Изюмский шлях: чем «прославилась» самая страшная дорога Руси

Представьте себе не просто дорогу, а широкий, в несколько десятков метров, коридор в степи, уходящий за горизонт. Это и был Изюмский шлях — путь, который не строили, а выбивали копыта бесчисленных татарских лошадей. Его глубина, по свидетельствам летописцев, была «по колено человеку», а ширина достигала 60 метров. Согласно преданиям, свою мрачную славу он приобрёл ещё в XIII веке, проложенный ордами Бату-хана, шедшими на покорение Европы.

Территория вечного страха

Название шляха обманчиво: оно происходит от города Изюм, мимо которого он проходил, но появился путь гораздо раньше — первые летописные упоминания о нём датируются 1571 годом. Эта «дорога горя» брала начало у речки Ораш и устремлялась на север, к Изюмскому броду, чтобы влиться в сеть других степных магистралей.

В отличие от «специализированных» Муравского (для крымцев) и Кальмиусского (для ногайцев) шляхов, Изюмский был универсальным и особенно опасным: им пользовались все. Набеги по нему начались ещё до окончательного падения Золотой Орды. Летописи сохранили жуткие подробности. Осенью 1482 года Менгли-Гирей прошёл по татарским шляхам на Русь, взял Киев «и огнем сожже,… землю Киевскую учиниша пусту…». Псковская летопись дополняет картину упадка: «мужи и жены, и дети множество пленивше, сведоша в Орду».

После распада Золотой Орды степная окраина Руси окончательно превратилась в территорию страха. Противостояние с Крымским ханством стало перманентным, а татары ходили в набеги уже многотысячными ордами. В разрядных книгах сохранилось, к примеру, донесение князя Шуйского о приближении войска в 30 000 всадников, замеченного по «сакме» (так на Руси называли след конницы и путь её перемещения).

Экономика ужаса: чем жило ханство

Французский картограф Гийом де Боплан оставил яркое описание этих походов: кочевники шли налегке, каждый вел запасную лошадь — под будущую добычу. Главным их оружием были лук, сабля и… веревки для связывания пленников. Этот живой товар — «ясырь» — и был основой экономики Крымского ханства.

Часть рабов отдавали хану и османам, остальных продавали на невольничьих рынках полуострова. По скромным подсчётам, через них прошло не менее 3 миллионов человек. Цена человека в разы превышала стоимость скота: за крепкого мужчину могли дать до 900 акче (мелкой серебряной монеты), тогда как баран стоил всего 20.

Заброшенные земли и многовековой ужас

Угроза была настолько постоянной, что огромные территории к югу от Москвы оставались практически безлюдными. Французский наёмник Жак Маржерет, служивший в России, с удивлением отмечал, что всего в 500 верстах от столицы лежали плодородные, но невозделанные земли. Как указывает географ Ю.Г. Чендев, даже после прекращения набегов в конце XVIII века, ещё добрых полвека никто не решался селиться и пахать землю вблизи этих зловещих дорог.

Огненный щит Руси

Защищались от этой угрозы всеми способами. С 1571 года практиковались масштабные поджоги степи — выжженная земля лишала татарскую конницу корма и останавливала вторжения. Этой тактикой, например, в 1647 году занимался воевода Валуйский, отправляя группы всадников жечь траву к югу и востоку от города.

Позже, в конце XVII века, для защиты от набегов была возведена грандиозная Изюмская оборонительная черта — система крепостей, земляных валов и засек (завалов из поваленных деревьев), протянувшаяся по территориям современных Белгородской и Харьковской областей.

Свой статус «дороги горя» Изюмский шлях утратил лишь в конце XVIII века, когда благодаря решительной политике Екатерины Великой Крым был присоединён к Российской империи, навсегда положив конец многовековой эпохе набегов.