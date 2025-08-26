Как Россия вновь сделала Францию великой державой

81 год назад, 26 августа 1944 года состоялся парад в только что освобожденном Париже. Впереди французских войск шел генерал Шарль де Голль. Освобождали столицу вместе с американскими войсками, но французский лидер понимал благодаря кому его страна осталась в числе великих держав. Когда в 1966 году президент де Голль приедет в Москву он попросит привести его на могилу Сталина и простоит над ней 20 минут, ломая весь дипломатический протокол – Францию тогда спасла Россия.

Отношения с Советским Союзом, в те времена еще полковник, де Голль принялся устанавливать практически сразу же как создал организацию сопротивления «Свободная Франция». Он не питал иллюзий относительно советского лидера, расстрелявшего друга молодости де Голля маршала Тухачевского. Они когда-то вместе были в немецком плену и несколько лет прожили в одной комнате.

Находилась «Свободная Франция» (потом «Сражающаяся Франция») в Лондоне. Ну просто потому, что бежать от нацистов было больше некуда и Англия тоже воевала с немцами.

Но де Голль, хоть и попросил, и получил, убежище и поддержку, не считал себя и французов на положении приживальщиков. У Франции еще оставались колонии и войска в этих колониях. А значит она вполне может организовать сопротивление и вести самостоятельную политику.

Это страшно раздражало британского премьера Черчилля и бесило американского президента Рузвельта. Они называли его «трудным ребенком» и долгое время не признавали в качестве лидера сражающейся Франции. Положение изменило позиция Москвы.

Еще до вторжения фашистов в СССР, в 1940 году, де Голль говорил своим соратникам, что Германия уже проиграла войну. И объяснял почему: они неизбежно нападут на Россию, и та обязательно сломает хребет военной машине немцев.

В августе 1941 года неофициальный представитель де Голля в Турции Жув нанес визит советскому послу в Анкаре Виноградову. Он заявил, что глава «Свободной Франции» хотел бы направить в Москву двух-трех представителей. При этом не настаивает на признании их официального или неофициального статуса.

Жув пояснил, что позиция де Голля заключается в том, что Франция и Россия являются континентальными европейскими державами и их интересы отличаются от стран англосаксонского мира. А следовательно, и действовать необходимо будет вместе. А заодно дал понять, что французов жутко раздражает хозяйский тон англичан и американцев.

Любопытно, что Жув передал Виноградову слова де Голля, который… очень обрадовался нападению Гитлера на Россию: «Вступление СССР в войну является для нас шансом, на который мы и не надеялись». А это был август 1941 года, когда Красная Армия отступала. Но де Голль, как военный стратег, преподаватель академии, уже понимал исход войны.

Одновременно в Лондоне профессоры Кассен и Дежан обратились к послу Майскому с предложением установить официальные отношения России со «Свободной Францией». Более того, де Голль хотел, чтобы сотрудничество носило осязаемый характер и предлагал перебросить в Россию дивизию из Сирии.

Однако, этот проект не состоялся, предполагают, что отправке французских войск активно сопротивлялись англичане. Тогда в апреле 1942 г французы предложили направить 30 летчиков и 30 техников. И вот это удалось. Так появилась эскадрилья «Нормандия», которая впоследствии станет легендарным полком «Нормандия-Неман».

© Эскадрилья Нормандия-Неман

Де Голль страшно раздражал союзников. Поэтому в ноябре 1942 года состоялась попытка создать в Африке некое французское правительство без его участия. Однако это не получилось и Французский национальный комитет «Сражающейся Франции» продолжил действовать.

По всей вероятности, произошло это во многом авторитету Советского Союза. Во всяком случае 26 марта 1943 года глава дипломатической миссии Роже Гаро выражал наркому иностранных дел Вячеславу Молотову благодарность за «ободрение», которое получил Комитет в ноябре.

Наконец в июне 1944 года открылся Второй фронт. А 31 июля в Нормандии высадилась 2-я французская бронетанковая дивизия под командованием генерала Филлипа Леклерка. И сразу же начала громить немцев. Так она полностью уничтожила 9-ю дивизию Вермахта, сыграла решающую роль в Фалезском сражении, закончившееся прорывом в центральную часть Франции.

Но союзники не собирались наступать на Париж. В общем-то, их действия можно назвать разумными – главным было движение на западе. К тому же опасались, что военные действия разрушат столицу Франции, а Германия и так уже проигрывала и было бы обидно потерять такой город в конце войны. Но главное – боялись, что русские первыми возьмут Берлин.

Однако де Голь и сами французы придерживались иного мнения. Он приказал 2-й дивизии идти на освобождение Парижа, даже если американское командование будет возражать. Эйзенхауэр может бы и стал. Но тут ему донесли, что в городе крупных немецких соединений нет. И он даже дал в помощь 4-ю пехотную дивизию.

А торопиться стоило. 15 августа Гитлер отдал приказ Париж не сдавать, а если не получится удержать, то взорвать его. Чтобы сорвать этот план 19 августа участники Сопротивления поднимают восстание. Но сами они долго бы не продержались.

Основные бои развернулись на подступах к Парижу начиная с 19 августа и были ожесточенными. Не сравнить, конечно, со взятием того же Минска, когда с обеих сторон участвовали целые фронты и миллионы солдат. Но для двух дивизий союзников имеющиеся у немцев силы были серьезными.

Сопротивление удалось преодолеть и 25 августа войска вошли в Париж, к 22 часам стрельба прекратилась, и комендант фон Хольтиц подписал капитуляцию. Де Голль выступил со знаменитой речью: «Не скрывайте своих эмоций!». Теперь он президент Временного правительства Франции.

26 августа 1944 года прошел тот самый парад. Он начался от Триумфальной арки и далее по Елисейским полям. Впереди шел генерал Шарль де Голль, а за ним 2-я бронетанковая дивизия. Де Голль вновь зажег огонь у могилы Неизвестного солдата. Приветствовать парад вышли два миллиона парижан и этот город еще никогда ранее не видел столько людей одновременно на своих улицах.

Но без России все это было бы невозможно, и де Голль это понимал. В декабре 1944 года он едет в Москву и три дня подряд ведет переговоры со Сталиным. Очень трудные, хоть и доброжелательные. Результат – Советский Союз подписывает ровно такой же договор как с Великобританией и США. Франция признается державой-победительницей.

Именно поэтому потом французская подпись будет стоять под безоговорочной капитуляцией Германии. Россия настоит на том, чтобы Франция вошла в число постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Вот потому-то де Голль потом, в 1966 году нарушил весь дипломатический протокол и пришел на могилу Сталина, отдавая в его лице дань уважения всему советскому народу. Во Франции сейчас, похоже, об этом забыли, но в России помнят.