Какие надписи обнаружили в доме Ипатьева после расстрела семьи Николая II

Убийство царской семьи в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге окутано множеством тайн. Одну из самых жутких и мистических загадок хранили стены той самой комнаты, где произошла трагедия. Следователи обнаружили там странные надписи, расшифровка которых породила теории о ритуальном характере преступления.

«Валтацарь» Гейне

Одну из первых находок сделал следователь И.А. Сергеев. На южной стене подвала он обнаружил цитату на немецком языке:

«Belsazar ward in selbiger Nacht / Von seinen Knechten umgebracht».

Это строки из баллады Генриха Гейне «Валтасар», повествующей о библейском царе, убитом своими же рабами за осквернение священных сосудов из иерусалимского храма. Перевод однозначен: «В эту самую ночь Валтасар был убит своими слугами».

Автор надписи был явно образован: он не просто процитировал Гейне в оригинале, но и намеренно исказил имя «Belsazar», добавив букву «t», чтобы получилось созвучие с русским словом «царь» — «Валтацарь». Следователь Н.А. Соколов, руководивший расследованием со стороны белых, считал, что надпись мог оставить еврей, проводя параллель между участью библейского тирана, ненавидевшего иудеев, и судьбой Николая II.

Каббалистические символы

Однако стихи Гейне оказались не единственной надписью, оставленной в расстрельной комнате Ипатьевского дома. Если верить Валерию Шамбарову, автору книги ««Пятая колонна» и Николай II», следователь Н.А. Соколов при повторном досмотре нашел в указанном помещении четыре каббалистических символа. Три из них – это буквы «л» из арамейского, самаритянского и греческого алфавитов, перевернутые «вверх ногами», а четвертый знак – косая черта. Примечательно, что в издании мемуаров Соколова, опубликованном на русском языке в Берлине уже после смерти следователя, фигурировало лишь короткое упоминание о каких-то символах. Слова о том, что они «таинственные», как выражался Соколов, в книге отсутствовали.

В первом издании мемуаров, опубликованных в Париже в 1924 году, Соколов писал о том, что «смысл таинственной надписи до сих пор сокрыт». Однако надпись все-таки расшифровали. Сделал это ученый-востоковед М.В. Скарятин. Разгадать шифр оказалось непросто, так как в каббалистике буквы имеют разное значение: и символическое, и цифровое, и астрологическое. Различные результаты дают также сочетание букв и даже сочетание самих значений. Елена Избицкая в книге «Убийство царской семьи» сообщает о том, что каббалистическая надпись гласила: «Здесь по приказу тайных сил царь был принесен в жертву для разрушения государства. О сем извещаются все народы!»

Математические подсчеты

Тем не менее, как отмечает Избицкая, эта надпись почему-то не послужила доказательством того, что убийство царской семьи носило ритуальный характер. Впрочем, далеко не все исследователи придерживаются аналогичной точки зрения. Так, Ю.А. Жук, автор издания «Вопросительные знаки в "Царском деле"», всегда берет словосочетание «каббалистическая надпись» в кавычки. Автор недоумевает, откуда те, кто имел непосредственное отношение к убийству царской семьи (Я.М. Юровский, Ф.И. Голощекин, И. И. Родзинский), так хорошо знали каббалу и несколько языков. Тем более, что, по словам Жука, Юровский, Голощекин и Родзинский были «посредственно образованными» и «воинствующими атеистами».

Скептически Жук относится и к еще нескольким цифрам, которые были обнаружены на самом краю подоконника. Чернилами было выведено: «24678 ру. года», «1918 года», «148467878 р» и «87888». Все надписи были сделаны одними и теми же чернилами и одним и тем же почерком, что говорит о том, что их автор – один и тот же человек. Жук уверен, что, кроме второй надписи, явно обозначающей 1918 год, - это всего-навсего математические расчеты. Дело в том, что расстрельная комната, как и весь первый этаж, после приобретения дома Ипатьевым была сдана в аренду фирме, торговавшей черным металлом, «Макеев и Голландский». Неудивительно, что сотрудники фирмы занимались подсчетами, о чем свидетельствуют и буквенные обозначения «ру» и «р» (рубли).