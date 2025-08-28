Тайна Лени Седнева: почему убийцы царской семьи пощадили мальчика

Оказывается, в печально известном Ипатьевском особняке находился не только цесаревич Алексей. Там был еще и 14-летний Леня Седнев. Он стал единственным выжившим в доме Ипатьева. Почему же убийцы решили спасти мальчика?

Короткая карьера Лени Седнева

Сведения о биографии Леонида Седнева отличаются крайней скудностью. Известно, что Седнев происходил из крестьян деревни Сверчково Спасской волости Мышкинского уезда Ярославской губернии. За несколько месяцев до революции 1917 года подросток по ходатайству своего дяди, Ивана Седнева, лакея детей Николая II, был направлен к царскому двору в качестве поваренного ученика без содержания. Судя по всему, мальчик показал себя с положительной стороны, потому как уже в начале 1917 года он был назначен младшим поваренным учеником с окладом в 90 рублей. Мало того, Леонид, будучи ровесником цесаревича Алексея, стал его товарищем по играм.

В особенности это проявилось после Февральской смуты. В августе 1917 года поваренок добровольно, как и его дядя Иван, последовал за императорской семьей в ссылку в Тобольск. Когда Романовых решили перевезти в Екатеринбург, Иван Седнев выказал желание отправиться вместе с ними.

Его племянник тоже не захотел расставаться с Алексеем. Так Леонид оказался в печально известном Ипатьевском особняке. По свидетельствам охранников, ученик повара частенько катал больного цесаревича в инвалидном кресле по дорожкам сада. Однако 16 июля 1918 года Седнев неожиданно исчез из дома Ипатьева. Императрица Александра Федоровна в своем дневнике даже попрекала подростка за то, что тот так «поспешно убежал».

«Поваренка-то за что?»

Впрочем, на самом деле Леонид Седнев никуда не убегал. Непосредственный участник расстрела царской семьи Михаил Медведев (Кудрин), слова которого приведены в книге Ю.А. Жука и В.М. Хрусталева «Романовы», вспоминал, как руководитель расправы над Николаем II, его родными и прислугой, Яков Юровский, предложил «увести» 14-летнего Седнева.

«Поваренка-то за что… Он играл с Алексеем» — заявил Юровский.

Когда у Юровского поинтересовались, что насчет остальных слуг, тот ответил, что им всем было предложено покинуть Романовых с самого начала. Медведев пишет: «Постановили: спасти жизнь только Лене Седневу». Между тем сам Юровский утверждал, что получил такой приказ от Филиппа Голощекина, одно из организаторов расстрела Романовых.

Как бы то ни было, чекисты ничего не сказали Леониду о предстоящей казни. Они просто передали его в помещение охраны под предлогом встречи с дядей Иваном, который к тому моменту был уже не только арестован, но и расстрелян. Подросток ясно слышал выстрелы, доносившиеся из Ипатьевского особняка. Кроме того, Седнев стал невольным свидетелем разговоров между охранниками, которые в том числе обменивались мнениями по поводу убийства императора, его детей и окружения. Леонид, который до того немало времени провел вместе с цесаревичем, постоянно плакал. Уже 19 июля 1918 года по просьбе Юровского Седневу выдали удостоверение личности и отправили на родину.

Козел отпущения

Причина, по которой чекисты на самом деле «увели» Леонида Седнева, до сих пор остается загадкой для историков. Если принять во внимание участь, которая постигла цесаревича Алексея, вряд ли убийц действительно мог смутить возраст ученика повара. Кандидат исторических наук Петр Мультатули называет все разговоры о «гуманности» Юровского ложью. По версии Мультатули, Леонид играл роль «козла отпущения». Дело в том, что в Библии приводится повеление Господа Моисею совершать обряд «отпущения козла в пустыню». Этот обряд заключался в том, что один козел приносился в жертву, а другого отпускали. «Козел отпущения» символизировал искупаемые грехи Израиля и искупительную жертву Христа. Однако в каббалистической литературе козел стал жертвой, приносимой демону пустыни Азазелу. Таким образом историк намекает на то, что убийство членов царской семьи носило ритуальный характер.

Представляет тайну для исследователей и дальнейшая судьба Леонида Седнева. По некоторым данным, он и вправду обосновался в Ярославской области. Многие пишут, что Седнев был арестован ОГПУ в 1929 году, а после расстрелян. Есть также предположение о том, что бывший поваренок погиб во время обороны Москвы в 1941 году. А вот Юрий Жук считает, что Седнев был казнен на втором году Великой Отечественной войны. По словам Жука, который ссылается на донесение Военного трибунала Брянского фронта, красноармеец стрелкового полка Леонид Седнев, уроженец села Сверчково, 1903 года рождения, выбыл из строя 17 июля 1942 года. В качестве причины выбытия указано: «высшая мера наказания». Тогда расстрел можно было «заработать» за дезертирство, членовредительство (самострел), невыполнение приказа, оставление поля боя и пр.