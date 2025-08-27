Закат прекрасного мира: как мировая война стерла с лица земли четыре империи

Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

© РИА Новости

Закат прекрасного мира

Можно точно назвать день, всё изменивший для Европы начала XX века. Это 28 июня 1914 года, когда в Сараево, столице Боснии и Герцеговины, был убит наследник австрийского престола Франц Фердинанд.

Через месяц Австро-Венгрия начала войну против Сербии. Затем события посыпались одно за другим: Германия объявляет войну России, затем – Франции. Германия вступает в войну с Бельгией, а Британия – с Германией. Австро-Венгрия объявляет войну Российской империи, Сербия – Германии. Франция объявляет войну Австро-Венгрии, Британия и Австро-Венгрия также входят в состояние войны.

Так в 1914 году закончилась мифологизированная некоторыми нашими современниками Россия прекрасных балов и безмятежного процветания. В столице империи появились постоянные очереди. Здания для балов были переоборудованы под военные нужды. Военный госпиталь был организован даже в Зимнем дворце, и царевны – дочери императора Николая Второго – поменяли свои бальные платья на халаты сестер милосердия. Уже через неделю после начавшейся в России всеобщей мобилизации численность русской армии превысила 5 млн человек. В общей сложности через армию за годы Первой мировой войны прошли 15 млн жителей империи.

В разных частях страны по-разному встретили новость о начале войны, но в целом настроения сначала были скорее восторженными. В июле 1914 года на Дворцовой площади Санкт-Петербурга люди кричали: «Ура!», пели «Боже, царя храни!».

Патриотический подъем, казалось, полностью стер политические противоречия, присущие тогда российскому обществу, прежде всего противостояние с царем и самодержавием. Казалось, народ и царь объединились в едином порыве. Внутренние склоки, революционное движение – все это было забыто перед лицом внешней угрозы. Однако вскоре выяснилось, что внутренние проблемы были не решены, а война лишь усугубила их.

Первая мировая война глубоко потрясла всех людей того времени. Друг против друга воевали главы государств, которые буквально приходились друг другу близкими родственниками. В частности, в родстве находились российский, германский императоры и британский король. Еще недавно они по-дружески проводили друг с другом время, а теперь посылали свои народы на смерть. При этом пропаганда ни одной из стран, в том числе и России, не могла внятно объяснить народу цели этой войны.

Первая мировая отличалась невероятной жестокостью и огромным количеством жертв. Впервые массово применялись такие виды оружия, как пулемет, отравляющие газы, подводные лодки, которые в кратчайший срок убивали тысячи людей. К тому же война оказалась тяжелой и затяжной. Ни один прогноз о быстрой победе и поражении противника ни в одной из стран-участниц не оправдался. Война высасывала ресурсы и разрушала целые государства.

По этим и другим причинам патриотическая волна в России постепенно спадала, а внутренние противоречия обострялись. Моральный дух войск падал. Уже через два года после начала войны, в 1916 году, царское правительство пошло на такие меры, на которые никогда бы не решилось при других обстоятельствах…

Когда в России началась Гражданская война?

Представители разных историографических традиций ответят на этот вопрос по-разному. Но большинство скажет, что война началась уже после Февральской революции 1917 года. Однако еще раньше на территории Российской империи вспыхивали вооруженные конфликты, которые затем стали частью большой Гражданской войны.

Один из самых крупных вспыхнул в Средней Азии летом 1916 года. Причиной стал царский указ, который обязывал мусульманское население идти на тыловые работы. Указ приняли без учета местных условий (у крестьян как раз было время жатвы на полях) – и он вызвал недовольство среди местного населения. Начались волнения и даже открытые бунты. Местные жители стали нападать на русские села, на казаков и чиновников. Власти отправили на подавление волнений военных. Но насилие в Средней Азии не прекращалось вплоть до середины 1920-х годов.

В конце 1916 – начале 1917 года на фронтах Первой мировой сложились условия, сделавшие возможной в России Февральскую революцию. И главным из этих условий стали многочисленные жертвы в ходе боевых действий. В первые два года войны пулеметы выкосили весь цвет русского офицерства. Военная каста, люди с особым сознанием, с чувством долга и служения царю и Отечеству были в большинстве своем уничтожены. А на смену кадровым офицерам пришли только что мобилизованные гражданские лица со слабым пониманием военных порядков и дисциплины.

В критический момент февральских волнений 1917 года императорская власть, которой недоставало полиции, призвала на подавление мятежей армию – так же, как сделала это во время революции 1905–1907 годов. Тогда это помогло, но в этот раз армия не поддержала Николая Второго. Люди, которые были по-настоящему верны русскому царю, уже отдали свою жизнь за него и по его приказу – в огне Первой мировой войны. А мобилизованные им на смену не пожелали поднимать оружие против гражданских, какими они сами были еще недавно.

Импульс мировой революции

После четырех лет боевых действий вся Европа превратилась в гигантское поле политических экспериментов, прежде всего коммунистического (социалистического) уклона. Усталость от бессмысленной войны привела миллионы людей в разных странах к новому импульсу братоубийства, за другие интересы и идеалы.

Европу тогда будоражили мечты о мировой коммунистической революции. Сегодня они кажутся наивной, романтичной и полностью оторванной от реальности идеей большевиков. Однако в тот момент для распространения такой идеи были свои основания – и они подтверждались реальными политическими событиями. Так, поражение Германии в Первой мировой произошло в соответствии с ленинскими концепциями, потому что внутри страны началась революция. Тем более война породила множество людей, которые считали насилие приемлемым и даже необходимым способом политической борьбы. А у значительного числа дезертиров на руках было оружие.

Всего лишь через год после Октябрьского переворота революционные события прокатились по Германской империи, Австро-Венгрии и Восточной Европе. Стали появляться новые государства – Эльзасская советская республика, Баварская советская республика, Венгерская советская республика, Словацкая советская республика и другие. Даже в Персии на какое-то время появилась Гилянская советская социалистическая республика.

Границы внутри Европы все это время находились в движении. Первая мировая стерла с лица земли четыре империи. Новые республики чаще всего были государствами-однодневками. Но и государства, которые смогли выжить – например, Польша, еще некоторое время меняли свои границы. Это постоянное изменение политической карты Европы стало стихать только к середине 1920-х годов.

Большевики отучали страну от насилия

В России советское правительство тоже было сформировано в обстановке войны. Большевицкое руководство чаще всего состояло из тех, кто еще вчера был призван на фронт или работал на заводах в условиях военного времени. И управляло оно теми, кто был воспитан в атмосфере войны.

Заслуга большевиков того времени заключалась в том, что они смогли найти подход, который погасил милитаристский азарт этой части народа и приучил его к мирной жизни. Например, военный язык был приспособлен для мирных целей: появились словосочетания «трудовой подвиг», «битва за урожай».

В начале 1920-х годов в стране после войны осталось огромное количество проблем и социальных язв. Сироты и беспризорники, болезни и эпидемии, голод и нищета. Не так-то просто в такой обстановке перевести страну на мирные рельсы. Но большевикам это удалось.

И хотя эмигранты-белогвардейцы обвиняли советскую власть в том, что она «подняла меч Гражданской войны» – на самом же деле большевики спустя десятилетие наконец смогли его опустить.