28 августа: что в этот день на Руси считали хорошей приметой

В православном календаре 28 августа отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Этот день в народе называют просто Успением или "второй Пасхой", так как он связан с кончиной Богородицы.

В этот день было принято вспоминать умерших родных, а у высших сил просить хорошей судьбы для детей. Хорошей приметой было в этот день готовить запасы на зиму или рубить дрова.

Девушкам разрешалось на Успение подрезать косу. Отрезанные пряди сохраняли до Покрова, а потом сжигали. Считалось, что после этого волосы расти будут лучше и крепче.

Принято было проводить смотрины. Водили хороводы, пели песни, играли в городки и горелки. Если кто-то кому-то приглянулся, дарили ленту или платок. Плохой приметой было прыгать через костер - спалишь судьбу. Нельзя ронять нож на пол, и если он воткнулся острием - жди беды. Нельзя было ходить босиком по траве, вместо здоровья получишь 100 болезней. Обувь натерла ногу - жизнь ухудшится. Об этом же говорила и оброненная случайно корка хлеба. Хорошей приметой было в гостях съесть утром ложку меда, а днем кусок хлеба с солью. Считалось, что это принесет богатство.

Согласно приметам, с 28 августа начинается молодое бабье лето. Длится оно до середины сентября.

Если в этот день ясно - дождливой будет осень. Паутины много - к снежной зиме. Мухи стали назойливыми - жди резкого похолодания. А дождь идет - лето закончится теплом и ясной погодой.