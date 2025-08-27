Уникальную дружбу трех медведиц запечатлели на Камчатке

На Камчатке на берегу Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике запечатлели трех молодых медведиц из разных семей, которые ведут себя как настоящие подруги. Как сообщили "РГ" в пресс-служба Кроноцкого заповедника, подобной дружбы у косолапых инспекторы еще не видели.

Сперва необычный союз ночью зафиксировала фотоловушка, установленная на тропе возле кордона "Травяной". Затем подруг увидели днем возле понтонного пирса.

"За все время наблюдения за медведями, а это уже десять лет, впервые наблюдаю группировку медведей третьего года жизни из разных семей, которые практически всегда держатся вместе. Они играют, носясь по берегу, ловят рыбу, пытаются разбирать наш пирс и много еще чего делают совместно", - рассказала государственный инспектор ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" Лиана Варавская.

Глава "банды" - медведица Глаша. В этом году после расставания с матерью она смогла найти себе подруг - Кузю и Клаву. Хищницы играют между собой, ловят рыбу, а если кто-то в пути отстал - оглядываются и ждут друг друга.

Ученые признаются, что сами по себе медведи - одни из наиболее умственно развитых животных. Они способны анализировать причинно-следственные связи. Такой уровень развития затрагивает и эмоциональную сферу их жизни и взаимоотношений.