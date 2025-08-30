Почему самого опасного преступника России не могут поймать уже 13 лет

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых разыскиваемых преступниках России. В списке, который недавно обновило МВД, фамилии 11 человек, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений. Среди них — маньяки, наемные убийцы, разбойники и даже украинские националисты. За любую информацию, которая поможет установить их местонахождение, в полиции готовы заплатить миллион рублей. В прошлый раз речь шла о Владимире Кириллове, участнике одной из самых мощных ОПГ Поволжья, который впервые в истории страны заказал покушение на председателя областного суда. Сегодня наш рассказ — о неуловимом Орском маньяке-дальнобойщике Валерии Андрееве: по некоторым данным, он успел отправить на тот свет около ста женщин, а затем ускользнул от правосудия и вот уже 13 лет находится в розыске.

© Lenta.ru

30 июня 2012 года. Поселок Победы в пригороде Орска (Оренбургская область). Около 21:00 18-летняя студентка педагогического колледжа Оля Журавлева ждет маршрутку на остановке «Завод имени Чкалова». Нарядная и веселая, она спешит к подруге на Комсомольскую площадь в Орске, чтобы вместе с ней отметить День молодежи.

Но идет время, а маршрутки все нет, Оля начинает нервничать. Неожиданно рядом с ней останавливается белый внедорожник, за рулем которого сидит приятный мужчина средних лет — он предлагает девушке подбросить ее до Орска. Та соглашается, не догадываясь, что эта поездка — в один конец, и с улыбкой садится в машину к человеку, которого позже назовут Орским маньяком.

***

Когда около полуночи 30 июня Оля Журавлева не пришла домой, близкие девушки заподозрили неладное.

«Мы сразу же забили тревогу, так как такого никогда не было. Только к утру нам удалось связаться с ее подругой. А когда она рассказала, как было дело, мы тут же обратились в правоохранительные органы», – Константин, муж сестры Ольги Журавлевой / цитата по изданию «Орская хроника».

В тот момент близкие Оли не знали, что сотрудников правоохранительных органов Оренбургской области давно перестали удивлять частые сообщения о загадочных исчезновениях девушек — те уходили по делам, а потом просто не возвращались домой.

Следователи допросили подругу Журавлевой — последнего человека, с кем общалась Оля. Та рассказала, что незадолго до исчезновения Журавлева звонила ей и говорила, что собирается ловить попутку.

Позже Оля еще раз звонила подруге — уже из машины — и обещала скоро приехать, но этого не случилось. Затем подруга сама несколько раз пыталась дозвониться до Журавлевой, но трубку та не сняла.

Следователям стало ясно: нужно искать машину, в которую села студентка. Неожиданно им крупно повезло — нашелся свидетель, который видел, как Оля садилась в белый внедорожник SsangYong. Таких машин в Орске в то время было всего две, но у владельца одной из них оказалось железное алиби.

Тогда следствие сосредоточилось на втором подозреваемом — 55-летнем Валерии Андрееве. Он перебрался в Орск из поселка Шалкарский (Оренбургская область), работал водителем-дальнобойщиком, а все его правонарушения сводились к трем штрафам за превышение скорости.

«Андреев легко находил контакт с людьми, несмотря на то что был достаточно замкнутым. Он женат, у него двое взрослых сыновей, две сестры, два брата, которые также характеризовали его с положительной стороны бывший старший помощник руководителя СУ СКР по Оренбургской области», – Анжелика Линькова, из документального фильма цикла «Их разыскивает полиция».

Дальнобойщик в бегах

Коллеги-дальнобойщики, знавшие Валерия Андреева, не могли сказать о нем ничего плохого, но отмечали, что в любые, даже самые сложные рейсы, он всегда предпочитал ездить один. Поговаривали, что такая привычка шофера была связана с тем, что он часто пользовался услугами дорожных проституток.

Эти догадки подтверждало и то, что после Андреева в кабине его фуры порой находили помаду, женское нижнее белье или бижутерию. Все это очень насторожило следователей, но вначале они больше интересовались не самим Валерием, а его младшим сыном Николаем (имя изменено).

«Первое время Николай, а не отец, ходил под подозрением. Был открытый парень — веселился, гулял. Именно он чаще всего ездил на белом внедорожнике. На допрос сначала вызвали его, но оказалось, что в тот день за рулем был отец», – Ирина, тетя Оли Журавлевой.

На допросе Валерий Андреев признал, что действительно проезжал на своем белом SsangYong мимо остановки «Завод имени Чкалова» в тот момент, когда Оля Журавлева ждала там маршрутку, но поспешил заявить, что не брал никаких попутчиц. Следователи не поверили водителю, но улик против него не оказалось. Мужчину пришлось отпустить.

Добравшись до дома, Андреев быстро собрал вещи и скрылся — он понял, что попал в серьезную разработку. И не ошибся: оперативники получили санкции на обыск на его рабочем месте, в квартире и гараже. Там нашли доказательства, но поздно: Андреев уже был в бегах.

В частности, в салонах фуры и внедорожника выявили плохо замытые пятна крови — анализ ДНК показал, что эти следы принадлежали восьмерым девушкам, пропавшим в Орске в 2006-2012 годах.

«Он выбирал худых и привлекательных»

Одной из тех, чью жизнь забрал Орский маньяк (так журналисты окрестили Валерия Андреева), стала 15-летняя Эльвира Мулдабекова. В декабре 2009 года она пропала, когда шла домой в село Каменноозерное из школы искусств в поселке Нежинка. Тело Эльвиры в водоеме у села нашли лишь в апреле 2011 года.

«Эксперты нашли следы, говорящие об удушении», – Артем Назаров, в 2011 году — старший следователь Третьего следственного управления ГСУ СКР.

В том же 2011 году пропала орчанка Гузель Калтаева, а в июне 2012 года — жительница поселка Новоорск Гульсан Баймурзинова. Рано утром она уехала на Орский вагонный завод, где работала, но домой так и не вернулась.

Когда следователи связали все эти исчезновения с Андреевым, они стали срочно изучать по документам маршруты дальнобойщика. В основном эти маршруты пролегали по трассам Оренбург — Челябинск и Самара — Оренбург. Следователи направили запросы коллегам из всех населенных пунктов вблизи этих трасс, чтобы выяснить, не пропадали ли там девушки и женщины. Ответы из оренбургских поселков Новосергиевка, Каменноозерное, Тасбулак и Можаровка подтвердили страшную догадку. Как оказалось, там постоянно пропадали местные жительницы — тела некоторых из них со следами травм и изнасилований позже находили в лесополосах. Общее число исчезнувших (вместе с Орском) составило около 100 человек. Практически во всех случаях это были худые и привлекательные девушки.

«По характеру самих преступлений можно сказать следующее: они совершались в отношении девушек, внешность которых была достаточно привлекательной глава отдела криминалистики СУ СКР по Оренбургской области», – Виталий Авдеев, из документального фильма цикла «Их разыскивает полиция».

Тайны старого гаража

Ни одна из жертв Орского маньяка не выжила, поэтому картины преступлений следователям пришлось восстанавливать буквально по крупицам. По версии следствия, Андреев действовал по одному сценарию: он предлагал подбросить девушек до дома, а сам вез их в свой гараж, где насиловал и расправлялся с ними.

На стенах гаража, под относительно свежим слоем штукатурки, эксперты нашли следы крови. Кроме того, там был оборудован тайник, где Андреев прятал окровавленные ножи, молотки и мотки лески — все это он использовал для истязаний.

«С момента исчезновения [девушек — прим. «Ленты.ру»] до непосредственного убийства Андреев удерживал их в своем гараже», – глава отдела криминалистики СУ СКР по Оренбургской области Виталий Авдеев, из документального фильма цикла «Их разыскивает полиция».

Между тем жена Андреева на допросах рассказала следователям, что последний раз ее супруг звонил ей 6 июля 2012 года — и с тех пор больше не выходил на связь ни с ней, ни с другими членами семьи. Женщина до сих пор не верит в то, что ее муж может быть причастен к страшным преступлениям, и считает, что его оклеветали.

Жители Орска не раз видели супругу Андреева на улицах Орска — она ходила и сдирала ориентировки на мужа. В то же время его старший сын, судя по всему, поверил следствию.

«Коллеги [старшего сына Андреева] рассказывали, что, когда все стало известно, он замкнулся и сразу отвернулся от отца», – Ирина, тетя Оли Журавлевой.

Когда поиски беглого маньяка в Орске не увенчались успехом, сотрудники правоохранительных органов переключились на другие города, в которых дальнобойщик часто бывал по работе — Оренбург, Нижний Новгород, Челябинск и Самару. Однако и там следы Андреева найти не удалось.

За помощь в поимке одного из самых опасных маньяков в современной истории России объявили награду в 1,5 миллиона рублей: миллион — от МВД и еще 500 тысяч рублей сверху — от губернатора Оренбургской области. Но до сих пор эти деньги никто так и не получил.

Из актуализированной ориентировки на Валерия Андреева (2021 год):

«Рост 173 сантиметра, лицо овальное, нос прямой, волосы прямые, короткие, цвет волос темный с проседью, губы тонкие, подбородок прямой, ушные раковины прилегающие. На верхней челюсти спереди слева и справа с 1 по 4 зубы имеют коронки желтого металла, на нижней челюсти слева и справа с 5 по 7 зубы имеют коронки из желтого металла. На животе — длинный горизонтальный послеоперационный шрам».

От Сибири до Кубы

За годы, что Валерий Андреев находится в розыске, российские полицейские не раз получали сообщения из самых разных уголков страны, где якобы видели Орского маньяка. Из-за этих сообщений преступника, среди прочего, активно искали в Калининградской области, Карелии, Мордовии, Удмуртии и в нескольких регионах Сибири.

Однако чаще всего сообщения о встречах с Орским маньяком приходили из Санкт-Петербурга и его окрестностей. Так, в октябре 2019 года жительница поселка Торковичи (Лужский район Ленинградской области) несколько раз упорно заявляла, что видела Андреева на одном из дачных участков — однако выездная проверка преступника не нашла. Подобные сообщения приходили и из-за рубежа: так, в 2017 году в правоохранительные органы Казахстана обратилась молодая пара, которая путешествовала по этой стране автостопом. Парень с девушкой утверждали, что около четырех часов утра на трассе их подобрал и подвез до съемной квартиры человек, очень похожий на Орского маньяка.

«Вел себя странно: постоянно агрессивно о чем-то рассуждал, нервничал. Ощущение, что был в бреду. То представлялся бывшим священником, то говорил, как ненавидит всех вокруг», – из показаний путешественников цитата по РИА Новости.

В конце 2019 года Валерий Андреев возглавил список восьми самых опасных международных преступников, причастных к преступлениям против женщин. А четыре года спустя, в 2023 году, мужчину, похожего на Орского маньяка, якобы видели на Кубе — в одном из отелей города Варадеро.

Вскоре после этого жительница городка Соттевиль-ле-Руан во Франции заявила, что человек, похожий на Андреева, пытался получить вид на жительство в местном офисе по вопросам мигрантов.

В поисках маньяка

Подобные сигналы в последние годы продолжали поступать и от жителей России. Так, в 2021 году в полицию обратилась студентка, которая рассказала, что встретила Орского маньяка в автобусе, когда ехала домой в Одинцово (Московская область) из университета. Андреев якобы сел напротив нее и завел с девушкой беседу.

«Когда он говорил, я обратила внимание, что во рту у него не хватает большого количества зубов, это бросалось в глаза. А еще третий и четвертый зубы на верхней челюсти были золотые», – студентка из Одинцово, цитата по изданию «Московский Комсомолец».

По словам студентки, странный попутчик не пошел за ней, и она почти забыла про него. Но пару дней спустя ей на глаза попался фоторобот Валерия Андреева — и она сразу пошла в полицию. Впрочем, ее рассказ не помог в поимке одного из самых разыскиваемых преступников России.

Последний раз об Орском маньяке в России говорили в мае 2024 года — тогда рядом с озером Плотино в поселке Аккермановка (Оренбургская область) нашли останки мужчины, очень похожего на Валерия Андреева. У него во рту были установлены золотые коронки, причем на тех же зубах, что и у Орского маньяка.

В поселке сразу поползли слухи, что опасного преступника якобы мог поймать и линчевать кто-то из местных жителей. Впрочем, этот факт, как и то, что найденные останки в принципе принадлежат беглецу, до сих пор не получил никаких подтверждений, а потому поиски маньяка продолжаются.

«Валерий Андреев является особо опасным преступником и представляет опасность для окружающих. То есть находясь в каком-то населенном пункте, он может совершить страшное преступление глава отдела криминалистики СУ СКР по Оренбургской области», – Виталий Авдеев, из документального фильма цикла «Их разыскивает полиция».

***

Оля Журавлева сегодня считается последней жертвой Орского маньяка. Ее тело нашли лишь больше года спустя — в конце сентября 2013-го при проведении дорожных работ у поселка Джанаталап в Оренбургской области. Как и предполагали следователи, перед жестокой расправой девушку изнасиловали.

Не исключено, что, когда Андреева допрашивали в полиции, Оля была в его гараже. Поэтому он и бросился в бега, выбросив тело по дороге и не успев его тщательно спрятать. Девушку постигла страшная участь, но именно ее исчезновение помогло выйти на след Валерия Андреева и прекратить череду его жестоких преступлений.

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru