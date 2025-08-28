Почему жители прибрежных с океаном районов живут дольше

Жизнь рядом с океаном может продлить жизнь в среднем на год. Об этом говорится в сообщении на сайте Science daily со ссылкой на новое исследование в США.

Уточняется, что живущие рядом с реками или озерами люди живут меньше. Ученые объясняют разницу ​​экологическими и социальными факторами: более чистым воздухом, более прохладным летом, возможностями для отдыха и более высокими доходами вблизи побережья по сравнению с бедностью и рисками наводнений вдали от океана. Длительность жизни американцев, проживающих на берегу океана, в среднем составляет 78 лет.

Исследователи из Университета штата Огайо проанализировали данные о населении, включая ожидаемую продолжительность жизни, по более чем 66 тыс. переписных участков по всей территории США и сравнили их с учетом близости к водным путям. Корреляция между более высокой продолжительностью жизни и доступностью воды была очевидна для тех, кто проживал в пределах 30 миль (50 км) от океана или залива. Однако для тех, кто жил в городах и вблизи внутренних водоемов площадью более 4 квадратных миль, наблюдалась обратная ситуация.

Специалисты отмечают, что не все «голубые уголки» одинаковы, что ставит под сомнение предположение о пользе любого вида на воду для здоровья. Самое важное отличие, обнаруженное исследователями, заключается в том, что в прибрежных районах меньше жарких дней и более низкие максимальные температуры по сравнению с внутренними водоемами. Исследование стало первым, в котором всесторонне и систематически изучались взаимосвязь между различными типами «голубого пространства» и продолжительностью жизни в США.