Роман без переплета и красная строка — шесть фактов из истории книги

История книги — это не только даты и великие имена, но и множество любопытных фактов. Шесть из них я выбрала из новой книги «Главное в истории книги». Давайте узнаем, когда появилась письменность, как был придуман курсив, и кто издал первый в России букварь (спойлер: не Иван Федоров).

Когда появилась письменность

Самые ранние образцы письменности в мире созданы около 3200 года до н. э. в Месопотамии, на территории Ближнего Востока. Жившие там шумеры и другие народы использовали общую систему — клинопись. На табличках из очищенной и влажной глины размером с ладонь с помощью тростниковой или деревянной палочки наносили похожие на клинышки знаки, означавшие слова или слоги.

Клинопись существовала более 3000 лет, а затем исчезла. Ее дешифровку произвели английские ученые Генри Роулинсон, Юлиус Опперт и Эдвард Хинкс в 1857 году. Обнаружена библиотека ассирийского царя Ашшурбанипала (VII век до н. э.) из 25 000 табличек; она хранится в Британском музее.

Откуда взялось выражение «красная строка»

Рукописное письмо — первая техника создания книг во всем мире. Независимо от основы (глиняные таблички, дерево, папирус, шелк, бумага) и форм книги (дощечки, свиток, книга-гармошка) люди писали вручную с помощью специальных инструментов. Изготовление рукописной книги включало в себя множество процессов помимо собственно письма: подготовку бумаги или пергамена, разлиновку листов, удаление ошибок с помощью губки и иных инструментов, создание иллюстраций, техническое оформление цветом или специальными обозначениями для удобства чтения. К примеру, начальные фразы абзацев выделяли красным, отсюда появилось выражение «красная строка».

Кто изобрел курсив

В самом начале XVI века в крупнейшем печатном центре Европы, Венеции, типограф Альд Мануций изобрел курсив — шрифт, имитирующий рукописное письмо. Это открытие повлияло и продолжает влиять на развитие книгопечатания. Выпущенное им в 1501 году издание сочинений древнеримского поэта Вергилия стало первой книгой, набранной шрифтом с курсивным начертанием. Еще до публикации Мануций получил монополию на свое изобретение и печатание курсивным шрифтом в течение 10 лет. Но уже через год после выхода книги курсив стали незаконно копировать, и типограф подал серию жалоб для запрещения подобных действий. Шрифт был воплощен в жизнь гравером Франческо Гриффо; считается, что за основу взят почерк писца, каллиграфа и миниатюриста Бартоломео Санвито.

Кто напечатал первый в России букварь

Первую азбуку в России напечатал Иван Федоров, а вот первый русский иллюстрированный букварь создал и издал в 1694 году Карион Истомин, писатель и поэт, педагог, «справщик» (редактор), иеромонах Чудова московского монастыря. Он был сторонником наглядного обучения детей, и его идеи в полной мере воплотились в лицевом (т. е. «в лицах») Букваре, известном в рукописном и печатном вариантах. Рисунки в них отличаются, хотя подчинены единому принципу. Каждая буква представлена как фигурный инициал — в виде фигуры человека, напоминающей букву. Затем она дается в разных начертаниях — вязь, скоропись и пр., рядом изображены предметы, начинающиеся на эту же букву, и приводится ее начертание в греческом, латинском и польском алфавитах.

Переплеты были не всегда

fДо XIX века большинство печатных изданий в Европе и России продавались в книжных лавках без переплетов, с временным шитьем и в бумажных обертках («сорочках»). Текст нельзя было прочесть сразу, так как листы не были разрезаны. Самые нетерпеливые разрезали листы ножом для бумаги и читали книгу, не дожидаясь изготовления переплета.

Обычно, купив книгу, владелец относил ее в мастерскую, где тетради разброшюровывали, затем сшивали их между собой нитками на шнуры или тесьму, обрезали блок с трех сторон, разрезая листы, после чего крепили блок к крышкам, которые покрывали кожей, тканью или бумагой. Если читатель заказывал не простой, а улучшенный или роскошный переплет, то мастер тиснил золотом декор или украшал экземпляр аппликацией и другими способами.

Что такое кодекс

Кодекс — самая распространенная форма книги, устойчиво существующая уже 2000 лет. Именно ее представляет каждый из нас при слове «книга» — переплетенные вместе листы с нанесенным на них текстом. Он появился в Древнем Риме в I веке. Считается, что переходной формой к кодексу были покрытые воском дощечки из дерева или кости, которые скреплялись в книжечку с помощью колец. Их использовали для записей в Древней Греции и Древнем Риме. Преимуществами кодекса в сравнении со свитком стала возможность использовать листы с обеих сторон и вмещать бóльший объем текста, а также помогать читателю лучше в нем ориентироваться с помощью нумерации листов, указателей и примечаний.