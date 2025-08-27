Аукцион невест: почему в Вавилоне даже некрасивые девушки были нарасхват

Во многих древних культурах к женщинам относились как к товару и их мнение совершенно не учитывали. В Вавилоне даже устраивали аукционы невест, на которых женихи разного возраста и достатка могли обзавестись супругой. Это ужасно, скажете вы и будете правы только отчасти. Дело в том, что подобные унизительные торги для многих девушек были единственным шансом на семейное счастье.

© Эдвин Лонг «Вавилонский рынок невест»

О необычном аукционе невест, практиковавшемся у древних вавилонян, мы знаем благодаря греческому историку Геродоту. Он описал этот обычай в своем труде «История». Ежегодно в каждом селении созывали всех девушек, достигших брачного возраста, и юношей, искавших невест.

Когда все сходились, появлялся глашатай и начинались торги. Ведущий вызывал девушек по одной на возвышение, а парни начинали за них предлагать деньги. Сначала глашатай представлял самых красивых девушек. За них шли ожесточенные баталии и в итоге каждая «уходила с молотка» за крупную сумму.

Когда всех красавиц разбирали богатые женихи, начиналось самое интересное. Возле помоста оставались некрасивые девушки, имеющие физические недостатки и те, которых считали перестарками. Среди женихов тоже богачей уже не было. Тогда глашатай выводил самую некрасивую невесту, и сам начинал предлагать за нее деньги.

По правилам, средства, вырученные за самых видных девиц, не передавались их родителям. Они оставались в кассе аукциона и помогали выдать замуж бесперспективных невест. Ведущий выкрикивал возле каждой девушки цены, повышая ставки, пока кто-то из толпы юношей не соглашался забрать ее. Домой он уходил с женой и деньгами.

Почему аукционы проходили честно

Таким образом, замуж удавалось выдать практически всех, кто этого хотел. Это был единственный способ для простых людей создать семью. Ведь просто выбрать себе невесту или положиться на нежные чувства могли лишь аристократы. Крестьяне, ремесленники и торговцы не имели права жениться по своему усмотрению. Для этого нужно было непременно участвовать в аукционе.

С богачами, отдавшими за свою ненаглядную круглую сумму все ясно. Но что, если бедный жених, получив за дурнушку приятный бонус, потом отказывался вступать с ней в брак? Такой поворот предусмотрели. Невесту и деньги отдавали парню лишь в том случае, если у него был поручитель. Ими становились авторитетные жители поселка. Если же что-то не срасталось, деньги нужно было вернуть, и поручитель нес финансовую ответственность наравне с юношей.