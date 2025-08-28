Редчайшую индийскую монету нашли под Суздалем

Редчайшую индийскую монету нашли на раскопках под Суздалем

Российские археологи при раскопках обнаружили на территории могильника Гнездилово под Суздалемом ценные исторические артефакты. Одной из самых передовых находок стала индийская монета-джитал VIII – IX века нашей эры, сообщает Институт археологии РАН.

Серебряные монеты – джиталы, использовавшиеся в средние века в странах современной Афганистана, Пакистана и Индии. В Северной и Восточной Европе они встречаются крайне редко. В Суздальском Ополе находка стала первой в его роде.

На лицевой стороне монеты изображен оседланный бык-зебу, на задней – всадник. Над быком сохранилась надпись, в переводе означающая «главнокомандующий» или «военачальник».

Джитал обнаружен в женском погребении. Там нашлось большое количество украшений, в том числе колье, височные кольца, браслет и перстень.

Гнездилово считается ключевым памятником для изучения начальной истории Суздальской земли. Исследования там проходили еще в XIX веке, однако археологический памятник был открыт утром и вновь открыт только в последних изменениях. Особый интерес у ученых вызывает захоронения с оружием и всадническими снаряжениями, которые редко встречаются в некрополях Северо-Восточной Руси.

