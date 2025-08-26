Как иракская художница опозорила президента США

Она нарисовала президента США на полу отеля — и каждый, кто входил, наступал ему на лицо. Это был не вандализм, а гениальный акт протеста. За это она заплатила жизнью. Её дом уничтожили бомбы, её дочь ослепла от взрыва, а её саму убили под предлогом «удара по штабу разведки», который, возможно, никогда не существовал. Это история о том, как одно произведение искусства могло довести до гибели — и почему об этом до сих пор боятся говорить.

Детство и становление художника

Лейла аль-Аттар родилась 7 мая 1944 года в Багдаде, в интеллигентной семье, где культура и образование занимали центральное место. Будучи младшей из трёх детей, она росла в атмосфере творческого вдохновения — её старшая сестра, Суад аль-Аттар, уже тогда проявляла яркие способности к живописи и впоследствии стала одной из самых значимых фигур в современном иракском искусстве. Влияние Суад на Лейлу было огромным: именно через старшую сестру она впервые прикоснулась к миру красок, холстов и символических образов. Уже в детстве Лейла проявляла необычайную чувствительность к эстетике, часто рисуя сцены из древних месопотамских мифов, которые слышала от бабушки.

В 1965 году Лейла стала одной из первых женщин, окончивших Академию изящных искусств в Багдаде — важный шаг в истории иракской культуры, где женщины редко получали признание в мужском художественном мире. Её дипломная работа, посвящённая образу древнего леса как символа утраченного рая, уже тогда выделялась глубиной символики и поэтичностью. Эта тема станет центральной в её творчестве на протяжении всей жизни.

Искусство как миф и память: «Первобытный лес»

Творчество Лейлы аль-Аттар невозможно понять без обращения к древней истории Месопотамии. В своих работах она часто обращалась к образу «первобытного леса» — не как к реальному природному явлению, а как к метафорическому пространству, где пересекаются миф, память и духовность. Этот лес она трактовала как Эдемский сад — утраченный рай, потерянный человечеством после грехопадения, — но также как магическое царство Гильгамеша, легендарного царя Урука, героя древнейшей в мире эпической поэмы.

Гильгамеш, искавший бессмертие и прошедший через лес кедров, охраняемый демоном Хумбабой, стал для Лейлы символом борьбы человека с хаосом, смертью и властью. Её картины наполнены образами корней, ветвей, змей, древних символов и женских фигур — все они переплетаются в сложной визуальной поэзии, где каждая деталь несёт культурный и религиозный подтекст. Используя традиционные цвета — глубокий синий, зелёный, охру — она создавала миры, напоминающие древние фрески, но с современной эмоциональной глубиной.

Её работы выставлялись в Ираке, Ливане, Египте и даже в Европе, но при этом она оставалась верна своей родине, считая, что искусство должно служить народу и напоминать о его корнях.

Война и разрушение: начало протеста

1991 год стал переломным в жизни Лейлы. В ходе Первой войны в Заливе, после вторжения Ирака в Кувейт, США и их союзники начали масштабные бомбардировки Багдада. В результате этих ударов был разрушен дом Лейлы, как и тысячи других домов мирных жителей. Город, который она любила и изображала в своих работах, превратился в руины. Но вместо отчаяния она выбрала путь художественного сопротивления.

В знак протеста против бомбардировок, которые возглавил президент США Джордж Буш-старший, Лейла создала одно из самых дерзких произведений политического искусства XX века — мозаику на полу отеля «Аль-Рашид», одного из самых престижных отелей Багдада, где останавливались иностранные дипломаты и политики. На мозаике был изображён портрет Буша-старшего с надписью на арабском: «преступник». Замысел был прост, но гениален: каждый, кто входил в отель, должен был наступить на лицо американского президента. В исламской культуре наступать на изображение человека, особенно на лицо, считается глубоко оскорбительным — это акт унижения.

Мозаика стала сенсацией. Фотографии быстро распространились по международным СМИ. О произведении узнал сам Буш. По некоторым данным, он отреагировал с гневом, назвав это «дикостью». Но для Лейлы это был не акт мести, а акт правды — художественная декларация, в которой искусство становилось оружием правды.

Трагедия 1993 года: убийство или «ошибка»?

28 июня 1993 года произошло событие, которое многие считают актом возмездия. Американские военные объявили о том, что разведка обнаружила штаб-квартиру иракской разведки в Багдаде. По их данным, объект находился в районе, где жила Лейла аль-Аттар. Был нанесён ракетный удар. Однако несколько ракет попали в её дом. В результате погибли Лейла, её муж и домработница. Единственная выжившая — их дочь — получила тяжёлые травмы, включая повреждение зрительных нервов, и ослепла.

Позже выяснилось, что никаких доказательств существования штаб-квартиры так и не было представлено. Ни спутниковые снимки, ни документы, ни международные наблюдатели не подтвердили её наличие. Многие эксперты, правозащитники и художники по всему миру пришли к выводу, что удар был не случайностью, а целенаправленным устранением Лейлы — женщины, осмелившейся публично назвать президента США преступником.

Совпадение даты особенно тревожное: 28 июня — день после дня рождения Джорджа Буша-старшего. Некоторые исследователи называют это «символическим убийством» — устранением художника, ставшего неудобным свидетелем.

2003 год: стирание памяти

Когда в 2003 году американские войска захватили Багдад, отель «Аль-Рашид» был занят как штаб-квартира коалиции. Среди первых приказов, отданных оккупационными властями, был приказ уничтожить мозаику Лейлы аль-Аттар. По свидетельствам очевидцев, это сделал лично Джордж Буш-младший, сын того самого президента, изображённого на полу. Он назвал мозаику «оскорблением для Америки».

Мозаика была снята, а пол заменён. Сегодня следов этого произведения искусства не осталось. Но его дух живёт в рассказах, фотографиях и воспоминаниях. Это был не просто рисунок — это был акт сопротивления, в котором каждый шаг по нему становился актом участия в правде.

Наследие Лейлы аль-Аттар

Сегодня Лейла аль-Аттар считается одной из самых смелых художниц Ближнего Востока. Её работы хранятся в частных коллекциях и музеях, включая Музей современного искусства в Аммане и Багдадском музее. В 2019 году в Дубае прошла ретроспективная выставка её творчества под названием «Лес, которого больше нет», посвящённая памяти о разрушенной природе и культуре Ирака.

Её история — это история о том, как искусство может стать оружием, как один художник может бросить вызов империи, и как цена за правду может быть слишком высокой. Лейла аль-Аттар не просто рисовала — она говорила. И её голос, пусть и заглушённый бомбами и войной, продолжает звучать.