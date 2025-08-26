Лошадь, утюг, деньги: как чужие слова «прижились» в русском языке

Русский язык богат и разнообразен, его уникальность заключается в том, что он вобрал в себя элементы множества других языков. Одной из самых интересных групп заимствований являются тюркизмы – слова, пришедшие в русский язык из тюркских. Примечательно, что многие из этих слов настолько “прижились” в русском языке, что мы даже не задумываемся об их происхождении.

Лошадь

Слово “лошадь” – один из самых известных тюркизмов в русском языке. Несмотря на то, что у славян изначально существовало слово “конь” (праславянское *konjь), которое сохранилось и в других славянских языках (украинское “кінь”, польское “koń”, чешское “kůň”), “лошадь” имеет совершенно иное происхождение. Этимолог П. Я. Черных утверждает, что это слово пришло в русский язык в доордынский период благодаря контактам восточных славян с тюркоязычными кочевниками – хазарами, печенегами и половцами.

Эти народы разводили коренастых, выносливых лошадей, которые отличались от тех, что были у славян. Возможно, именно это различие породило необходимость в новом слове для обозначения животного. В результате “лошадь” стала частью русского языка, сохранив свою уникальность, ведь в других славянских языках аналогов этому слову нет.

Деньги

Еще одно слово, без которого невозможно представить современную речь, – “деньги”. Его происхождение также связано с тюркскими языками. Ученые считают, что оно восходит к тюркскому слову *tenge* или *denga*, которое обозначало монету. Интересно, что в современном казахском языке слово “тенге” стало названием национальной валюты.

На Руси же слово “деньги” впервые появилось в XIV веке. Изначально так называли серебряные монеты, которые чеканились в русских княжествах. Позже, с развитием денежной системы и объединением страны вокруг Московского царства, это слово стало обозначать все платежные средства. Любопытно, что в других славянских языках для обозначения денег используются слова, заимствованные из других языков. Например, в польском – “pieniądze”, в чешском – “peníze”, в болгарском – “пари” (от турецкого). Таким образом, использование тюркского заимствования в русском языке – это не исключение, а скорее закономерность.

Туман

Слово “туман”, обозначающее атмосферное явление, также имеет тюркское происхождение. Макс Фасмер в своем “Этимологическом словаре русского языка” указывает, что оно связано с турецким “duman”, казахским “туман” или татарским “томан”. В русском языке слово появилось в XVII веке и быстро вошло в обиход.

Интересно, что в других славянских языках это явление обозначается иначе. Например, в польском – “mgła”, в чешском – “mlha”, в сербском – “магла”. Однако в русском языке есть исконно славянское слово “мгла”, которое, хотя и используется реже, имеет схожее значение. Вероятно, слово “туман” стало популярнее благодаря удобству произношения и влиянию тюркских языков.

Утюг

Еще один пример заимствования – слово “утюг”. Этот бытовой прибор, незаменимый в каждом доме, получил свое название от тюркского слова “утук” или “утуг”, что означало “раскаленный железный предмет”. В древности утюги представляли собой металлические пластины, которые нагревали на огне и использовали для разглаживания тканей. Слово “утюг” прочно вошло в русский язык, и сегодня мало кто задумывается о его происхождении. Однако его связь с тюркскими языками – еще одно свидетельство культурного обмена между народами.

Сарай

Слово “сарай” также пришло в русский язык из тюркских языков. В переводе оно означает “дворец” или “богато украшенное здание”. В русском языке это слово приобрело более приземленное значение, обозначая хозяйственную постройку для хранения инструментов, сена или других вещей. Однако в изначальном значении его можно встретить в названиях, например, города Сарай-Бату – столицы Золотой Орды.

Башмак

Слово “башмак”, обозначающее обувь, связано с тюркским словом “başmak”, что в зависимости от контекста переводится как “наступать” или “ступня”. В русском языке слово появилось в XV веке, изначально, как прозвище. Так, кличку Башмак получали гонцы, бродяги, путешественники. Полтора века спустя, уже при Иване Грозном, слово стало употребляться и для обозначения обуви.