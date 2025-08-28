В каком возрасте русская девушка становилась бабкой

Сегодня слово «бабка» ассоциируется с почтенной пенсионеркой. Но несколько веков назад это обращение могли услышать женщины, которым по современным меркам едва исполнилось бы 35. Почему же на Руси старели так быстро? Ответ кроется в суровых реалиях того времени.

Кого назвали бабкой в старые времена?

Времена Российской Империи были эпохой, когда 50-летний человек считался глубоким старцем. Средняя продолжительность жизни редко переваливала за 40 лет.

Причиной этому был очень суровый образ жизни человека на Руси (особенно это касалось малоимущих крестьян и бедняков), низкий уровень развития медицины, бесконечные войны и другие значимые факторы.

Если говорить о молодых девушках на Руси, то они выходили замуж достаточно рано – приблизительно в 15-16 лет. Практически сразу после замужества они становились мамами, причем в некоторых семьях могло рождаться от 5 до 10 детей. Если молодую девушку никто не брал в жены до наступления 20-летнего возраста, то ее называли «перестарком» или же «вековухой».

А вот замужних «девок» именовали «молодухами» вплоть до того момента, пока они не рожали детей. Обретая статус мамы, девушка становилась «бабой». К слову, не стоит путать слова «бабка» и «баба». Ведь и сегодня можно встретить случаи, когда последнее выражение применяется по отношению к молодым дамам. Кроме того, существует и более ласковое «бабушка».

Что же касается времен Руси, то бабками в то время называли девушек уже в 35 лет. Ведь в этом возрасте женщины фактически доживали свои последние годы и, как правило, имели взрослых детей и внуков.

Откуда произошло слово «бабка»?

Интересной является его этимология. Если опираться на данные толкового словаря Ушакова, то это выражение является разговорной формой слова «бабушка» (женщина, у которых уже есть внуки). В то же время оно может использовать и в значении «старуха». Также существует версия, что данное выражение является уменьшительным и произошло от слова «баба», что на старославянском языке означало «старая женщина».