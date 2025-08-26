Кацкари: как в 90-е под Ярославлем появилась отдельная «народность»‎

Русский народ включает множество субэтносов, сформировавшихся в разных уголках огромной страны. Среди наиболее известных таких групп можно назвать поморов, кержаков, колымчан и других. Однако существует одна малочисленная и малоизвестная «народность»‎, которая выделяется на фоне остальных не только территориальной локализацией, но и спорной историей формирования. Речь идет о кацкарях – жителях западной части Ярославской области.

Кто такие кацкари

Кацкари – это небольшая группа людей, проживающая в нескольких деревнях Мышкинского, Угличского и Некоузского районов Ярославской области. Их численность составляет всего около 400 человек, а центром кацкарской культуры считается село Мартыново. До начала 1990-х годов о существовании кацкарей никто не знал, и сам этноним не использовался местными жителями. Однако ситуация изменилась благодаря энтузиазму Сергея Темняткина, школьного учителя и краеведа, который провозгласил кацкарей самобытным этническим сообществом.

Темняткин начал активно исследовать историю и культуру местных жителей, утверждая, что кацкая земля, или кацкий стан, является уникальным этнографическим явлением. В 1992 году он основал газету «Кацкая летопись»‎ (позже – журнал), где публиковал свои идеи и материалы, посвященные кацкарям. Краевед считал, что в их диалекте сохранился мерянский языковой субстрат, связанный с финно-угорским племенем «кадь»‎, которое, по его мнению, жило на этих землях в древности.

Особенности языка и фольклора

Одним из главных аргументов Темняткина в пользу уникальности кацкарей является их диалект. В составленном им словаре «кацкого языка»‎ представлены слова, которые отсутствуют в литературном русском языке:

Дарома – хорошо;

Закомелистый – крупный, широкоплечий;

Лягва – лягушка;

Наполохаться – напугаться;

Нарушенный – брошенный;

Пальмо – пламя;

Мантурить – надрываться на работе.

Эти слова, по мнению краеведа, указывают на особенность местного говора и связь с древними финно-угорскими языками. Кроме того, Темняткин подчеркивал наличие у кацкарей собственного фольклора и традиций, что также выделяет их среди других русских. В рамках популяризации местной культуры в школе даже начали проводить уроки «кацковедения»‎, а в 2004 году в региональной прессе обсуждалась идея предоставления кацкарям культурной автономии.

Споры вокруг идентичности

Несмотря на усилия Темняткина, его идеи не получили поддержки среди ученых. Скептики утверждают, что деятельность краеведа – это пример искусственного построения идентичности, основанного на субъективных интерпретациях и стратегиях «присвоения»‎. Например, доктор исторических наук Юрий Зарецкий отмечал, что в «Кацкой летописи»‎ все, о чем пишет издание, автоматически становится «кацким»‎, независимо от реальной связи с этой группой.

Другие исследователи указывают на то, что этноним «кацкари»‎ до недавнего времени не использовался даже самими жителями региона. Для них административное деление на округа и районы было гораздо важнее, чем осознание себя частью некоего «кацкого народа»‎. Особенности местного диалекта также не воспринимались как нечто уникальное.

С точки зрения генетики, исследования 2017 года, проведенные Мариной Чухряевой и ее коллегами, показали, что в наследственном коде кацкарей нет большего финно-угорского компонента, чем у других восточных славян. Это ставит под сомнение теорию о прямой связи кацкарей с финно-угорским племенем «кадь»‎.