Гигиена старообрядцев: что поймут мусульмане и не поймут русские

В борьбе за сохранение древнего благочестия после раскола XVII века старообрядцы выработали уникальный бытовой уклад. Многие их ритуальные правила очищения, призванные отгородить их от «никонианского» мира, удивительным образом перекликаются с исламской практикой — тахарой.

Ритуальное омовение

Для старовера, как и для мусульманина, физическая чистота перед молитвой была не просто рекомендацией, а строгим религиозным предписанием. Вода наделялась священной, очистительной силой, способной смыть не только бытовую грязь, но и духовную скверну.

Как отмечает исследователь Валерий Керов, в красном углу каждого старообрядческого дома рядом с иконами всегда стояла емкость с чистой водой для омовения. Следование правилу «на молитве неочисть не будь» было видимым отличием от новообрядцев. К молитве также запрещалось приступать в грязной одежде или с неопрятной внешностью.

Эта практика напрямую соотносится с исламским «тахаратом» — ритуалом малого омовения (вуду) перед намазом, включающим троекратное омовение рук, полоскание рта, промывание носа и умывание лица.

Интересно, что в случае отсутствия воды и те, и другие могли совершить очищение символически — с помощью чистого песка или земли (тэйаммум в исламе).

Молитвенный коврик

Как староверы, так и мусульмане использовали при совершении молитвы специальные коврики, которые христиане называли подручником, а магометане – саджжада. Предназначались эти атрибуты для одинаковой цели, дабы во время общения с Богом и совершении земных поклонов молящийся случайно не осквернил свои руки и лоб прикосновением к земле.

Подручник представлял собой тоненькую простёганную квадратную подушечку, без которого, по словам архимандрита Палладия, староверы не решались обращаться ко Всевышнему.

Саджжада, как символ отделения от внешнего мира, ограничен размерами, позволяющими справлять земной поклон не боясь соприкосновения с нечистотами.

Омовение после близости

В старообрядческой среде согласно данным, приведённым в книге Марией Корогодиной «Исповедь в России», мужчины после супружеской близости были обязаны совершить омовение и сменить одежду.

В исламской традиции и муж, и жена после интимных отношений должны были произвести ритуальное купание – гусль. Это полное омовение предполагало смывание половой скверны.

«Поганая» посуда

Из публикации Нины Лукьяновой становиться очевидным, что старообрядцы всегда настороженно общались с иноверцами, и не допускали, чтобы они прикасались к посуде, которой пользовались члены общины.

Угостив чужаков едой и питьём, староверы тут же избавлялись от емкостей, побывавших в руках у гостей, называя их «погаными». Чаще всего глиняные предметы они разбивали, а деревянные выбрасывали, поскольку полагали, что мытьём и отмаливанием невозможно очистить эти тарелки и чашки от скверны.

Но иногда атрибуты сервировки стола с печатью вероотступника после тщательного ополаскивания хранили в отдельном месте, и при случае подавали в ней еду и питьё всем остальным незнакомцам.

Подобное отношение староверы объясняли тем, что тело человека, поклоняющегося другому Богу и справляющего ритуалы по иному обычаю, столь же «грязное», как и его греховная душа.

«Чести» вкушать из особой посуды удостаивались православные последователи Никона, язычники, иноверцы, грешники и просто незнакомые люди.

Антрополог Наталья Душакова дополняет, что для чужаков староверы держали не только отдельную посуду, но и специальное ведро с водой, из которого могли пить исключительно гости.

В исламской традиции также существует запрет на пользование посудой, из которой вкушали неверные. В хадисе, описанном богословом аль-Бухари, на вопрос: «Можно ли есть из посуды людей писания?», дан ответ: «Не ешьте из нее, если вы можете найти другую посуду. А если нет, то помойте ее, а затем уже ешьте из нее». Сей факт, одни исламские толкователи религиозных текстов объясняют, тем, что для мусульманина слюна иноверца является нечистой, при этом они опираются на слова Аллаха в суре 9 «Покаяние», аят 28: «Воистину, многобожники нечисты».

В то же время другие богословы, в том числе шейх Салих Али аш-Шейх полагают, что данное ограничение возникло в связи с тем, что немусульманам дозволено есть свинину и мертвечину, а также употреблять алкогольные напитки. Именно из-за этого посуда иноверцев считается нечистой.