Как в Средние века лечили головную боль: самые чудовищные способы

Сегодня от головной боли можно принять таблетку и забыть о проблеме. Но в Средние века фармацевтики в том виде, в котором она существует сейчас, не было. Лекари того времени и простые люди использовали подручные средства, травы и религиозные практики. Какие методы применялись и что об этом известно, расскажет «Рамблер».

© duncan1890/iStock.com

Головную боль в Средние века объясняли по-разному. Одни врачи считали ее результатом «избытка жидкости» в голове, другие связывали с нарушением баланса телесных «жидкостей» — крови, слизи, желчи. Поэтому лечение часто сводилось к попыткам восстановить равновесие.

Распространенным способом была кровопускание. Считалось, что удаление части крови облегчает боль и снимает напряжение. Процедуру проводили специальные лекари или цирюльники. Иногда ее заменяли постановкой пиявок.

Средневековые пророчества, которые сбылись

Широко применялись лекарственные травы. Для облегчения боли использовали мяту, розмарин, лаванду, шалфей и ромашку. Их заваривали в виде настоев или прикладывали к голове в виде компрессов. Монастырские травы, которые собирали свещенослужители, особенно часто использовались именно для лечения «болей в голове».

Иногда прибегали к более радикальным методам. В особо тяжелых случаях врачи делали трепанацию — сверление отверстия в черепе. Считалось, что так можно выпустить «дурной воздух» или излишнюю жидкость. Эта операция была крайне опасной и зачастую приводила к смерти больных.

Важную роль также играли религиозные практики. Люди верили, что боль может быть связана с грехами или воздействием злых сил. Поэтому молились, прикладывали к голове святыни, носили амулеты. В некоторых случаях головную боль пытались лечить заклинаниями и обрядами.

Помимо этого, практиковались простые бытовые средства. Например, прикладывание холодной ткани к голове, отдых в темной комнате, ограничение еды или употребление вина в небольших количествах. Все это считалось способами «успокоить тело».

Сегодня многие из тех методов кажутся странными и считаются опасными. Но для людей Средневековья они были единственным выходом, так как научных знаний о причинах головной боли еще не существовало.

Ранее мы писали, как проходил типичный день средневекового крестьянина и знати.