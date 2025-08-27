«Имя Его трикратно»: какого правителя пророчил России монах Авель

Пророчества монаха Авеля, жившего на рубеже XVIII и XIX веков, продолжают будоражить умы. Многие его предсказания, казалось бы, сбылись с пугающей точностью. Но одно из самых загадочных его откровений касается будущего правителя России, чье имя он преднамеренно оставил в тайне, обронив лишь: «имя его трикратно суждено истории».

Беседа с императором

Согласно сборнику «Пророчества Авеля», монах делился своими видениями с императором Павлом I. Он предрек, что после долгого перерыва в России вновь возродится монархия, и на престол взойдет тот, чье имя уже дважды появлялось в истории, но носители его не царствовали в полном смысле слова. «Он же воссядет на царский как третий», — утверждал Авель.

Свой рассказ он подкрепил цитатой из Книги пророка Даниила: «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего...». Эта фраза и породила главную версию: будущего правителя зовут Михаилом.

Но здесь же кроется и загадка. В истории России уже фигурировали три Михаила. Михаил Федорович — первый царь из династии Романовых. Великий князь Михаил Александрович — брат Николая II, который юридически считался императором в течение суток после отречения государя. Михаил Горбачев — первый и последний президент СССР. Получается, царствующих Михаилов уже было больше двух. Значит, пророчество следует понимать иначе?

Или Борис?

Однако монах Авель в действительности не назвал настоящего имени будущего монарха. «Страха ради темной силы, имя сие да пребудет сокрыто во времени» - произнес он. Что же касается отсылки Авеля к Даниилу и «Михаилу, князю великому», то некоторые думают, что буквально толковать эти слова не стоит. Дело в том, что имя Михаил переводится «подобный Богу», поэтому в данном случае монах, скорее всего, намекал на утверждение о том, что монархия является властью от Бога.

Кроме того, Авель мог иметь в виду и тот факт, что царь будет бороться, как Михаил, с темными силами. Между тем имя Борис в переводе означает именно «борец». Поэтому неудивительно, что есть версия, согласно которой царя России буду звать Борисом. Лишним доказательством такого предположения считается тот факт, что два Бориса уже управляли страной: это Борис Годунов и президент Российской Федерации Борис Ельцин. Правда, Авель отмечал, что они оба «были на престоле, но не царском», а ведь Годунов был царем.

Другие варианты

Так что Борис Романов, автор книги «Роковые предсказания России», утверждает, что вариантов того, как будут звать первого правителя в новой монархической России, множество. К примеру, есть вероятность, что будущий царь будет носить имя Николай, так как монархов с аналогичным именем в отечественной истории уже было два. Но как в таком случае быть с пророчеством Авеля о том, что оба тезки будущего императора на царском престоле не находились?

Именно поэтому некоторые считают несостоятельной и популярную версию и о том, что на престол взойдет человек по имени Алексей. Дело в том, что в истории России действительно числятся два Алексея: Алексей Тишайший и цесаревич Алексей, сын Николая II. И тот, и другой формально занимали престол. Хотя Николай II сначала отрекся в пользу сына, а потом передумал. Не следует забывать и о том, что у грядущего царя могут быть два имени: одно – данное при крещении, а второе — светское.