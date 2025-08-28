Было ли свержение Николая II местью Рюриковичей

Князь Георгий Евгеньевич Львов стал первым премьер-министром новой России после отречения императора Николая II. Интересно, что он мог похвастать древней аристократической родословной, ведя свои корни от одного из представителей Рюриковичей. Более того, во Временном правительстве Львов был таким не один. Это и позволило говорить о некой “мести Рюриковичей”, свергнувших Романовых.

© П. Рыженко "Прощание с конвоем"

Родословная, восходящая к Рюрику

Георгий Львов был прямым потомком легендарного князя Рюрика, основателя древнерусской государственности. Его родословная прослеживается через ярославскую ветвь Рюриковичей. Одним из предков князя считается Василий Давидович, прозванный Грозные Очи, который жил в XIV веке. Василий был женат на Евдокии, дочери московского князя Ивана Калиты, что связывало его потомков также и с московской ветвью династии. Таким образом, Георгий Львов принадлежал к древнему роду, который на протяжении веков играл значительную роль в истории России.

Формирование личности и политические взгляды

Георгий Львов родился 2 ноября 1861 года в небогатой семье, которая, тем не менее, пользовалась уважением и поддержкой в обществе. Его отец был известным общественным деятелем, и сам Георгий с юных лет впитал идеи служения народу. Львов получил юридическое образование в Московском университете, что позволило ему глубже понять правовые и социальные аспекты управления.

В конце XIX века Россия переживала период общественных преобразований. Многие представители аристократии, включая Львова, выступали за введение конституции и расширение политических свобод. Эти идеи нашли отклик в душе будущего премьер-министра. В 1903 году он был избран председателем Тульской губернской земской управы, где активно занимался развитием местного самоуправления.

Дружба с Толстым и философия ненасилия

Значительное влияние на Львова оказала дружба со Львом Толстым. Великий писатель, известный своими идеями ненасилия и морального совершенствования, стал для князя своего рода моральным ориентиром. Львов проникся толстовской философией, что в дальнейшем отразилось на его политической деятельности. Он стремился к мирным преобразованиям и верил в силу общественного мнения.

В начале XX века Львов стал активным участником политической жизни России. В 1903 году он принял участие в создании нелегального “Союза освобождения”, который выступал за либеральные реформы. В 1905 году организация объединилась с “Союзом земцев-конституционалистов”, что привело к созданию Конституционно-демократической партии (кадетов).

Львов был избран в I Государственную Думу, но после ее роспуска в 1906 году подписал воззвание к народу с призывом к гражданскому неповиновению. За это он был заочно осужден, но вскоре амнистирован. В 1911 году Львов покинул партию кадетов, считая ее недостаточно радикальной. Он присоединился к партии прогрессистов, где стал членом Центрального комитета. В 1913 году Московская городская дума избрала его городским головой, однако царское правительство наложило вето на это решение.

Масонство и участие в “теневом кабинете”

Как стало известно историкам лишь в конце XX века, в 1912 году Георгий Львов вступил в масонскую организацию “Великий Восток народов России”. Он был избран в ее руководящие органы и стал главой “теневого кабинета”». Интересно, что состав этого кабинета совпал с первым составом Временного правительства, сформированного в марте 1917 года.

После отречения Николая II в марте 1917 года Георгий Львов возглавил первое Временное правительство России. Однако его пребывание на посту премьер-министра длилось всего четыре месяца. Львов оказался неспособен справиться с управлением страной в условиях революционного хаоса.

Его стремление к демократизации армии и упразднению полиции привело к ухудшению общественного порядка. Кроме того, он разрешил большевикам, включая Ленина, свободно вести агитацию, что ускорило падение Временного правительства. 2 июля 1917 года Львов подал в отставку, уступив пост Александру Керенскому. После этого он отошел от активной политической деятельности и вскоре эмигрировал из России.

Рюриковичи в правительстве

Как мы уже писали ранее, помимо Львова в состав Временного правительства входили и другие Рюриковичи. В частности, братья-близнецы Петр и Павел Долгоруковы, а также Дмитрий Шаховской. Но в целом их представительство было небольшим. Да и были они за редким исключением далеко не на первых ролях. Куда больше представителей Рюриковичей (а это немалая часть всей тогдашней аристократии) поддерживала царя Николая II. Так что говорить о каком-то заговоре или мести точно не приходится.