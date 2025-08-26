Мусумэ: как русские моряки и аристократы арендовали японских жен

Япония многие столетия была закрытой страной. Первыми возможность познакомиться с ней получили моряки, торговцы и дипломаты. Сначала это были португальцы, а позднее англичане и русские. Но далеко не везде были рады заморским гостям — чаще всего им разрешали бросать якорь в порту города Нагасаки. Именно он стал главными морскими воротами Страны восходящего солнца. Иностранцы здесь могли найти все то же, что и на родине: выпивку, игорные и публичные дома и даже временных жен — мусумэ.

Русских моряков и купцов в Нагасаки было особенно много. В 19 веке появился даже «русский» пригород Инасамура. В 1870 году там проживали 500 моряков с потерпевшего крушение у японских берегов фрегата «Аскольд». Японцы относились к невольным гостям очень хорошо и даже разрешили открыть питейное заведение под названием «Кронштадт».

В Инасамуре, кроме моряков, проживали торговцы, служащие порта и таможенники. В бухте Нагасаки постоянно стояло несколько кораблей, пополнявших припасы или выполнявших ремонт. Совсем неудивительно, что в месте, где было столько русских мужчин и совсем не было русских женщин, начали появляться первые интернациональные семьи.

Как был устроен временный брак

Правда, семьи эти были временными — брак заключался на время, пока моряк находился на японской земле. Женщины, скрашивающие гостям одиночество и изображавшие любящих жен, назывались мусумэ. Сожительство иностранца с японкой было хоть и временным, но вполне законным. Супруг на время контракта получал покорную и заботливую жену, а та — солидное денежное содержание. Институт мусумэ просуществовал до начала русско-японской войны в 1904 году.

© Открытка «Мусумэ в летнем костюме»

Быть временной женой иностранного гостя было престижно и выгодно. Поэтому в поселках и кварталах, где жили моряки и купцы, местных женщин было всегда очень много. Часть из них занималась проституцией, а часть искала временного мужа, в надежде на более продолжительные и выгодные отношения. Брачные контракты заключались у местных юристов на разные сроки. Можно было обзавестись женой как на месяц, так и до конца портовой стоянки.

Мусумэ разительно отличались от гейш, которых воспитывали с детства, как украшение мужского общества. Гейши играли на музыкальных инструментах, пели, танцевали, писали стихи и могли поддержать любую беседу. Их общество могли себе позволить только обеспеченные японцы. Мусумэ, в основном, были девушками из небогатых семей, часто из сельской местности. Они приезжали в портовый город, чтобы просто свести концы с концами или помочь семье.

© На этом фото конца 19 века некоторые господа офицеры запечатлены со своими мусумэ

Японская жена обходилась совсем недорого, примерно в 40-50 йен в месяц. Эту сумму мог себе позволить платить даже мелкий клерк портовой конторы. Еще за 20 йен можно было арендовать небольшой отдельный домик в Инасамуре и насладиться непродолжительной, но почти настоящей семейной жизнью.

Будни временной семьи

Японская жена выполняла все функции настоящей супруги. Она готовила еду, чистила платье, убирала в доме, делала покупки, развлекала мужа разговорами и, конечно, делила с ним постель. Японки нравились русским, так как не были скованы христианской моралью. Мусумэ были легки в общении, веселы и, что немаловажно, раскованы в постели. При этом считалось, что измена мужа с чужой мусумэ — серьезный проступок. В таких случаях девушки имели право расторгнуть контракт.

Женщины легко сходились с временными мужьями и также легко расставались, переходя к другим. Правда, бывали и исключения — иногда в такой «коммерческой семье» разгоралась настоящая любовь. Случались даже драмы с отчаяньем и самоубийствами. Но это было скорее исключение, чем правило.

Мусумэ изо всех сил старались заработать как можно больше денег, стать материально независимыми и найти супруга среди соотечественников. При этом прошлое совершенно не тяготило ни саму женщину, ни ее официального мужа. Русские гости тоже были довольны. Такие отношения даже поощрялись флотским начальством. Считалось, что пусть лучше моряк живет с мусумэ, чем пьет в трактире и ввязывается во всевозможные переделки.

Временные браки известных персон

Отношения с временными женами казались легкомысленными, но на самом деле все было очень серьезно. Мусумэ были у многих аристократов и даже у членов царской семьи. Например, великий князь Александр Михайлович, внук императора Николая I, некоторое время жил в Нагасаки с мусумэ. О своем браке с японкой он подробно рассказал в своих мемуарах.

© Великий князь Александр Михайлович Романов

Князь вспоминал, что у них с мусумэ установились уважительные отношения еще до заключения контракта. Выбор временной супруги происходил на смотринах при участии нескольких десятков претенденток. Правда, Александр Михайлович признавался, что японки с одинаковыми выбеленными лицами и традиционными прическами казались ему одинаковыми. Поэтому супругу он себе выбрал по кимоно, которое ему понравилось больше всего.

Девица попалась князю шустрая. За короткий срок она сумела вытрясти из заморского аристократа немало денег и целую кучу дорогостоящих презентов. Но внук императора особо стеснения в средствах не испытывал, поэтому баловал свою мусумэ, как только мог. В своих записках он очень хорошо отзывался о японской жене и писал, что ни разу не был в ней разочарован.

Заключал брачный контракт с японкой и старший сын великого русского химика Дмитрия Менделеева мичман Владимир Менделеев. В 1892 году он заключил договор с мусумэ по имени Така Хидесима. Между русским моряком и японкой сложились такие замечательные отношения, что они даже завели ребенка. После возвращения на родину Владимир Дмитриевич ежемесячно отправлял деньги своей японской семье.

© Така Хидесима и Фудзи Владимировна

Менделеев всю жизнь хранил в ящике стола фотографию, на которой его жена держала маленькую дочь Фудзи на руках. Но увидеться с Такой и дочерью ему больше не удалось. По некоторым сведениям, они погибли во время сильного землетрясения 1923 года, которое буквально сравняло Нагасаки с землей.