Недооцененная победа: как СССР одолел «непобедимых» японцев

Наша победа над Японией в 1945 году до сих пор остается недооцененной. Не проходят парады, и не устраивают фейерверки. Дата завершения войны с Японией, а вместе с ней и всей Второй мировой войны стала отмечаться только как День воинской славы, да и то после многих усилий патриотической общественности и жителей Дальнего Востока. А ведь после окончания Великой Отечественной войны День Победы над Японией был государственным праздником и выходным днем наравне с Днем Победы над Германией. Полтора миллиона вернувшихся с Востока солдат и офицеров с гордостью прикрепляли «японскую» медаль рядом с «германской».

Среди причин такой «забывчивости» можно предположить несоизмеримость потерь на фронтах. За 4 долгих года сражений с немецкими фашистами и их сателлитами мы потеряли 27 миллионов человек. Советско-японская война продолжалась 24 дня (9 августа — 2 сентября), а потери составили 12 тысяч человек. Но современники победы на Востоке лучше нас понимали ее значение для судьбы Отечества. Они еще помнили, как науськанный и вооруженный Англией лютый зверь напал на российские позиции в 1904 году и с помощью «миротворцев» из Америки навязал России Портсмутский договор, который лишил нас Курильских островов, южной половины Сахалина, полученных от наших китайских союзников укреплений и железных дорог в Маньчжурии. Они еще помнили террор японских интервентов на Дальнем Востоке в 1920-х годах. В начавшейся на рассвете 9 августа Маньчжурской стратегической операции бок о бок с переброшенными с Запада дивизиями шли в бой ветераны боев с японцами на озере Хасан (1938) и на реке Халхин-Гол (1939), а также бойцы миллионной группировки Красной Армии, которых приходилось держать в боевой готовности всю войну с Германией. Даже не выполнив обещания Берлину напасть на СССР 29 августа 1941 года, Япония сыграла роль «второго фронта», связывая наши войска, держа в ожидании начала агрессии население Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Японцы не напали на нас в 1941 году вовсе не по доброте душевной. Они знали о стоящей на границе с Маньчжоу-Го миллионной группировке, вооруженной современными танками и самолетами. Они помнили умение и ярость защитников озера Хасан и реки Халхин-Гол. Они были вынуждены бросить более половины вооруженных сил империи на завоевание и удержание земель в Китае. Китай многократно превосходил Японию в мобилизационных ресурсах, но был разобщен и разделен на части, которые контролировали не только соперничающие партии Гоминьдан (Чан Кайши) и Компартия (Мао Цзэдун). Японцы еще в 1932 году создали на северо-востоке марионеточное государство Маньчжоу-Го. В 1940 году в Нанкине было создано марионеточное «Центральное правительство» во главе с «китайским генералом Власовым», изменником по имени Ван Цзинвэй, который еще недавно был заместителем Чан Кайши по партии. Свою роль играла невысокая мотивированность китайских солдат, их традиционное отношение к войне как занятию низкому. «Из хорошего железа не делают гвозди, добрые люди не идут в солдаты», — гласит старинная поговорка. Китайцам противостояли воспитанные в духе «бусидо», самурайского кодекса чести, воины, имевшие опыт практически непрерывных войн со всеми соседями. Не имевшие собственной военной промышленности китайцы уступили и в вооружениях. Их положение облегчалось только поставками самолетов, танков и артиллерии из Советского Союза в 1938–1940 годах, а также американскими поставками по ленд-лизу после 1941 года.

Японцы казались непобедимыми. После начала тотального наступления в июле 1937 года они в течение нескольких месяцев захватили Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Ухань, Гуанчжоу (Кантон) и другие главные города Поднебесной. Правительство Китайской Республики укрылось в Чунцине (юго-западная провинция Сычуань). Руководство и войска Компартии окопались в горных пещерах около городка Яньань (северо-западная провинция Шэньси). К чести китайских воинов надо сказать о длившейся почти 3 месяца героической обороне Шанхая, четырехмесячном сражении за Ухань (в ней на советских самолетах насмерть бились советские пилоты-«добровольцы»), осаде Чанша и жертвенном сопротивлении несколько других городов. Но общий итог войны был явно в пользу агрессоров. К концу 1941 года они «откусили» столько, что приостановили стратегическое наступление и стали «переваривать» захваченные земли.

На фоне этих побед ненасытные стратеги императорской ставки в Токио рискнули открыть «второй фронт», но не против Советского Союза, а против Америки, Англии и Голландии. Как и в Порт-Артуре в 1904 году, когда без объявления войны японцы атаковали русский флот, они 7 декабря 1941 года напали на Перл-Харбор, главную базу американского флота. Для США наступил «День бесчестья» (The Infamy Day). Удача сопутствовала самураям повсеместно. С 8 по 25 декабря длилась осада английского Гонконга, завершившаяся сдачей в плен крупного гарнизона. Несколько дней ушло на разгром британских войск в богатой каучуком Малайе. За 6 дней пал Сингапур, считавшийся «неприступным бастионом» в Тихом океане. В плен попали 70 тысяч британцев и австралийцев. В Голландской Ост-Индии (Индонезии) сопротивление продолжалось меньше двух месяцев, да и то с учетом огромной территории колонии. Тот же географический фактор повлиял на сроки захвата Филиппин, которые в то время были колонией США. Зачистка архипелага заняла 4 месяца. С этой операцией связана унизительная для американцев история с «батаанским маршем смерти». Сдавшихся в плен солдат погнали по жаре пешком из Манилы в концлагерь за десятки километров, практически без воды и лекарств. Сдача в плен считалась у самураев бесчестьем, а потерявшие честь не были достойны снисхождения. За 24 часа сдалось Королевство Таиланд, провозгласившее еще и союз с Японией. Французский Аннам (Вьетнам, Лаос и Камбоджа) попал под контроль Токио автоматически — капитулянтский режим Виши был союзником Германии, союзника Японии по Антикоминтерновскому пакту. Весной 1942 года была захвачена британская колония Бирма — это открывало оперативный простор для дальнейшего продвижения на Британскую Индию, Цейлон, Персию и арабские страны. В качестве разведки боем прошли артобстрелы побережья Австралии…

«Непобедимые» японские войска перестали быть таковыми, только когда 9 августа 1945 года их атаковала Красная Армия. План Маньчжурской стратегической наступательной операции, разработанный маршалом А.М. Василевским, оказался верным. Его до сих пор изучают в военных академиях мира как эталон блицкрига, молниеносной войны. Войска одновременно шли через Амур, через Монголию, через горы Хингана. Они наступали по фронту в 2700 километров на глубину от 200 до 800 километров. Главные удары наносились с территории верного союзника — Монгольской Народной Республики и Советского Приморья. Ударами авиации и артиллерии были уничтожены мощные пограничные крепости-«укрепрайоны». Танковые клинья рвали оборону Квантунской армии на ключевых направлениях. Впервые для захвата городов массово применялись воздушные десанты. Сахалин, Курилы и оккупированные японцами порты Кореи атаковали флот и морская пехота. Советские войска превосходили японцев не только численно (около полутора миллионов против примерно миллиона), но и боевым опытом минувшей войны с Германией. Самурайскому «бусидо» наши бойцы противопоставили уверенность в еще одной победе. После безжалостных немцев очередь дошла до наших старинных обидчиков японцев.

Красной Армии противостояла считавшаяся элитой императорской армии группировка под названием Квантунская армия. После захвата китайских земель северо-востока в начале 1930-х годов ее главной задачей была подготовка нападения на Советский Союз. Во время провокаций на озере Хасан и реке Халхин-Гол (1938 и 1939 гг.) Квантунская армия насчитывала 200 тысяч штыков. Но к августу 1945 года в ней было уже 713 000 солдат и офицеров, 1155 танков, 5360 орудий, 1800 самолетов и 25 боевых кораблей. В Квантунскую армию, а фактически целую группу армий, входили 31 пехотная, 2 танковые и 1 кавалерийская бригада, отряды смертников — камикадзе. Кроме того, ей были подчинены состоявшая преимущественно из этнических маньчжур 200-тысячная армия марионеточного Маньчжоу-Го, а также 40 тысяч монгольских кавалеристов еще одного марионеточного образования — Республики Мэнцзян. Японцы рассчитывали и на войска Кореи, еще в 1910 году включенной в состав Японской империи, — 335 тысяч штыков.

Всю эту громаду удалось расчленить и дезориентировать хирургически точными ударами. Началась массовая сдача в плен. Упорно сопротивлявшиеся даже после капитуляции Токио 15 августа элитные части уничтожались ударами авиации и артиллерии по лекалам боев с немецкими фашистами. Разгром Квантунской армии лишил последних иллюзий командование императорской армии, часть которого надеялась продолжить войну даже после капитуляции Токио. Без вмешательства Красной Армии эти надежды могли осуществиться — в захваченной у Китая Маньчжурии была создана мощная промышленная и сельскохозяйственная база. Успевшие приехать в Маньчжоу-Го переселенцы представляли собой изрядный мобилизационный ресурс. Тем временем китайские силы были заняты подготовкой к гражданской войне Гоминьдана и Компартии. Американцы были поглощены предстоящей битвой на Японских островах и даже не планировали высадку на континенте.

Победоносная Маньчжурская стратегическая операции все расставила по местам на страницах истории. Эта недооцененная операция Красной Армии завершила целую главу под названием «Вторая мировая война». Как поется в известной песне: «…и на Тихом океане свой закончили поход».