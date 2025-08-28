Как в «институте» при МГУ разрабатывали машину времени

«Институт исследований природы времени» (ИИПВ), вокруг которого в августе разразился скандал, закрыл доступ к своему YouTube-каналу, в котором учёные выкладывали записи семинаров. Так, например, одна дискуссия была посвящена астрологии, другая — обсуждению концепции природы времени советского учёного Николая Козырева, которая была давно опровергнута официальной наукой. СМИ обратили внимание на ИИПВ в начале августа, после чего сайт структуры перестал работать. Организация действует при МГУ имени М.В. Ломоносова, но не входит в структуру университета, а является дискуссионным клубом, где на общественных началах учёные обсуждают различные недоказанные или отвергнутые официальной наукой концепции. RT изучил, какие ещё идеи обсуждали на семинарах ИИПВ.

В начале августа российские СМИ сообщили о загадочном проекте, который на протяжении 30 лет действовал при МГУ имени М.В. Ломоносова. Структура называется «Институт исследований природы времени» (ИИПВ), однако является не официальным подразделением университета, а скорее дискуссионным клубом, который действует на общественных началах.

СМИ писали о закрытии проекта (к такому выводу журналисты пришли, поскольку сайт ИИПВ стал недоступен). Но вскоре руководитель и модератор дискуссий кандидат физико-математических наук Игорь Булыженков опроверг эту информацию. В беседе с MSK1.RU он сообщил, что учёные планируют собраться осенью.

«Он (ИИПВ) юридически никогда и не существовал, потому что это же общественный институт. Мы никогда нигде не регистрировались, никакой финансовой деятельности не ведём. До сентября никакой активности нет. В сентябре соберёмся, как-то подумаем», — цитирует учёного издание.

Основателем и руководителем проекта долгое время был доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник кафедры биофизики биологического факультета МГУ Александр Левич. В своих исследованиях учёный совмещал традиционные научные методы с экспериментами по изучению природы времени, выходящими за рамки официальной науки. Так, по информации СМИ, авторская концепция «темпорологии» Левича оспаривала такой фундаментальный физический закон, как второе начало термодинамики.

«Философия пространственного эфира»

После смерти Левича в 2016 году институт возглавил физик Игорь Булыженков. Как рассказывал учёный в интервью порталу «Все Пиренеи», «за 30 лет заседаний там (в ИИПВ. — RT) сформировалась уникальная коллекция докладов о малоизвестных подходах к противоречиям науки и практики». По словам Булыженкова, заседания ИИПВ изначально проводились по вторникам в аудитории на биофаке МГУ, через Zoom к обсуждениям подключаются докладчики и из других стран.

Физик поделился и своими научными взглядами, которые во многом расходятся с позицией официальной науки. Так, по мнению учёного, в образовательные программы МГУ следует вернуть «платоновские продолжения тел, реку-пленум Аристотеля, протяжённую материю Декарта, тяготильную жидкость Ломоносова и подвижный эфир Умова». Физик критиковал «атеистическое определение материи», принятое в СССР, и рассуждал о концепции русского космизма.

«Идти против вековых заблуждений верующих — дело тяжёлое для любого инока. Сегодня картезианским критикам несуществующей гравитации в России хода нет. На RUSGRAV-конференциях сторонники чёрных дыр и кротовых нор заявку на доклад завернут, если ты изначально отрицаешь гравитацию Ньютона и что-то там затеваешь вокруг эфирной жидкости Ломоносова», — жаловался Булыженков.

По мнению исследователя, «русский космизм — не просто философия пространственного эфира, а руководство по объяснению и контролю обратимых трансформаций эфирных и термальных потоков энергии». При этом «подвижный эфир Умова может дать много новых технологий в дополнение к неуправляемой экстракции эфирного контента в тепло ядерного взрыва», а кроме того, прояснить «механизмы нетрадиционной медицины».

Хотя ИИПВ регулярно проводил мероприятия на биофаке МГУ, декан факультета Михаил Кирпичников сообщил RTVI, что ничего не знал о существовании такой структуры.

«Официально такой структуры точно нет. Такой структуры я не знаю, а я почти 20 лет декан. Но вот мой коллега, ветеран биофака, говорит, что есть какая-то структура, которая сама себя так называет. Биофак — огромная организация, и если в какой-то комнатке такое происходит… Честно говорю, что впервые слышу об этом», — сказал академик РАН.

Структура института включала более 20 лабораторий с философскими и околонаучными названиями — от «исследований сродства времени и психического» до «темпоральной квантовой физики». Основной деятельностью ИИПВ было проведение семинаров, с момента основания было свыше 800 таких дискуссий. На сайте ИИВП публиковались не только анонсы семинаров, но также книги и другие работы докладчиков. Однако после того, как на институт обратили внимание СМИ, сайт, просуществовавший много лет, был удалён из интернета.

У ИИВП был таже канал на YouTube, где выкладывались записи семинаров, проведённых в Zoom. Канал был доступен ещё 21 августа 2025 года, но затем владельцы ограничили доступ к записям для сторонних пользователей.

«Разные школы астрологических параметров»

В семинарах принимали участие многие учёные. Например, один из докладов читала физик-темпоролог, философ, доктор наук Элизабета Левин, которая известна как автор книги о так называемых селестиальных близнецах. Она утверждает, что люди, рождённые одновременно в разных частях мира, могут иметь удивительно схожие судьбы. Для объяснения таких совпадений Левин вводит «Θ-фактор» — особое «время рождения», якобы влияющее на формирование личности.

В своей книге «Селестиальные близнецы» Левин пытается доработать и усовершенствовать традиционную астрологию, прибегая для этого к собственной идее «Θ-фактора». При этом она оперирует лженаучными понятиями, такими как, например, гороскопы, и утверждает, что наука якобы не может опровергнуть астрологию.

«Сегодня, как и прежде, ситуация остаётся неопределённой: науке не удалось ни подтвердить, ни дискредитировать астрологию. Нынешнее исследование не претендует дать ответ на сложный вопрос, наука астрология или нет. Цель данного исследования ограничена введением Θ-факторного анализа, который сводит весь спектр различно определённых разными школами астрологических параметров к одному — к дате рождения», — говорится в книге.

В этой компании оказался и заслуженный российский учёный доктор физико-математических наук Андрей Морозов, который также принимал участие в семинарах ИИПВ. Морозов — профессор, почётный работник высшего образования РФ. Учёный разработал метод пассивной оптической локации химических соединений в атмосфере и совместно с российским физиком Владимиром Гладышевым внёс огромный вклад в исследования в области гравитационно-волновой оптики.

На встрече ИИПВ физик читал доклад о теории «причинной механики» Николая Козырева — советского астрофизика, оговорившись, правда, что речь идёт лишь о гипотезе, а не о полноценной научной теории. Напомним, Николай Козырев (1908—1983) был выдающимся астрофизиком, сделавшим множество важных научных открытий. Так, он смог определить, что у Луны нет магнитного поля, задолго до первых лунных миссий, а также обнаружил водород в атмосфере Меркурия. Кроме того, именно он первым открыл лунный вулканизм. Однако одна из его концепций всё же не нашла научного подтверждения — речь о предположении, согласно которому время обладает физической плотностью, направлением и способностью передавать энергию. Эти идеи «причинной механики» не получили признания в академической науке и считаются спекулятивными.

«Второй закон термодинамики противоречит опыту эволюции»

Кроме того, участники ИИПВ обсуждали множество других сомнительных концепций. Так, в январе 2022 года на одном из семинаров учёные рассуждали о том, что «второй закон термодинамики противоречит опыту эволюции биологических и социальных организмов». А в марте 2023 года один из докладчиков рассказывал, что «универсальное движение и вращение эфира» является первичной средой, «из которой рождается жизнь — от протона до галактик, от полного хаоса до высоко организованного разума, реализуя главный закон Вселенной — непрерывный процесс трансформации эфира из небытия в бытие (жизнь) и обратно — базовые основы «Градиентной эфиродинамики». Кроме того, докладчик нашёл некие «джеты» в нашей галактике и утверждал, что в её центре нет чёрной дыры.

В свою очередь, гендиректор Научно-исследовательского института гиперкомплексных систем в геометрии и физике (НИИ ГСГФ) Дмитрий Павлов зачитал в марте 2018 года доклад «Прикладные устройства будущего на основе управления свойствами времени», в котором говорилось, что «темп времени в общем случае не является постоянной величиной, а в существенной степени зависит от внешних условий». Такой подход, по мнению докладчика, «открывает принципиальную возможность создания прикладных устройств».

«В настоящее время начаты работы по созданию опытных образцов передатчиков и приёмников, связанных между собой полем времени», — говорилось в анонсе выступления.

Разумеется, не обошлось и без религиозных учений. Так, Татьяна Угарова из Москвы и Алексей Попов из НИЦ «Курчатовский институт» — «Институт физики высоких энергий» представили доклад «Свидетельства разумного замысла в природе». Авторы рассмотрели «свидетельства, говорящие в пользу теории сотворения — креационизма, такие как тонкая настройка Вселенной».

Не обходили стороной участники семинаров и медицинские вопросы. Например, в феврале 2020 года Владимир Жевнеров из НИТУ МИСиС представил доклад «Канал передачи информации в биологических системах». Он утверждал, что между биологическими объектами идёт невидимый глазу информационный обмен.

«Установлено, что соответствующим носителем информации являются электромагнитные поля, формируемые антеннами со спиральной структурой, аналогичной строению молекул ДНК», — говорилось в анонсе.

Автор не ограничился теоретическими выкладками, а создал и апробировал «портативные электромагнитные устройства серии «Феникс», предназначенные для регистрации, усиления и передачи собственных (биологических) электромагнитных излучений объектов различной природы». По утверждению учёного, устройство позволяло передавать воздействия на расстояние до 700 км.

Отметим, что скандал вокруг «Института исследований природы времени» не первая подобная история за последнее время. Так, в 2024 году директор Института общей генетики им. Н.И. Вавилова (ИОГен РАН) Александр Кудрявцев публично заявил, что люди «до потопа» жили по 900 лет, а генетические мутации связаны с грехопадением человечества. Приверженность ненаучным идеям стоила ему должности.

Даже гениальные учёные порой могут стать сторонниками сомнительных и ненаучных концепций. Хрестоматийным считается пример дважды нобелевского лауреата Лайнуса Полинга, которого называют величайшим химиком прошлого столетия. В конце жизни он стал адептом идеи, согласно которой огромные дозы витамина С могут служить панацеей от всех болезней и продлевать жизнь. Это не получило научного подтверждения, что не помешало Полингу опубликовать книгу о «чудодейственном» влиянии гипервитаминоза, которая пользовалась огромной популярностью в США.