепления костной ткани, сосудов и сердца. Юным советским гражданам давали по одной ложке рыбьего жира в день, что не вызывало у них никакого восторга. Дело в том, что Меллер смог убрать неприятный запах жидкости, но вкус ее остался таким же отвратительным.

Продавали рыбий жир в Союзе повсеместно и купить его можно было в любой аптеке страны. Перебои с поставками продукта произошли только во время Второй мировой войны – средство пропало из продажи и его доставали «по блату», через знакомых или у спекулянтов.

В послевоенные годы производство рыбьего жира побило все рекорды – после нескольких лет лишений и плохого питания нужно было восстанавливать здоровье советских граждан. Так было до конца 70-х годов, а потом рыбий жир неожиданно исчез из аптек, а в детских садах и санаториях детей перестали мучить медсестры с ложками и склянками.

Как это часто бывало в СССР, никто не удосужился объяснить изменение отношения к целебному продукту, а граждане «необъятной» были приучены не задавать лишних вопросов. Но сейчас мы можем раскрыть тайну рыбьего жира – его просто признали опасным для человека.

Нет, дело не в том, что маслянистая жидкость оказалась насыщена враждебными человеку генами или опасными ферментами – дело касалось исключительно сырья и технологии производства. Во всем мире для получения жира использовали печень отборной морской рыбы, обычно трески из северных широт.

В Союзе, как обычно, на людях экономили и рыбий жир добывали из некондиции и отходов рыбной промышленности. В ход шла требуха, обрезки и мелочевка, непригодная для пищевой отрасли. В 70-х годах технологии позволили внимательно изучить состав такого жира, и ученые с ужасом увидели, что в жире содержится огромное количество опасных соединений, попавших в организм рыб из окружающей среды.

В жире была почти вся таблица Менделеева, ведь промысел вели где попало, а в переработку шли самые сомнительные части рыб. Канцерогены из рыбьего жира попадали в организм человека и там накапливались, вызывая диаметрально противоположных обещанному эффект. Основной удар приняли на себя дети, которым навязывали препарат везде, где только можно.

Запрет на продажу рыбьего жира продолжался в СССР семь лет, пока не была пересмотрена технология добычи продукта и его очистки. После этого продукт снова появился в аптеках, но до былой популярности ему уже было очень далеко.