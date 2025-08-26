Великого тренера уволили после победы на ЧМ. Его судьбу решил донос

Чемпионат мира 1974 года в Финляндии стал одним из самых запоминающихся в истории советского хоккея. Несмотря на успешное выступление сборной СССР, турнир оказался насыщен драматическими событиями и громкими скандалами.

Всё началось с допингового скандала. Впервые в истории были аннулированы результаты матчей Швеция – Польша (4:1) и Финляндия – ЧССР (5:2) из-за положительных допинг-проб у шведского игрока Улафа Нильссона и финского вратаря Стига Ветцеля. Оба игрока были дисквалифицированы (с возможностью замены). Ветцель до конца отрицал свою вину. Результаты анализа крови показали наличие эфедрина. По словам Стига, случилось какое-то странное недоразумение, в последнее время его рацион включал в себя бананы, хоккеист утверждал, что положительный результат связан именно с этим.

Неожиданные повороты в сборной СССР начались в матче с чехами. Считавшаяся фаворитом советская команда турнира, неожиданно потерпела крупное поражение от со счетом 2:7. Это стало самым крупным поражением национальной дружины за всю историю участия в мировых первенствах. В тот день игра у советской команды совсем не пошла. Уже после первого периода горели 0:3. После второго – 0:6. В третьем удалось «размочить» счёт и забросить вторую, но не более. Итоговые 7:2 стали настоящим потрясением для всего советского народа.

Конфликт тренера Всеволода Боброва с представителями советского спортивного руководства стал роковым для его карьеры. После разгромного поражения от чехов чиновники попытались вмешаться в его работу, на что Бобров резко отреагировал. Фраза «Закройте дверь с той стороны» стала символом его принципиальной позиции и потянула за собой клубок событий, которые в будущем приведут к его отставке.

Спустя чуть более недели наша команда сумела взять реванш, обыграв-таки чехов 3:1, при том, уступая после первой двадцатиминутки 0:1. А спустя ещё двое суток сборная СССР ставит окончательную точку, взяв вверх над шведами с точно таким же счётом – 3:1. И занимает высшую ступень пьедестала. Владислав Третьяк был признан лучшим вратарём турнира, а Борис Михайлов стал лучшим бомбардиром с 17 очками.

Итоги ЧМ-1974 по хоккею

СССР Золото

Чехословакия Серебро

Швеция Бронза

Лучший вратарь Владислав Третьяк

Лучший нападающий Владимир Мартинец (15 очков)

Лучший бомбардир Борис Михайлов (17 очков)

Финал истории оказался трагичным для Боброва. После победы на чемпионате мира он был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной. Причиной стало его резкое высказывание в адрес советского посла на банкете по случаю победы, о чём сообщили начальству. По приезду на родину наставника вынудили написать заявление об уходе по собственному желанию. Бобров перешёл в футбол, возглавив алма-атинский «Кайрат», и больше в большой хоккей не вернулся.