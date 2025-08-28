Мужчина перерыл 18 тонн мусора и нашел обручальное кольцо жены

Житель Канады сумел найти обручальное и помолвочное кольца жены на свалке после того, как она случайно выбросила их в мусор вместе с органическими отходами. Об этом сообщает CBC.

Стив Ван Иссельдейк провел несколько часов в окружении 18 тонн отходов на полигоне Мисшен в Британской Колумбии после того, как кольца его супруги Жаннин попали в пакет от попкорна и оказались в мусоре. Работник свалки Дэнни Уэбстер помог Иссельдейку — он использовал экскаватор, чтобы разгребать отходы. Уэбстер признался, что сначала хотел посоветовать мужчине просто купить новые кольца, но был поражен его целеустремленностью. Иссельдейк тем временем искал потерянные кольца вручную в перчатках и с лопатой. Он перерыл килограммы мусора.

«Жена была настроена скептически, но я сказал, что попробую», — вспоминает канадец.

Удача улыбнулась ему, когда он заметил в мусоре сосиски, которые они недавно выбрасывали. Рядом с ними оказалось первое кольцо, второе нашлось в течение часа.

Стив и Жаннин женаты уже 26 лет. Потеря колец стала для них большим потрясением.

Ранее британец, выбросивший биткоины на миллиарды рублей, решил прекратить их поиски. В 2013 году девушка 39-летнего ИТ-специалиста Джеймса Хоуэллса случайно выкинула диск с восемью тысячами биткоинов. Сейчас их стоимость оценивается в 76 миллиардов рублей.