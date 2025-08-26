Кацкари: как в 90-е под Ярославлем появилась отдельная «народность»
Русский народ включает множество субэтносов, сформировавшихся в разных уголках огромной страны. Среди наиболее известных таких групп можно назвать поморов, кержаков, колымчан и других. Однако существует одна малочисленная и малоизвестная «народность», которая выделяется на фоне остальных не только территориальной локализацией, но и спорной историей формирования. Речь идет о кацкарях – жителях западной части Ярославской области.
Кто такие кацкари
Кацкари – это небольшая группа людей, проживающая в нескольких деревнях Мышкинского, Угличского и Некоузского районов Ярославской области. Их численность составляет всего около 400 человек, а центром кацкарской культуры считается село Мартыново. До начала 1990-х годов о существовании кацкарей никто не знал, и сам этноним не использовался местными жителями. Однако ситуация изменилась благодаря энтузиазму Сергея Темняткина, школьного учителя и краеведа, который провозгласил кацкарей самобытным этническим сообществом.
Темняткин начал активно исследовать историю и культуру местных жителей, утверждая, что кацкая земля, или кацкий стан, является уникальным этнографическим явлением. В 1992 году он основал газету «Кацкая летопись» (позже – журнал), где публиковал свои идеи и материалы, посвященные кацкарям. Краевед считал, что в их диалекте сохранился мерянский языковой субстрат, связанный с финно-угорским племенем «кадь», которое, по его мнению, жило на этих землях в древности.
Особенности языка и фольклора
Одним из главных аргументов Темняткина в пользу уникальности кацкарей является их диалект. В составленном им словаре «кацкого языка» представлены слова, которые отсутствуют в литературном русском языке:
- Дарома – хорошо;
- Закомелистый – крупный, широкоплечий;
- Лягва – лягушка;
- Наполохаться – напугаться;
- Нарушенный – брошенный;
- Пальмо – пламя;
- Мантурить – надрываться на работе.
Эти слова, по мнению краеведа, указывают на особенность местного говора и связь с древними финно-угорскими языками. Кроме того, Темняткин подчеркивал наличие у кацкарей собственного фольклора и традиций, что также выделяет их среди других русских. В рамках популяризации местной культуры в школе даже начали проводить уроки «кацковедения», а в 2004 году в региональной прессе обсуждалась идея предоставления кацкарям культурной автономии.
Споры вокруг идентичности
Несмотря на усилия Темняткина, его идеи не получили поддержки среди ученых. Скептики утверждают, что деятельность краеведа – это пример искусственного построения идентичности, основанного на субъективных интерпретациях и стратегиях «присвоения». Например, доктор исторических наук Юрий Зарецкий отмечал, что в «Кацкой летописи» все, о чем пишет издание, автоматически становится «кацким», независимо от реальной связи с этой группой.
Другие исследователи указывают на то, что этноним «кацкари» до недавнего времени не использовался даже самими жителями региона. Для них административное деление на округа и районы было гораздо важнее, чем осознание себя частью некоего «кацкого народа». Особенности местного диалекта также не воспринимались как нечто уникальное.
С точки зрения генетики, исследования 2017 года, проведенные Мариной Чухряевой и ее коллегами, показали, что в наследственном коде кацкарей нет большего финно-угорского компонента, чем у других восточных славян. Это ставит под сомнение теорию о прямой связи кацкарей с финно-угорским племенем «кадь».