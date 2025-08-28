Как КГБ обхаживал наследницу империи западного мультимиллиардера

В 1978 году неожиданно для всех состоялась «свадьба века» простого советского гражданина Сергея Каузова и дочери мультимиллиардера Аристотеля Онассиса Кристины. До сих пор достоверно неизвестны причины вхождения Каузова в семью одного из самых влиятельных людей мира. Некоторые уверены, что это был «брак по любви», другие не исключают вероятности вмешательства КГБ.

Кристина Онассис — единственная дочь греческого миллиардера Аристотеля Онассиса и Афины Ливанос. После смерти отца девушка унаследовала все его состояние, включая огромный денежный капитал, контрольные пакеты акций крупных компаний и самый большой частный флот в мире.

Вместе с этим невероятно выросла популярность Кристины у противоположного пола. Уже к 25 годам девушка успела разочароваться в любви и оставить за плечами два неудачных брака.

В 1976 году Кристина Онассис, будучи владелицей империи своего отца, прилетела в Москву, чтобы продлить контракт Olympic Maritime (судоходная компания Онассисов) с советским министерством морского флота. Во время деловых переговоров девушка увидела его: начитанного, консервативного, владеющего несколькими языками, харизматичного Сергея Каузова.

Позже она рассказала подружкам, что «запала» на Каузова из-за огромного соблазна вкусить сразу несколько запретных плодов. Мужчина был русским, коммунистом и к тому же агентом КГБ. Как призналась Кристина, она просто не смогла устоять.

Помимо всего прочего, Каузов зацепил ее культурными беседами о творчестве Сальвадора Дали. Уезжая, миллионерша подарила ему «Волгу» и свою фотографию, на которой оставила сентиментальную подпись:

«Милому Сержу, человеку штучной работы, эрудиту с нестандартным мышлением, от оригинала с надеждой встретиться через месяц в Париже и перевести отношения в другую плоскость. Твоя Кристина».

Через некоторое время Сергея Каузова назначили начальником отделения Совфрахта в Париже. Всем было понятно, что здесь не обошлось без вмешательства Кристины. Девушка заявила, что будет проводить какие-либо переговоры только в присутствии Сергея и спорить с ней было бесполезно.

Так Каузов отправился в Париж на встречу со своей будущей женой. Вместе с ним в командировку поехали супруга Наталья и 9-летняя дочь Катя, но госпожу Онассис это не останавливало. Впрочем, уже скоро все препятствия на пути к новым отношениям исчезли — советский гражданин развелся со своей женой после десяти лет счастливого брака. К слову, Кристина Онассис отдала распоряжение выплачивать его дочери приличное пособие вплоть до ее 18-летия.

Роман Сергея и Кристины стремительно развивался. Пара все чаще начала появляться вместе на публике и путешествовать по миру. В КГБ были в курсе того, чем занимается Сергей, и даже выделяли деньги ему на модную одежду.

Страсти вокруг влюбленных стали накаляться, журналисты буквально бродили за ними по пятам. Все боялись брака Сергея и Кристины, ведь если бы Онассис отдала Каузову бразды правления семейной империей, последствия для мировой экономики были бы непредсказуемыми. Мировая элита забеспокоилась, что советский гражданин, которого неоднократно связывали с КГБ, может подорвать планы НАТО по стратегическому использованию флотилии Онассисов. Семья девушки также была против этого брака, но его жаждала сама Кристина…

Девушка мечтала заключить брак на острове Скорпиос, принадлежащем ее семейству. Однако ее планы были разрушены советским правительством: на ее возлюбленного собрали внушительное досье по делу о его махинациях в Париже и пригрозили отправить его в тюрьму. Спасти Сергея могла только Кристина, согласившись на брак и дальнейшее проживание в Москве, и девушка это сделала.

В августе 1978 года пара расписалась. Церемония бракосочетания проходила в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. Около здания собрались более 300 журналистов со всего мира, но ни одного из них не пустили внутрь.

Церемония длилась около получаса, после чего Кристина и Сергей сели в «Волгу» и уехали, не удостоив вниманием представителей прессы. Поговаривали, что разрешение на этот брак выдал сам генсек Леонид Брежнев, и именно он настоял на том, чтобы пара проживала в СССР.

Молодожены переехали жить в двухкомнатную квартиру матери Сергея, расположенную на Мосфильмовской улице. Девушка, которая «захотела пожить простой жизнью», сразу же ощутила на себе все ее недостатки. Позже Кристина призналась, что в этой квартире ей было очень тесно, к тому же ее раздражало, что по утрам «нужно ждать свою очередь в туалет».

Уже на третий день супружеской жизни Кристина стала настаивать на переезде в новые апартаменты, и в КГБ молодоженам выделили сразу две квартиры в Безбожном переулке.

Семейные дела обязывали девушку регулярно выезжать за границу, Сергей на этот период оставался в Москве, что в конечном итоге перестало устраивать Онассис. Кристина пригрозила разорвать все контракты с СССР, если ее мужа не выпустят за его пределы. Правительство пошло ей навстречу, но в «благодарность» девушке пришлось выделить 500 тысяч долларов на развитие советского Фонда мира и такую же сумму — греческой компартии.

В первые месяцы совместной жизни Кристина и Сергей выглядели действительно счастливыми. Возлюбленные постоянно ходили в театры и на выставки, много гуляли и наслаждались обществом друг друга, но со временем привыкшая к роскоши и богатству девушка начала скучать по вечеринкам и светским приемам.

Связь с КГБ

Почему многие считали, что к браку Кристины и Сергея приложил руку КГБ? Об этом позднее рассказал ныне живущий в Америке генерал-майор Олег Калугин. По словам мужчины, поездка Сергея Каузова во Францию едва не стала причиной международного скандала. Кристина сразу же дала понять, что нужно делать Сергею, если он хочет получить от нее подпись в контракте о продлении партнерства между советским министерством морского флота и Olympic Maritime.

Через некоторое время в прессе появились фотографии советского чиновника и греческой миллиардерши, отдыхающих на Карибах. Тогда Каузову с семьей приказали немедленно возвращаться в Москву, где решалась его дальнейшая судьба.

Мужчину вызвали на Лубянку, где начали обсуждать, что делать: разводиться с Натальей или прерывать отношения с Кристиной.

«Я благословил Кристину и Сергея на брак и был их покровителем! Сергей никогда не работал в КГБ. Он познакомился с Кристиной, ведя деловые переговоры, — рассказывает генерал-майор Калугин. — Позже их фотографии появились в прессе, это было нарушением протокола. Глава КГБ Юрий Андропов был страшно рассержен и грозился засадить Каузова в тюрьму. Но я заступился за него, сказав: «Если мы его упрячем за решетку, будет международный скандал, а вот если они поженятся и у них родится мальчик, то гражданин Советского Союза станет наследником империи Онассиса. В 1978 году случилась свадьба. Операцию назвали «Олимпия»».

Очевидно, в КГБ переоценили любовь Кристины к Сергею и ее терпимость к новым условиям жизни. Спустя 17 месяцев брака Кристина и Сергей развелись. Официальные причины развода не распространялись в прессе, но поговаривали, что советский муж просто наскучил греческой миллиардерше.

В качестве компенсации девушка подарила ему несколько танкеров и недвижимость в Англии. Именно туда он и переехал впоследствии жить, обзавелся новой супругой и построил успешный бизнес. Кристина же в скором времени еще раз вышла замуж — за французского бизнесмена Тьерри Русселя.

У пары родилась дочь, которую назвали Афина. После смерти матери в результате передозировки таблетками, именно Афина стала распоряжаться всем наследством Аристотеля Онассиса.