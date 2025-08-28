Российские археологи при раскопках обнаружили на территории могильника Гнездилово под Суздалемом ценные исторические артефакты. Одной из самых передовых находок стала индийская монета-джитал VIII – IX века нашей эры, сообщает Институт археологии РАН.

Серебряные монеты – джиталы, использовавшиеся в средние века в странах современной Афганистана, Пакистана и Индии. В Северной и Восточной Европе они встречаются крайне редко. В Суздальском Ополе находка стала первой в его роде.

На лицевой стороне монеты изображен оседланный бык-зебу, на задней – всадник. Над быком сохранилась надпись, в переводе означающая «главнокомандующий» или «военачальник».

Джитал обнаружен в женском погребении. Там нашлось большое количество украшений, в том числе колье, височные кольца, браслет и перстень.

Гнездилово считается ключевым памятником для изучения начальной истории Суздальской земли. Исследования там проходили еще в XIX веке, однако археологический памятник был открыт утром и вновь открыт только в последних изменениях. Особый интерес у ученых вызывает захоронения с оружием и всадническими снаряжениями, которые редко встречаются в некрополях Северо-Восточной Руси.

Ранее под Красноярском была найдена могилу скифского воина с железным оружием VI века до нашей эры . По мнению ученых, погибший сохраняет высокий статус. Одним из интересных находок стал железный боевой чекан.