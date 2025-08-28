Имя или кличка: зачем родителям дают наследникам экзотичные имена

Иск против родителей выиграл ЗАГС Санкт-Петербурга. Супруги-"айтишники" хотели наречь наследника... Айти. Получив отказ, проиграв суд, подали встречный иск против нарушения их "прав и свобод". Три суда спасли-таки малыша от клички.

© Российская Газета

Суды объяснили решение просто: сокращение от иностранного слова не имеет отношения к именам собственным. И создали прецедент: с родителями можно и нужно судиться, если в поисках оригинальности они теряют берега разума.

Свобода выбора или бег от себя

А с экзотикой при выборе имен порой родителей штормит. Даже гонка за ветхозаветными именами - Хлоя, Фрейя, Добрыня Никитич и еще отчество - Алексеевич - вызывает вопросы, из-за неблагозвучности или длиннот звучания и написания.

Из-за тройных имен перепалки родителей с ЗАГСами часто перерастают в иски. Так, в Москве в имени для мальчика Николь Авель Пьерро отказали в регистрации через суд. Основание - в мужском имени не должно быть женского имени и вымышленных персонажей. Архаичным на пятки наступают "трансгуманистические" и "цифровые" имена.

В Казани ЗАГС отказал зарегистрировать малышу двойное имя Айфон-Амир, в Нижнем Новгороде - назвать девочку Матрицей. А в Новосибирске папа требовал признать именем для сына компьютерный символ & - Амперсанд.

Рост таких случаев довел и до судов, и до переписывания законов. Казалось бы, закон от 1997 года, а затем его обновленная редакция от 2023 года все предусмотрели: нельзя детям давать неодушевленные имена.

Но родительский зуд самодостаточности, граничащий с закидонами фриков, фонтанирует новыми потоками сознания.

В Москве пара пыталась назвать мальчика Джокером, в Воронеже девочку - разновидностью мелкого шрифта - Петит, включая русскую уменьшительно-ласкательную форму - Петя. И это еще один тренд "новаторства" - девочкам давать имена мальчиков, а мальчикам - девочек.

Кесарю кесарево

Поэтому сначала разработанный законопроект 2025 года о новых ограничениях на нестандартные имена для новорожденных строился на том, что он узаконит право мальчиков на мужское имя, девочек - на женское. Однако когда выяснилось, что набирают обороты попытки давать детям имена со сленговыми и даже бранными словами, появилась новая идея - к закону дополнительно создать список разрешенных и рекомендуемых имен и разместить его на "Госуслугах".

- Наша идея заключается в том, что мы должны защитить права детей, но и дать возможность самореализации в выборе имени ребенка родителям ровно до того предела, пока не начинается защита прав самого ребенка, - говорит председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. - Механизм соблюдения баланса интересов мы видим в размещении списка рекомендуемых имен, куда войдут традиционные имена разных народов России. Такое разнообразие культурных норм мы хотим продвигать. И тут без Общественной палаты, родительских организаций, региональных органов власти не обойтись. Тем более если ни одно из представленных в списке имен не устроит родителей. Тогда они оставят за собой право зарегистрировать ребенку в МФЦ свой вариант имени.

Что потребует объяснения выбора и, возможно, согласия регионального детского омбудсмена, родительского сообщества, местной Общественной палаты. Это прибавит работы всем, но у детей будет меньше проблем в будущем с кличками и обзывательствами.

Кому - имя, кому - кличка

При этом Рыбальченко и соавторы проекта закона признают, что проблема звучных, но имен-скандалов эпизодически обостряется. По данным ЗАГСов, в разные годы зарегистрированы случаи спорных с точки зрения закона и традиций имен: девичьи - Космея, Кассиопея, мальчишечьи - Гарри-Поттер.

Еще встречаются "географические" имена: у мальчиков - Алтай, Енисей, Урал, Север, у девочек - Нева и Волга. И вот тут инициаторы новых ограничений на редкие имена заняли осторожную позицию.

Урал, например, не редкое имя у казахов, Алтай - у разных групп алтайских народов. Равно как и имя Нева в разные века давали девочкам знатных финно-угорских родов, запрещая его носить простолюдинкам.

Как было и на Руси с именами Иван и Мария. Библейское и благородное Иоанн (Ханаан) среди древних славян было исключительно княжеским. Лишь "упрощение" в Ивана сделало его доступным народу.

По такой же схеме аристократическое имя Мария приобрело народное звучание - Марья. И далее по таким же лекалам: Анастасия - Настасья, Елена - Алёна, Екатерина - Катерина, Георгий - Егор, Даниил - Данила, Гавриил - Гаврила.

Эволюция доступности имен через преодоление сословности и косности привела к тому, что выражение "Иван да Марья" стало новым стандартом. И, как шутит социолог Валерий Федоров, сегодня роль современных Ивана да Марьи выполняют уже Александр и София. И уже от этих "стереотипов" хотят уйти родители и дают детям редкие имена, что отражает и их любовь, и уровень развития. И вот тут погоня за экзотикой, когда нет базы традиций или она отвергается как "старье", отсылает к пережитому опыту пролетарской эстетики имен.

Тогда большевики строили сложные конструкции имен. Особенно когда идеология зашкаливала и имена, как у Михаила Булгакова в "Собачьем сердце", давали на общем партином или комсомольском собрании, то интеллект выдумщиков пробивал дно. И рождались на свет имена, которые не выговорить: Дазвсемир - "Да здравствует всемирная революция" или, прости Господи, Даздраперма - "Да здравствует Первое мая".

А современные идейные адепты нейросетей дублируют пролетарскую эстетику имен, но на ином - цифровом уровне. Не то имя, не то "погонялово" Айти, Айфон или Клавиатура (Клава) вроде как перещеголяли пещерностью поиска даже Шариковых от большевизма. Неофиты от "цифры", скорее, догнали родо-племенные инстинкты, когда до принятия христианства людям из низов давали метки-клички - Беляк, Молчан, Угрюм, Худяш, Первыш.

И лишь православие для выбора крестильного имени дало церковные святцы. А какие святцы для большевиков и цифровиков? Хотя и тех и других объединяет идейность без традиций - большевизм духа и "цифры". Ясно же, что мальчики Хештег и Амперсанд или девочка Петит, как в свое время Дазвсемир и Даздраперма, достигнув 18 лет, тихо дойдут до ЗАГСа и поменяют имя. Но в школе им дадут не одну издевательскую кличку.

В поисках своего "Я"

Так энергия современных имен не без труда освобождается не только от бесконечных повторений, революционной взбалмошности, но имена еще уходят и от глупостей экзотики, влияния издержек цифровизации и вымученной свободы выбора.

- Наша цель не ужесточение-ограничение, а доступ к полноте культуры и знанию своих корней, - говорит Сергей Рыбальченко. - Это не всегда, но освобождает носителя имени от кличек, комплексов и дает мир с самим собой.

Косвенным подтверждением его слов стали данные ЗАГСов. Наметился робкий возврат на имена, которые в СССР были настолько расхожими, что в одном классе их было по пять-семь: редко, но девочек снова называют Лена, Валя и Наташа, а мальчиков - Сергей и Юра.

Еще наметилось возвращение к славянским и греческим корням: детям дают имена Елизар, Лада, Пелагея, Марфа и даже Феврония и Яромир.