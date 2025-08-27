Как судебные лингвисты борются с запрещенными словами

Суд по интеллектуальным правам оставил в силе решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака "Nishtyaki/Ништяки". Причина? Связь слова с криминальной субкультурой. Какие слова нельзя использовать на вывесках и как проходит экспертизу лексика для нового бренда, "Российской газете" рассказала главный эксперт Уральского регионального центра судебной экспертизы Минюста России, лингвист Анна Плотникова.

Анна Михайловна, как судебные лингвисты определяют принадлежность слова к жаргону?

Анна Плотникова: Для этого существует "Большой словарь русского жаргона" под редакцией Валерия Мокиенко и Татьяны Никитиной, на который мы, как специалисты, в первую очередь опираемся. Также мы используем для такого рода анализа "Толковый словарь русской разговорно-обиходной речи" Василия Химика. Это наиболее авторитетные источники.

Если у слова есть пометка "угол.", то есть уголовная лексика, или в словаре сказано, что оно распространено в уголовной среде, то суд встанет на сторону Роспатента, не посчитав возможным регистрировать такое название.

И в случае с "ништяками" было также. Предприниматель презентовал "ништяки", как "качественные, высококалорийные… продукты питания, посылаемые состоятельным осужденным". В судебном решении было указано, что регистрация такого товарного знака противоречит общественным интересам и принципам морали, так как "способствует нормализации и популяризации криминальной субкультуры".

Когда разворачивалась история с "ништяками", суд задействовал лингвистическую экспертизу?

Анна Плотникова: Обычно экспертиза лингвистами проводится, но в этот раз, осмотрев судебное решение, я не увидела заключения специалиста нашего профиля. Может быть, оно и было, но, думаю, здесь суд просто основывался на собственном представлении об уголовной лексике.

Другие примеры любви наших бизнесменов к ней можете привести?

Анна Плотникова: Их было много. Людей штрафовали за использование в рекламе слова "бабки" в значении "деньги" или слова "офигеть", которое отсылает, конечно, к нецензурному прототипу, но понятно, что сегодня уже не всегда даже ассоциируется с ним. Я бы подчеркнула, что Роспатент здесь тоже не всегда последователен, потому что зарегистрировал такие товарные знаки, как: "Лафа", "Балдеж", "Кореш", "Полный улет". А эти слова тоже являются жаргонными.

К счастью, слова уголовного жаргона и в наименованиях товарных знаков, и в рекламных текстах не разрешаются. Из экспертной практики вспомню пример рекламы одного из банков: "Очкуешь, товарищ? С наличкой тревожно? Сделай же вклад в банке надежном!". Банк получил штраф за неэтичную рекламу, а в социальных сетях в шутку предложили такой слоган: "Доволен пахан, одобрил сходняк, теперь в банк надежный положен общак". Лексика уголовного жаргона известна за пределами криминальной среды.

Какие еще слова, помимо жаргонных, нельзя использовать для регистрации своих брендов?

Анна Плотникова: Грубые и бранные. В моей рабочей практике был случай, когда Роспатент отказал в регистрации товарного знака для клуба "Зараза". Ну понятно, что это мало того, что нечто болезнетворное, но еще и является ругательством.

Также у владельца бизнеса были проблемы с регистрацией бренда "Магарыч" для наименования самогонных аппаратов. Изначально, исторически это тюркское по происхождение слово означало взятку, причем лошадьми. В словаре оно зафиксировано, как "небольшое подношение в виде спиртного напитка в благодарность за оказанную услугу". По сути, "магарыч" - это все-таки незаконная, неофициальная передача какого-то имущества. Роспатент не регистрировал этот товарный знак, потому что здесь содержится элемент связи с незаконной деятельностью. Нельзя регистрировать то, что называется взяткой.

Можно ли использовать на вывесках диалектизмы?

Анна Плотникова: Такого запрета нет. Если кто-то захочет использовать в названии кафе уральское слово "шанешки" - то есть ватрушки, пожалуйста. Как и распространенное в Пермском крае слово "посекунчики" - маленькие жареные пирожки.

Но здесь есть противоречие: если человек захочет присвоить себе название национального блюда, это будет противоправно. Потому что этим вы отнимаете возможность у других предпринимателей производить продукты, которые распространены в данной местности.

Недавно Роспатент аннулировал товарный знак мороженого "Лекарство для Карлсона" по возражению Союзмультфильма. Какое нарушение было здесь?

Анна Плотникова: Здесь возмутился правообладатель мультфильма. Дело в том, что персонажи книг или мультфильмов защищены авторским правом, поэтому они могут использоваться ограниченно, то есть только с разрешения правообладателя. И с отчислением определенной суммы владельцу прав.

Роспатент отклонил доводы производителя мороженого о том, что торговая марка воспроизводит распространенную шведскую фамилию и что у современных адресатов (детей) имя персонажа не ассоциируется с известным мультфильмом.

В судебном решении любопытны моменты, связанные с тем, что исходным все-таки является литературное произведение Астрид Лингрен (кстати, в этом году книге 70 лет), но исключительные права на мультфильм принадлежат "Союзмультфильму".

По тем же причинам, что и "Лекарство для Карлсона", было отказано в регистрации товарного знака "Умка".