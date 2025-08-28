Уникальный набор контрастов: что в Петре I было достойно «кабинета редкостей»

Петр I вошел в историю как гигант, буквально возвышавшийся над своей эпохой. Его невероятный рост и харизма завораживали современников. Но если присмотреться внимательнее, его внешность была уникальным набором контрастов, который мог бы заинтересовать основанный им же «кабинет редкостей» — Кунсткамеру.

© В. Серов «Петр I »

Исполинский рост

Главной отличительной чертой Петра был его рост — 204 сантиметра. Для начала XVIII века, когда средний рост мужчины едва достигал 160 см, он был настоящим великаном. Историк Василий Ключевский образно писал, что царь «целой головой выше любой толпы».

Но этот рост не делал его богатырем. Напротив, фигура императора была удивительно диспропорциональной и даже неуклюжей.

Ноги аристократки

Одной из самых странных особенностей Петра были его ступни. При таком гигантском росте у него был всего 38-й размер ноги, который сегодня считается женским. Эта аномалия создавала массу проблем, поскольку из-за него возрастала нагрузка на ноги. Именно поэтому, выходя на прогулки, он обязательно прихватывал с собой трость, на которую опирался, вышагивая бойко и размашисто.

Однако далеко не многие современники Петра I знали об этой аномалии. Всё дело в том, что правитель предпочитал ходить в высоких сапогах-ботфортах, длина подошвы которых составляла 31 сантиметр, что соответствовало 45 размеру ноги. Но надевал он их поверх туфель 38 размера, которые шили для него лучшие сапожники того времени. Поскольку этот хитрый трюк должен был оставаться в секрете, существует версия, что после изготовления очередной пары обуви для императора, ремесленника попросту лишали жизни, и он уносил его тайну в могилу.

Щуплое телосложение

Дисгармонию в образ Петра I привносило его щуплое телосложение. Несмотря на исполинский рост, одежда императора была всего лишь 48 размера и, благодаря мастерству портных, визуально хоть как-то скрывала недостатки его фигуры.

Историк Николай Павленко писал: «...сохранившаяся до нас одежда Петра I показывает, что он действительно выделялся ростом, но не могучим телосложением». Проанализировав тип конституции тела монарха, он сделал вывод, что она соответствовала астеническому, то есть слабому типу, характеризующемуся склонностью к простудным заболеваниям, хроническим заболеваниям органов пищеварения и дыхания, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Руководитель музея Нижегородской медицинской академии Е. Чижова в работе «Причины смерти императора Петра I: версии мемуаристов и наших современников», констатировала, что «при огромном росте он был узкогруд и узкоплеч».

К тому же у него были короткие по отношению к росту руки.

О достоверности этих строк можно судить по прижизненным портретам Петра Великого, выполненным рукой немецкого живописца Иоганна Таннауэра.

Маленькая голова

Из них же становится очевидным, что император был обладателем несоразмерно маленькой головы. Задумавший написать портрет правителя художник Валентин Серов отмечал:

«Он был страшный: длинный, на слабых, тоненьких ножках, и с такой маленькой, по отношению ко всему туловищу, головкой, что больше должен был походить на какое-то чучело с плохо приставленной головой, чем на живого человека».

Психолог Ольга Меженина предположила, что маленькая голова Петра I, могла быть как патологией внутриутробного развития, так и свидетельствовать о родовой травме.