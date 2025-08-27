Мужчина купил 162 одинаковых лотерейных билета и выиграл 65 миллионов рублей

Житель Южной Каролины, США, выиграл в лотерее благодаря хорошему предчувствию. Об этом сообщает UPI.

По словам мужчины, он решил купить 162 одинаковых лотерейных билета, потому что ему понравилась одна комбинация цифр. Интуиция не обманула его: счастливчику удалось разбогатеть на 811 тысяч долларов (65 миллионов рублей).

«Конечно, я был в восторге», — признался он.

Известно, что в момент покупки сотни билетов мужчина в магазине был не один. Другой посетитель услышал про его предчувствие и приобрел такой же билет. Он принес ему 25,4 тысячи долларов (два миллиона рублей). Мужчины не поделились своими планами на выигрыш.

Ранее сообщалось, что попытка спастись от проливного дождя в лотерейном магазине принесла жительнице Китая выигрыш — один миллион юаней (11,3 миллиона рублей).