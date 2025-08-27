Мужчина выиграл в лотерее 18,5 млн рублей, представляя рыбу

Житель Свердловской области Лев Щ. выиграл суперприз в размере 18,5 млн рублей в лотерее «Спортлото 5 из 36». Информацию об этом предоставили в пресс-службе официального дистрибьютора государственных лотерей.

© runews24.ru

Победитель, имеющий экономическое образование, скрупулезно подошел к участию в лотерее: изучая результаты прошлых розыгрышей, разрабатывал разнообразные числовые комбинации. По словам счастливчика, он применил и также необычный метод -визуализацию успеха.

Перед тем, как купить билеты и отметить комбинации чисел, свердловчанин представлял себе рыбалку и то, как ему удается поймать большую рыбу. И однажды этот способ сработал. Лев поймал свою удачу.

Значительную часть выигрыша многодетный отец намерен потратить на ремонт квартир своих детей, а оставшиеся деньги планирует инвестировать.

В текущем году Свердловская область оказалась в пятерке лидеров по выигрышам в лотереи. За первые шесть месяцев 2025 года жители Свердловской области выиграли более 1,1 миллиарда рублей. В регионе появилось 23 новых миллионера благодаря лотереям.

Свердловским студенткам повысят пособие по беременности и родам.

ЦБ России вывел на чистую воду ряд «черных кредиторов» в Свердловской области.